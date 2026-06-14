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צה״ל מדווח על טיהור אזור הבופור

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מערכת "עניין מרכזי" 14 ביוני 2026

*צה״ל ממשיך לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור: אותרו מפות הממחישות את איום המנהרות על ישובי הצפון*

כוחות אוגדה 36 פועלים להעמקת טיהור רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתוכננו ומומנו על-ידי משטר הטרור האיראני.

באחד מהתוואים התת-קרקעיים, בו אותרו המחבלים שניסו להמלט וחוסלו מהאוויר לפני כמה ימים, אותרו על אחד הקירות מפות שממחישות את שליטת המרחב על ישובי הצפון.

צה"ל יצא לפעילות זו על מנת להשיג שליטה מבצעית על המרחב שמהווה איום על אזרחי מדינת ישראל ולאפשר את השמדתה של רשת המנהרות.

״עניין מרכזי״

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