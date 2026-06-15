טראמפ מסיר את הכפפות מול נתניהו: הקרע שכבר אי אפשר להסתיר

אם עד לאחרונה עוד ניתן היה לדבר על מתיחות מאחורי הקלעים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הרי שבימים האחרונים העימות עובר בהדרגה אל קדמת הבמה. טראמפ כבר אינו מסתפק במסרים פרטיים, בהדלפות או ברמיזות. הוא בוחר לדבר בגלוי, בחריפות ובמילים שאינן מותירות מקום רב לפרשנות.

בראיון שפורסם היום התייחס טראמפ לנתניהו במילים חריגות במיוחד ואמר כי מדובר ב”אדם קשה מאוד”. הנשיא האמריקני אף הוסיף כי נתניהו “צריך להיות אסיר תודה” על המאמצים האמריקניים מול איראן, והזהיר כי אילו איראן הייתה משיגה נשק גרעיני, “ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד אפילו שעתיים”.

מדובר בהתבטאות חריגה במיוחד ביחסים שבין מנהיג אמריקני לראש ממשלה ישראלי מכהן. מעבר לניסוח החריף, המסר ברור: טראמפ מבקש להציג את עצמו כמי שמנע הידרדרות אזורית מסוכנת וכמי שפועל להשגת הסדר ארוך טווח מול איראן, בעוד שלדעתו פעולות ישראליות מסוימות כמעט וטרפדו את המהלך כולו.

בשבועות האחרונים הצטברו עוד ועוד דיווחים על כעס גובר בבית הלבן כלפי נתניהו. לפי הפרסומים בארצות הברית, טראמפ ראה בתקיפות שביצעה ישראל בלבנון ובצעדים נוספים באזור מהלכים שעלולים היו למוטט ברגע האחרון את ההבנות שנרקמו מול טהרן. גורמים אמריקניים אף צוטטו כמי שסבורים כי ירושלים ניסתה ליצור מציאות שתסבך את וושינגטון ותאלץ אותה להמשיך במעגל ההסלמה.

בממשל האמריקני מסתכלים כיום בעיקר על התוצאה: מניעת נשק גרעיני מאיראן באמצעות הסדר מדיני, פתיחת נתיבי השיט במפרץ, הפחתת המתיחות האזורית וייצוב הכלכלה העולמית. מבחינת טראמפ, כל מה שעלול לסכן את היעדים הללו נתפס כמכשול שיש להסיר.

מן העבר השני, נתניהו ותומכיו טוענים כי אסור לסמוך על המשטר האיראני וכי כל הסכם שאינו מפרק לחלוטין את יכולותיה האסטרטגיות של טהרן הוא סכנה עתידית לישראל. מבחינתם, הלחץ הצבאי הוא שהביא את האיראנים לשולחן המו”מ מלכתחילה.

אלא שכעת נדמה כי הוויכוח כבר אינו רק על איראן. הוא הפך גם לעימות אישי בין שני מנהיגים בעלי אגו עצום, שכל אחד מהם משוכנע שהוא זה שהציל את המערב מסכנה היסטורית. טראמפ רואה עצמו כאדריכל ההסדר וכמי שמנע מלחמה רחבה וממושכת. נתניהו מציג עצמו כמי שהתריע במשך עשרות שנים מפני האיום האיראני וכמי שאילץ את העולם להתייחס אליו ברצינות.

המשמעות עבור ישראל אינה רק מדינית אלא גם אסטרטגית. במשך עשרות שנים נשענה ישראל על ההנחה שהברית עם ארצות הברית חזקה מכל מחלוקת אישית. אולם כאשר הנשיא האמריקני עצמו בוחר לדבר בפומבי נגד ראש הממשלה הישראלי ולהציג אותו כמי שמקשה על פתרון המשבר, נוצר מצב חדש ומדאיג מבחינת ירושלים.

השאלה הגדולה כעת היא האם מדובר בעוד משבר חולף בין שני מנהיגים ידועים במזגם הסוער, או בתחילתו של שינוי עמוק יותר ביחסי וושינגטון–ירושלים. אם טראמפ אכן נחוש לקדם את ההסכם עם איראן בכל מחיר, ואם הוא סבור שנתניהו מסכן אותו, ייתכן שהעימות הזה רק בתחילתו.

״עניין מרכזי״

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