מסי פתח את חלקו במונדיאל בשלישייה מהממת – המשך יבוא

מסי עשה היסטוריה: השלושער הראשון שלו במונדיאל העניק לארגנטינה 0:3 על אלג’יריה והזכיר לעולם מי הגדול מכולם

יש משחקים שמעניקים שלוש נקודות.

יש משחקים שנכנסים לספרי ההיסטוריה.

ויש משחקים שמזכירים לעולם כולו מדוע ליונל מסי הוא בעיני רבים הכדורגלן הגדול ביותר שנראה אי פעם.

הלילה באצטדיון בקנזס סיטי, לעיני יותר מ־70 אלף צופים נלהבים ובאווירה מחשמלת של פתיחת מסע ההגנה על התואר העולמי, הביסה ארגנטינה 0:3 את אלג’יריה במשחק הפתיחה שלה במונדיאל 2026.

אבל התוצאה הייתה רק חלק מהסיפור.

הסיפור האמיתי היה האיש שלבש את החולצה מספר 10.

מסי כבש את כל שלושת השערים בדקות 17, 60 ו־76 והשלים את השלושער הראשון שלו אי פעם בגביע העולם.

כן, דווקא עכשיו.

בטורניר השישי שלו.

בגיל 38.

אחרי כל מה שכבר השיג.

אחרי שמונה כדורי זהב.

אחרי זכייה במונדיאל.

אחרי זכייה בקופה אמריקה.

אחרי מאות שערים ואלפי רגעי קסם.

דווקא עכשיו הגיע אחד ההישגים הבודדים שחסרו ברזומה שלו.

שלושער במונדיאל.

הלילה שבו נשבר עוד מחסום

כבר בדקות הראשונות היה ברור שמסי הגיע חד.

בדקה החמישית הוא כבר הכניס כדור לרשת, אך השער נפסל בגלל נבדל.

זה לא הפריע לו.

בדקה ה־17 הגיע הראשון.

שער אופייני של מסי.

תנועה קטנה.

נגיעה אחת.

בעיטה מדויקת.

כדור ברשת.

הקהל הארגנטיני התפוצץ משמחה.

במחצית השנייה הגיע הרגע ששבר את ההתנגדות האלג’יראית לחלוטין.

בדקה ה־60 ניצל מסי טעות קשה של השוער האלג’יראי לוקה זידאן, חטף את הכדור וכבש את השני.

בדקה ה־76 כבר לא נותר ספק.

מבצע קבוצתי נהדר הסתיים אצל מסי, ששלח את הכדור לפינה והשלים שלושער היסטורי.

מאותו רגע האצטדיון כולו הפך למסיבת ענק בצבעי תכלת־לבן.

הבן של זידאן מצא את עצמו בצד הלא נכון של ההיסטוריה

אחד הסיפורים הפיקנטיים של המשחק קשור דווקא לצד המפסיד.

בשער אלג’יריה עמד לוקה זידאן.

כן, בנו של זינדין זידאן.

אחד הכדורגלנים הגדולים בתולדות המשחק.

לוקה גדל בצרפת, עבר בכל מחלקות הנוער הבכירות ואף לבש בעבר את מדי הנבחרות הצעירות של צרפת.

בסופו של דבר בחר לייצג את אלג’יריה, ארץ מוצאם של סבו וסבתו.

החלום שלו היה להוביל את אלג’יריה להישג במונדיאל.

במקום זאת הוא מצא את עצמו בלילה שבו מסי כתב עוד פרק בהיסטוריה.

השער השני שספג נבע מטעות ישירה שלו, והוא ירד מהמגרש מאוכזב במיוחד.

למרות זאת, גם הוא הבין בסיום שהיה עד לרגע נדיר.

מסי השווה את אחד השיאים הגדולים בתולדות המונדיאל

השלושער הזה לא היה רק עניין סטטיסטי.

שלושת השערים העלו את מסי ל־16 שערים בגביעי העולם.

הוא השווה בכך את שיאו ההיסטורי של מירוסלב קלוזה הגרמני.

כעת חסר לו שער אחד בלבד כדי להפוך למלך שערי המונדיאלים הגדול בכל הזמנים.

הנתון הזה מקבל משמעות מיוחדת משום שמסי כבר שבר כמעט כל שיא אפשרי לאורך הקריירה.

גם עכשיו, בגיל 38, הוא ממשיך להוסיף שורות חדשות לספר ההיסטוריה.

המונדיאל השישי והמשחק ה־200

אם זה לא מספיק, המשחק הזה סימן עוד שתי אבני דרך נדירות.

זה היה משחקו ה־200 במדי נבחרת ארגנטינה.

בנוסף, הוא הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה המשתתף בשישה גביעי עולם.

גרמניה 2006.

דרום אפריקה 2010.

ברזיל 2014.

רוסיה 2018.

קטאר 2022.

ארצות הברית־קנדה־מקסיקו 2026.

שישה מונדיאלים.

שני עשורים שלמים בפסגת הכדורגל העולמי.

ועדיין הוא הכוכב המרכזי של ההצגה.

ארגנטינה נראית כמו אלופה

מעבר למסי, הארגנטינים נראו מצוין.

אנצו פרננדס שלט במרכז השדה.

רודריגו דה פול היה בכל מקום.

ההגנה כמעט שלא אפשרה לאלג’יראים להגיע למצבים.

הקבוצה נראתה בטוחה, רגועה ומנוסה.

בדיוק כמו נבחרת שיודעת איך זוכים בגביע העולם.

לאורך כל המשחק הורגשה תחושה ברורה שהארגנטינים משחקים מתוך ביטחון מוחלט.

הם לא נלחצו.

לא מיהרו.

לא איבדו את הראש.

הם פשוט המתינו לרגע שבו מסי יעשה את מה שהוא יודע לעשות טוב מכולם.

האווירה ביציעים הייתה בלתי נשכחת

יותר מ־70 אלף צופים הגיעו למשחק.

רובם המכריע לבשו תכלת־לבן.

היציעים נראו כמו העתק של בואנוס איירס.

השירים לא פסקו לרגע.

הדגלים התנופפו במשך תשעים דקות.

כאשר מסי הוחלף לקראת הסיום, כל האצטדיון עמד על רגליו.

לא רק אוהדי ארגנטינה.

גם אוהדים ניטרליים.

כולם הבינו שהם צופים ברגע היסטורי.

מחיאות הכפיים נמשכו דקות ארוכות.

השחקנים האלג’יראים עצמם ניגשו אליו בסיום כדי להחליף חולצות ולהצטלם.

הגדול מכולם?

זה ויכוח שלעולם לא יוכרע סופית.

פלה.

מראדונה.

קרויף.

בקהנבאואר.

רונאלדו הברזילאי.

כריסטיאנו רונאלדו.

כולם מועמדים לגיטימיים.

אבל בכל פעם שנדמה שכבר אי אפשר להוסיף דבר לדיון הזה, מסי מספק עוד ערב כזה.

עוד שיא.

עוד הופעה.

עוד רגע בלתי נשכח.

עוד סיבה מדוע מיליוני אוהדים ברחבי העולם משוכנעים שהתשובה כבר ידועה.

השורה התחתונה

ארגנטינה קיבלה את הפתיחה המושלמת למסע ההגנה על התואר.

ניצחון.

שלוש נקודות.

יכולת משכנעת.

אבל העולם קיבל משהו גדול הרבה יותר.

הוא קיבל עוד תזכורת לכך שגם בגיל 38, גם אחרי שהשיג כמעט כל דבר אפשרי בכדורגל, ליונל מסי עדיין מסוגל להשתלט על הבמה הגדולה בעולם.

ואם הלילה הזה הוא סימן לבאות, ייתכן מאוד שהסיפור הגדול ביותר של מונדיאל 2026 עדיין נמצא רק בתחילתו.

״עניין מרכזי״

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