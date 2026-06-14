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נערכים לאפשרות ירי מאיראן בעקבות החיסול בדאחייה

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רמי יצהר 14 ביוני 2026

בהמשך לתקיפת צה"ל בביירות, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים.

בהתאם להערכות המצב, צה"ל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות.

צה"ל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.

צה"ל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״
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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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