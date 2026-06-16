יממה שחורה בשמי אמריקה: 20 הרוגים בשתי התרסקויות שמזעזעות את ארה״ב

במרחק של אלפי קילומטרים זה מזה, בהפרש של שעות ספורות בלבד, התרסקו שני מטוסים אמריקניים לחלוטין שונים זה מזה. האחד היה מטוס אזרחי קטן שהמריא לעוד יום שגרתי של צניחה חופשית במיזורי. השני היה אחד מסמליה הגדולים ביותר של העוצמה הצבאית האמריקנית – מפציץ B-52 ענק, שריד חי מהמלחמה הקרה שעדיין משמש את ארצות הברית גם בעימותיה העכשוויים.

התוצאה הייתה זהה: מוות, הרס ושאלות קשות.

בסך הכול נהרגו 20 בני אדם בתוך פחות מיממה אחת. 12 במטוס הצניחה שהתרסק זמן קצר לאחר ההמראה במיזורי, ועוד 8 אנשי צוות במפציץ האסטרטגי שהתרסק בקליפורניה.

הצירוף הנדיר הזה יצר תמונה מטלטלת במיוחד. מצד אחד, קבוצת אזרחים שביקשה לחוות את אחת החוויות המסעירות ביותר בעולם. מצד שני, אנשי צוות מיומנים שהפעילו מכונת מלחמה עצומת ממדים הנחשבת לאחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של ארצות הברית. כולם יצאו לדרך רגילה לכאורה. איש מהם לא שב.

הטרגדיה הכפולה ממחישה אמת שאמריקה נוטה לעיתים לשכוח: למרות ההתקדמות הטכנולוגית, הבינה המלאכותית, מערכות הניווט הלווייניות והמיליארדים המושקעים בבטיחות, השמיים עדיין אינם מקום סלחני.

במיזורי מתמקדת החקירה בשאלה כיצד מטוס צניחה מודרני איבד את יכולתו להמשיך לטפס זמן קצר לאחר ההמראה. החוקרים בודקים את מצבו המכני של המטוס, רישומי התחזוקה, תנאי ההפעלה והתקשורת האחרונה עם הקרקע.

במקביל, בקליפורניה בודקים חוקרי חיל האוויר האמריקני כיצד מטוס B-52, פלטפורמה שנבנתה כדי לשרוד מלחמה גרעינית ולהכות במטרות בקצה השני של העולם, הפך בתוך דקות לערימת מתכת בוערת.

האירוניה קשה לעיכול. במשך עשרות שנים נתפס ה-B-52 כמעט כסמל לנצחיות. המטוס נכנס לשירות עוד בתקופת הנשיא אייזנהאואר, שרד את וייטנאם, את המלחמה הקרה, את מלחמת המפרץ, את המלחמות בעיראק ובאפגניסטן, ואף המשיך למלא תפקיד בהפעלת הלחץ האמריקני על איראן ועל שלוחותיה במזרח התיכון. דורות שלמים של אמריקנים נולדו, הזדקנו והלכו לעולמם בזמן שהמפציץ הזה המשיך לטוס.

דווקא עכשיו, כאשר וושינגטון משקיעה מיליארדים בהארכת חייו לעשורים נוספים, הוא מזכיר שגם אגדה אווירית אינה חסינה מפני תקלה אחת קטלנית.

מעבר לאבל הכבד, שתי ההתרסקויות צפויות להצית ויכוחים נוקבים. בענף הצניחה יישאלו מחדש שאלות על פיקוח, תחזוקה ותדירות הבדיקות למטוסים המבצעים עשרות המראות ונחיתות מדי שבוע. בחיל האוויר האמריקני ייבחנו מחדש תהליכי התחזוקה וההשבחה של צי ה-B-52 המזדקן.

אך מעבר לכל הדיונים המקצועיים, יש כאן סיפור אנושי עוצמתי הרבה יותר.

עשרים בני אדם יצאו אתמול למשימות שונות לחלוטין. חלקם חיפשו אדרנלין. חלקם ביצעו משימה מקצועית. איש מהם לא העלה בדעתו שהוא עומד להפוך לכותרת הראשית של אמריקה.

ובתוך פחות מ־24 שעות קיבלה המעצמה החזקה בעולם תזכורת כואבת: גם בעידן שבו בני אדם שולחים חלליות למאדים ומנהלים מלחמות באמצעות לוויינים ומערכות בינה מלאכותית, החיים עדיין תלויים לעיתים במנוע אחד, בהחלטה אחת או בתקלה אחת שלא הייתה אמורה לקרות.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!