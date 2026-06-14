נערכים לאפשרות ירי מאיראן בעקבות החיסול בדאחייה

בהמשך לתקיפת צה"ל בביירות, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים.

בהתאם להערכות המצב, צה"ל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות.

צה"ל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.

צה"ל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל.

״עניין מרכזי״

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