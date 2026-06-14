נתניהו משקיע מאמץ עליון לסכל את חתימת ההסכם בין ארה״ב לאיראן: חיסול בדאחייה, פינוי כפרים והריסתם

בלבנון מדווחים כי חוסל עלי מוסא דקדוק, מי שפיקד בעבר על "תיק הגולן" של חיזבאללה בדרום סוריה והיה מעורב בהכשרה של המיליציות הפרו איראניות בעיראק.

נתניהו מעלה הילוך: החיסול בדאחייה, ההרס בדרום לבנון והמאבק על ההסכם האמריקני־איראני

ההתנקשות המיוחסת לישראל בלב הדאחייה בביירות, הדיווחים על פינוי והריסת כפרים בדרום לבנון והתגובה הזועמת מטהרן מצטרפים ביממה האחרונה לתמונה רחבה יותר: ככל שמתקרבים למגעים המכריעים בין וושינגטון לטהרן, כך גובר הרושם באזור כי ממשלת נתניהו פועלת בכל דרך אפשרית כדי למנוע הסכם שיסיים את העימות ויעניק לאיראן הקלות מדיניות, כלכליות וביטחוניות.

לפי הדיווחים בלבנון, יעד החיסול היה עלי מוסא דקדוק, מבכירי חיזבאללה בעבר, שנחשב לאחד האנשים המרכזיים שטיפלו במשך השנים בקשרים בין הארגון הלבנוני לבין המיליציות הפרו־איראניות בעיראק. דקדוק היה מוכר היטב גם למודיעין האמריקני ונחשב במשך שנים לאחת הדמויות המשפיעות במערך הפעילות האזורי של חיזבאללה.

החיסול הגיע לאחר שורת פעולות ישראליות נוספות בדרום לבנון, כולל תקיפות אוויריות, פינוי תושבים מאזורים סמוכים לגבול והרס מבנים ותשתיות שלפי ישראל משמשים את חיזבאללה. בלבנון טוענים כי מדובר במהלך רחב בהרבה מפעולה צבאית נקודתית, וכי ירושלים מנסה ליצור מציאות חדשה בשטח שתסכל כל ניסיון לחזור להסדרים קודמים.

התגובה האיראנית לא איחרה לבוא. יו”ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר הצהיר כי “פלישת הציונים לדאחייה הוכיחה שוב כי לאמריקה חסר הרצון או היכולת למלא את התחייבויותיה”. לדבריו, מתן “אור ירוק” לישראל בזמן שמתנהלים מגעים מדיניים מוכיח שלא ניתן לבנות אמון מול וושינגטון.

המסר האיראני חריף במיוחד משום שהוא אינו מופנה רק כלפי ישראל אלא בעיקר כלפי ממשל טראמפ. בטהרן מבקשים להציג את ארצות הברית כמי שאינה מסוגלת לרסן את ישראל גם כאשר הדבר פוגע באינטרס האמריקני המוצהר להגיע להבנות ולייצב את האזור.

האיראנים אף לועגים למה שהם מכנים “משחק השוטר הטוב והשוטר הרע”. מבחינתם, אין הבדל מהותי בין המסרים הפייסניים המגיעים מוושינגטון לבין הפעולות הצבאיות המיוחסות לישראל. לכן, לשיטתם, כל עוד התקיפות נמשכות – קשה להצדיק המשך שיחות או ויתורים.

בישראל דוחים כמובן את הטענה. גורמים ביטחוניים ממשיכים לטעון כי הפעולות בלבנון אינן קשורות למגעים האמריקניים־איראניים אלא לצורך מבצעי מיידי למנוע התעצמות מחודשת של חיזבאללה. לטענתם, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לחזור למציאות שהובילה למלחמות קודמות, גם אם במקביל מתקיימים מגעים מדיניים בין וושינגטון לטהרן.

אלא שבמזרח התיכון התפיסה חשובה לעיתים לא פחות מהמציאות. מבחינת רבים באזור, העיתוי של החיסול וההסלמה בלבנון אינו מקרי. ככל שמתקרבת האפשרות להסכם אמריקני־איראני, כך מתרבות הפעולות שעלולות להקשות על קידומו.

הדילמה של טראמפ מורכבת. מצד אחד הוא מעוניין בהישג מדיני משמעותי שיוביל להפחתת המתיחות וימנע מלחמה אזורית רחבת היקף. מצד שני, כל פגיעה אמריקנית ביחסים עם ישראל עלולה ליצור משבר פוליטי פנימי ובינלאומי.

בינתיים, בלבנון, באיראן ובמדינות המפרץ עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. החשש המרכזי הוא שמספיק אירוע אחד נוסף – חיסול בכיר, ירי רקטות משמעותי או תקיפה איראנית באמצעות שלוחותיה – כדי להפיל את השיחות כולן ולהחזיר את האזור למסלול של הסלמה.

לכן השאלה הגדולה אינה רק אם ייחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אלא האם ניתן יהיה להגיע אליו לפני שהשטח יכתיב מציאות אחרת. כרגע נראה שכל צד מנסה לשפר עמדות ברגע האחרון, אך ככל שהמהלכים הופכים אגרסיביים יותר, כך גדל הסיכון שהדיפלומטיה תקרוס תחת משקל האירועים בשטח.

״עניין מרכזי״

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