סקר בחירות: נתניהו משלם במנדטים את מחיר כשלונו בהתמודדות מול טראמפ ובקרוב – מלחמת התרעלה הביביסטית נגד איזנקוט

סקר חדש שנערך עבור ערוץ 13 מצביע על המשך החלשות נתניהו בעקבות ההסכם בין ארה״ב לאיראן והביקורת המתגברת בעולם כולו ובעיקר בארה״ב נגד נתניהו.

בגוש האופוזיציה מצליח איזנקוט להתעצב כחלופה עדיפה במידת מה על בנט. הרושם הוא שהחלטת האיחוד בין בנט ללפיד היתה משגה טקטי שפגע בשתי המפלגות והזניק את איזנקוט.

צריך להדגיש כי הירידה בתמיכה בבנט החלה כשמכונת התודעה המשומנת של הליכוד החלה לפעול נגד בנט אישית.

באייזנקוט הביביסטים מתחילים לטפל רק עתה וגם הוא יחטוף בעיקר כי הנדסת התודעה הביביסטית היא מהמשוכללות בעולם וחסידיו השוטים מאבדים יכולת אמיתית לבחון את המציאות על כל צדדיה.

להלן חלוקת המנדטים לפי הסקר שפורסם אתמו, יום רביעי ולפני סקרי סופהשבוע של המתחרים. העיקר אנחנו עוקבים אחרי סקר מעריב שנחשב האמין מכולם.

ליכוד 22 מנדטים.

איזנקוט 20 מנדטים,

בנט לפיד 17

ליברמן 11

הדמוקרטים 11

ש"ס 9 מנדטים,

עוצמה יהודית 8

חרדים 8

חדש תע״ל 6

רע״מ 4

סמוטריץ׳ 4

גוש האופוזיציה הנוכחית בראשות איזנקוט מגיע ל-59 מנדטים, גוש הקואליציה בראשות נתניהו ל-51 מנדטים, והמפלגות הערביות ל-10 מנדטים.

בנוגע לתרחישי איחוד במרכז-שמאל, איחוד בין איזנקוט לבנט בראשות איזנקוט צפוי להניב 35 מנדטים, ואילו תחת הנהגת בנט יקבל האיחוד 31 מנדטים. בשני התרחישים, מפלגת המילואימניקים עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, מה שמאפשר להגיע ל-61 מנדטים עם איזנקוט או ל-60 מנדטים עם בנט.

לפי הסקר, 72% מהישראלים כבר החליטו למי יצביעו, 11% טרם החליטו, 9% החליטו אך אינם הכריעו סופית ו-8% השיבו כי לא יצביעו.

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