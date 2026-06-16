משבר אמון בבית הלבן: ראש ה־CIA הזהיר את טראמפ – איראן אולי אינה מתכוונת לקיים את ההסכם

מאחורי ההצהרות האופטימיות, החיוכים מול המצלמות והדיבורים על פריצת דרך היסטורית בין וושינגטון לטהרן, מתנהל בימים האחרונים קרב דרמטי בתוך הממשל האמריקני עצמו. זהו קרב שעלול לקבוע אם ההסכם ייחתם, יתעכב או יתפוצץ ברגע האחרון.

לפי דיווחים בארצות הברית, ראש ה־CIA ג’ון רטקליף הציג לנשיא דונלד טראמפ הערכת מודיעין מטרידה שלפיה גוברים הספקות לגבי נכונותה האמיתית של איראן לקבל את מכלול התנאים האמריקניים הנדרשים במסגרת הסכם הגרעין המתגבש.

המסר שהועבר לנשיא היה פשוט אך נפיץ: ייתכן שקיים פער בין מה שהאיראנים אומרים לשולחן המשא ומתן לבין מה שהם באמת מוכנים לבצע כאשר יגיע רגע האמת.

מדובר בהתפתחות דרמטית במיוחד משום שבמשך שבועות ארוכים הציג טראמפ את המגעים כהצלחה מדינית אישית שלו. הנשיא שב והדגיש כי הוא מעדיף הסכם על פני מלחמה וכי ניתן להשיג באמצעות לחץ ומשא ומתן את מה שלא הצליחו להשיג שנים של עימותים, סנקציות ואיומים.

אלא שככל שמתקרב מועד ההכרעה, כך הולכים ומתרבים סימני השאלה.

גורמים במערכת הביטחון והמודיעין חוששים כי איראן עשויה להסכים למסגרת כללית שתביא להסרת לחצים וסנקציות, אך בהמשך להתנגד לסעיפים המהותיים ביותר הנוגעים לפיקוח, לאכיפה ולהגבלות ארוכות הטווח.

הוויכוח הזה אינו מתרחש רק בין וושינגטון לטהרן. הוא מתנהל גם בתוך חדרי הדיונים של הבית הלבן.

על פי הפרסומים, שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת’ נמנים עם הבכירים שהביעו הסתייגויות משמעותיות מההסכם המתגבש. השניים, המזוהים עם קו תקיף כלפי איראן, הזהירו מפני מצב שבו ארצות הברית תעניק ויתורים משמעותיים מבלי לקבל תמורה מספקת בתחום הביטחוני.

כאן נכנס לתמונה טראמפ עצמו.

לפי הדיווחים, הנשיא הבהיר לבכירי ממשלו כי אינו מתכוון לאפשר מרד פנימי נגד המדיניות שקבע. עוד נטען כי העביר מסר חריף שלפיו שרים שיבחרו לצאת בפומבי נגד ההסכם או לנסות לסכל אותו עלולים למצוא את עצמם מחוץ לממשלה.

אם אכן נאמרו הדברים, מדובר באחד העימותים החריפים ביותר שנרשמו בממשל מאז החל המשא ומתן עם איראן.

הסיבה ברורה.

טראמפ רואה בהסכם פוטנציאל להישג היסטורי. מבחינתו, סיום המשבר מול איראן ללא מלחמה כוללת עשוי להירשם כאחד ההישגים המדיניים החשובים ביותר של כהונתו. הוא מאמין כי הציבור האמריקני מעדיף יציבות, ירידת מחירי אנרגיה ופחות מעורבות צבאית במזרח התיכון.

מנגד, מתנגדיו בתוך הממשל חוששים שהאיראנים משחקים על זמן, מנסים להשיג הקלות כלכליות ומקווים להגיע להסכם שיהיה נוח להם יותר מאשר לארצות הברית.

העימות הזה מסביר גם את רצף המסרים הסותרים שיצאו מוושינגטון בשבועות האחרונים. מצד אחד נשמעו איומים צבאיים ותקיפות. מצד שני נמשכו המגעים המדיניים ואף הואצו. כעת מתברר כי מאחורי הקלעים ניטש ויכוח עקרוני על עצם האמון שניתן לתת במשטר האיראני.

השאלה הגדולה היא האם טראמפ ימשיך לדחוף קדימה למרות האזהרות שקיבל, או שמא הערכות המודיעין החדשות יגרמו להקשחת העמדות האמריקניות ברגע האחרון.

בינתיים דבר אחד כבר ברור: המחלוקת כבר אינה רק על צנטריפוגות, פיקוח או העשרת אורניום. היא הפכה למבחן אישי של טראמפ מול בכירי מערכת הביטחון והמודיעין שלו.

אם ההסכם ייחתם ויחזיק מעמד, טראמפ יוכל לטעון שהתעלם מהפסימיסטים והצליח במקום שבו אחרים נכשלו.

אם ההסכם יקרוס או יתברר כאשליה, האזהרות שנשמעו כעת במסדרונות הבית הלבן יקבלו משמעות שונה לחלוטין.

בינתיים העולם כולו ממתין לראות מי צדק – הנשיא שמאמין שניתן להגיע להבנות עם איראן, או אנשי המודיעין שחוששים כי מאחורי החיוכים עדיין מסתתרות כוונות אחרות.

״עניין מרכזי״

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