כל מחדלי נתניהו שהביאו אותנו עד הלום

ההפתעה היתה מושלמת. טראמפ חתם לפתע על ההסכם ביושבו ליד נשיא צרפת בוורסאי והשאיר על העולם פעור פה.

בעיקר הוא עשה צחוק והתעלל במשיחיסטים שהיו בטוחים שייצרו פטנט איך לתמרן את דונאלד התמים לצרכיהם.

בסוף, זה לא עבד והתוצאה היא עוד מחדל נורא בהבניית האסטרטגיה הביביסטית הזירות העולם.

מה שהלך לו בקלי קלות בעבודת הנדסת התוצדעה על הישראלים כאן קרס והתרסק שוב ושוב מול הפלסטינים, מול האיראנים, מול האירופים ובאקורד הסיום המוחץ גם מול אמריקה.

המדיניות הביבסטטית המשיחיסטית שקרסה החל ממחדל ה-7 באוקטובר ועד היום הזה הותירה את ישראל תקועה, מבודדת, מוחרמת ומרוסקת גם במלחמות פנימיות מחמירות והולכות המפוררות את החברה הישראלית כמעט ללא תקנה.

ונראה שהכי גרוע עוד לפנינו.

״עניין מרכזי״

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