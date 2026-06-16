טראמפ מאיים לפטר את שרי ההגנה והחוץ אם יביעו התנגדות פומבית להסכם עם איראן

פרסומים בארה״ב: טראמפ הזהיר את רוביו והגסת’ – מי שינסה לטרפד את ההסכם עם איראן ימצא את עצמו מחוץ לממשל

המאבק הדרמטי ביותר סביב ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן אינו מתנהל בטהרן, בירושלים או באירופה. לפי פרסומים בארצות הברית, הוא מתרחש בתוך הבית הלבן עצמו.

הדיווחים מציירים תמונה של עימות חריף מאחורי הקלעים בין הנשיא דונלד טראמפ לבין בכירים בממשלו החוששים כי ההסכם המתגבש מעניק לאיראן יותר מדי ומקבל ממנה פחות מדי. במרכז הוויכוח ניצבים שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת’, שנחשבים לאורך כל הדרך לתומכי קו תקיף בהרבה כלפי טהרן.

לפי הדיווחים, טראמפ הבהיר כי מבחינתו הוויכוח הסתיים. הנשיא נחוש להביא להסכם, והוא אינו מתכוון לאפשר התנגדות פנימית שתפגע במהלך שהוא רואה כהישג המדיני החשוב ביותר של כהונתו השנייה. המסר שהועבר היה חד וברור: המדיניות נקבעת בחדר הסגלגל ולא בפנטגון או במחלקת המדינה.

המתח בין המחנות אינו מפתיע. רק לפני זמן קצר הובילה ארצות הברית מתקפה צבאית רחבת היקף נגד מטרות איראניות. באותם ימים דיברו בכירי הממשל על נחישות, הרתעה והמשך הלחץ עד להשגת מטרות המלחמה. כעת מתברר כי טראמפ מעוניין לעבור במהירות ממדיניות של עימות למדיניות של הסדרה.

על פי ההבנות המתגבשות, ההסכם אמור לכלול מנגנוני פיקוח חדשים, הסדרים ביטחוניים והפחתת מתיחות אזורית לצד הקלות כלכליות מסוימות. תומכי המהלך טוענים כי מדובר בדרך היחידה למנוע הידרדרות למלחמה אזורית רחבה שעלולה לגרור את ארצות הברית לעימות יקר וממושך.

מנגד, המתנגדים חוששים כי איראן תנצל את ההסכם כדי לשקם את כלכלתה, לחזק מחדש את יכולותיה ולהמשיך לקדם את יעדיה האזוריים במסלולים אחרים. הם מזהירים מפני חזרה על טעויות עבר ומטילים ספק ביכולתו של המשטר האיראני לעמוד לאורך זמן בהתחייבויותיו.

טראמפ עצמו מסתכל על התמונה מזווית אחרת. מבחינתו, הציבור האמריקני רוצה יציבות, מחירי אנרגיה נמוכים יותר ופחות מלחמות. לאחר שנים של עימותים במזרח התיכון, הוא מבקש להציג עצמו כמי שהפעיל כוח צבאי כאשר נדרש אך גם ידע לעצור בזמן ולהמיר את שדה הקרב בשולחן המשא ומתן.

המאבק הזה אינו רק ויכוח על איראן. הוא משקף את הקרב הרחב יותר על דמותה של מדיניות החוץ האמריקנית בשנים הקרובות. האם וושינגטון תמשיך להפעיל לחץ צבאי מתמשך על אויביה או שתעדיף עסקאות והסכמים גם במחיר של פשרות כואבות.

בירושלים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. בישראל קיימת דאגה כי הסכם שאינו מטפל באופן מלא בתוכנית הטילים, במיליציות הפרו־איראניות ובמוקדי הכוח האזוריים של טהרן עלול ליצור שקט זמני בלבד. מנגד, גורמים אחרים מעריכים כי עצירת ההסלמה עשויה להפחית את הסיכון למלחמה אזורית רחבת היקף.

כך או כך, אם הדיווחים נכונים, טראמפ כבר קיבל את החלטתו. השאלה כעת אינה האם ייחתם הסכם, אלא האם הנשיא יצליח לכפות את רצונו על כל מוקדי הכוח בממשלו – והאם ההסכם שייוולד מהעימות הזה יחזיק מעמד גם כאשר הכותרות ייעלמו.

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