מונדיאל: ספרד כשלה מול נמושה, איראן לא ניצחה את ניו זילנד

סיכום משחקי היום במונדיאל:

ספרד – קייפ ורדה 0:0

זו ללא ספק ההפתעה הגדולה ביותר של הטורניר עד כה.

אלופת אירופה הגיעה כפייבוריטית עצומה מול נבחרת קייפ ורדה, שהופיעה לראשונה בתולדותיה במונדיאל, אך לא הצליחה למצוא את הרשת אפילו פעם אחת.

הספרדים שלטו כמעט לחלוטין, החזיקו בכדור במשך רוב המשחק ובעטו 27 פעמים לשער. אלא שכל ניסיון נעצר אצל השוער הוותיק ווזיניה, שסיפק תצוגה הירואית והפך בן לילה לגיבור לאומי.

פראן טורס החמיץ מצבים קורצים, למין ימאל וניקו ויליאמס עלו מהספסל אך לא הצליחו לשבור את החומה האפריקנית.

עבור קייפ ורדה זו הייתה הנקודה הראשונה בתולדותיה בגביע העולם, והיא נחגגה כאילו היה מדובר בזכייה בגביע עצמו.

בלגיה – מצרים 1:1

עוד אחת מהפייבוריטיות הגדולות של הטורניר איבדה נקודות יקרות.

מצרים עלתה ליתרון משער נהדר של אמאם עשור והייתה מסוכנת יותר במשך דקות ארוכות. מוחמד סלאח ועומר מרמוש הובילו התקפות מסוכנות בעוד הבלגים התקשו להיכנס למשחק.

רק לאחר כניסתו של רומלו לוקאקו השתנה המומנטום. הלחץ הבלגי הוביל לשער עצמי של מוחמד האני בדקה ה־66 שקבע את תוצאת הסיום.

טיבו קורטואה מנע במספר הצלות גדולות הפסד שהיה עלול להפוך לאחת הסנסציות הגדולות של שלב הבתים.

בסיום הייתה תחושה ברורה שמצרים איבדה ניצחון ולא שבלגיה השיגה תיקו.

ערב הסעודית – אורוגוואי 1:1

הסעודים ממשיכים להוכיח שהם כבר מזמן אינם אורחים בטורניר.

הם עלו ליתרון לאחר טעות של השוער פרננדו מוסלרה, כאשר עלי אל־עמרי ניצל מצב נייח כדי להכניע את האורוגוואים.

אורוגוואי הגבירה את הלחץ במחצית השנייה והשיגה שוויון מוצדק, אך התקשתה להשלים מהפך.

בדקות הסיום היה זה מוחמד אל־אוויס שהציל את הנקודה הסעודית עם עצירה גדולה מול פדריקו ואלוורדה.

התוצאה מותירה את הבית פתוח לחלוטין ומכניסה לחץ מוקדם על האורוגוואים.

איראן – ניו זילנד 2:2

גם בבית הזה לא נמצאה מנצחת.

ניו זילנד הציגה משחק מאורגן וממושמע והצליחה להקשות מאוד על האיראנים. איראן מצדה גילתה אופי וחזרה למשחק, אך לא הצליחה להשיג את שער הניצחון.

התיקו משאיר את שתי הנבחרות בתמונת העלייה ומבטיח מאבק צמוד במיוחד במחזורי ההמשך.

כך, בתוך ערב אחד בלבד, ארבע נבחרות שנחשבו עדיפות על הנייר איבדו נקודות יקרות.

ספרד נעצרה.

בלגיה ניצלה מהפסד.

אורוגוואי הסתפקה בתיקו.

איראן לא הצליחה לנצח.

אחרי חמישה ימי משחקים בלבד, מונדיאל 2026 כבר מוכיח שהרחבת הטורניר לא החלישה את התחרות אלא דווקא העצימה אותה. הנבחרות הקטנות מגיעות מוכנות, מאורגנות וללא רגשי נחיתות.

הענקיות כבר מבינות: במונדיאל הזה אין משחקים קלים.

״עניין מרכזי״

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