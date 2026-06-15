אייזנקוט עושה בית ספר לנתניהו – הגיע הזמן שמישהו יסיר את הכפפות באופוזיציה

אייזנקוט שמשתווה בחלק מהסקרים לבנט במספר המנדטים שהוא מקבל ואף בהתאמה לראשות הממשלה, תוקף היום בעוצמה את נתניהו על מחדליו.

המונחים הראויים לציון שהוא משתמש בהם:

המחדל של נתניהו ב-7 באוקטובר,

ממשלה כושלת,

הפקיר את אזרחי ישראל,

פיזר הבטחות ריקות,

חסר אומץ מדיני,

הבטחות סרק ל״ניצחון מוחלט״,

תושבי הצפון הופקרו,

ישראל מנהיגות שקולה ואחראית.

הטקסט המלא כתוב מעניין והוא מוכיח מחדש עד כמה נתניהו הפך מוקד לטינה גוברת מצד אזרחי ישראל ורצון עז להעיף אותו קיבינמט מהפוליטיקה הישראלית מהר ככל האפשר.

הנה חלק ניכר מהודעת אייזנקוט:

*מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל.

תהום פעורה בין ההבטחות הריקות ל״ניצחון המוחלט״ לבין הבוקר הזה; תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים. לא נשאיר אותם לבד.*

כמעט שלוש שנים אחרי מחדל השבעה באוקטובר, מחירים כבדים והישגים צבאיים ראויים לציון – ישראל מתעוררת הבוקר להסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי.

*מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל.*

*תהום פעורה בין ההבטחות הריקות ל״ניצחון המוחלט״ לבין הבוקר הזה.*

העם החזק והרתום, שנתן ונותן הכל למען העם והארץ, ציפה לבוקר של בשורה, להסכם שיביא להוצאת האורניום, להסרת איומי הטילים, לביטול משוואות הירי, לשימור חופש הפעולה הישראלי ולניתוק בין הזירות, ובעיקר להבטחה של בטחון אמיתי, לצפון ולכל מדינת ישראל. ההזדמנות הביטחונית והאזורית שממשלת ישראל היתה חייבת לקחת הוחמצה, אפשר וצריך היה אחרת.

לתחושת ההחמצה מתווספת העובדה המקוממת שראש הממשלה מסרב להישיר מבט לציבור ולענות באופן כן ואמיתי על שאלות נוקבות. גם הפעם, אזרחי ישראל מגלים על ההסכם דרך דיווחים של מנהיגים זרים.

ישראל חייבת מנהיגות אחראית ושקולה שפועלת על פי האינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלה, שתוביל אסטרטגיה אמיתית לניצחון, ושלא תפחד להסתכל לאזרחים בעיניים ולומר אמת.

״עניין מרכזי״

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