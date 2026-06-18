כל מחדלי נתניהו שהביאו אותנו עד הלום

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רמי יצהר 18 ביוני 2026

ההפתעה היתה מושלמת. טראמפ חתם לפתע על ההסכם ביושבו ליד נשיא צרפת בוורסאי והשאיר על העולם פעור פה.

בעיקר הוא עשה צחוק והתעלל במשיחיסטים שהיו בטוחים שייצרו פטנט איך לתמרן את דונאלד התמים לצרכיהם.

בסוף, זה לא עבד והתוצאה היא עוד מחדל נורא בהבניית האסטרטגיה הביביסטית הזירות העולם.

מה שהלך לו בקלי קלות בעבודת הנדסת התוצדעה על הישראלים כאן קרס והתרסק שוב ושוב מול הפלסטינים, מול האיראנים, מול האירופים ובאקורד הסיום המוחץ גם מול אמריקה.

המדיניות הביבסטטית המשיחיסטית שקרסה החל ממחדל ה-7 באוקטובר ועד היום הזה הותירה את ישראל תקועה, מבודדת, מוחרמת ומרוסקת גם במלחמות פנימיות מחמירות והולכות המפוררות את החברה הישראלית כמעט ללא תקנה.

ונראה שהכי גרוע עוד לפנינו.

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה