פינת אוכל לגינה: המדריך המלא לבחירת הערכה המושלמת לחוץ

מזמן שהגינה או המרפסת שימשו רק רקע לברביקיו ספונטני. היום, יותר ויותר משפחות ישראליות מבינות שהחצר היא חלל מחיה אמיתי, שניתן לעצב, לתכנן ולהפוך לפינת בית חמה ומזמינה. פינת אוכל לגינה היא לב ההגשמה הזו: שולחן גדול, כסאות נוחים, ואווירה שגורמת לאנשים להישאר ארוכות גם אחרי שהצלחות כבר ריקות.

הביקוש לריהוט גן איכותי בישראל גדל משמעותית בשנים האחרונות. זה לא מקרי. ישראלים מבינים שהשקעה נכונה בגינה חוזרת אליהם במאות שעות של הנאה, ארוחות משפחתיות, ישיבות עם חברים ורגעי שקט. השאלה היא לא אם להשקיע בפינת אוכל לגינה, אלא איך לבחור נכון, איזה צורה, איזה חומר ואיזה מידה.

הסוגים של פינות אוכל לגינה: לכל צורה יש אופי משלה

כשמחפשים פינות אוכל למרפסת ולגינה, מגלים מהר מאוד שהשוק מציע מגוון רחב של צורות וגדלים, כל אחת עם יתרונות ברורים.

פינת אוכל מלבנית היא הקלאסית הנצחית. שולחן מלבן מתאים לגינות גדולות, לחצרות מרווחות ולכל מי שמארח לרוב ארוחות משפחתיות גדולות. הפורמט הארוך מאפשר לשבת לצדדים בצורה נוחה, ויש בו מקום רב לכלי שולחן, מנות ועיטורים. כמו כן, שולחן מלבני נוטה להיראות ייצוגי ומרשים, ומתאים לעיצוב מסודר ואסתטי.

פינת אוכל ריבועית היא הפתרון המושלם לגינות קטנות עד בינוניות. ארבעה צדדים שווים יוצרים תחושת סימטריה ושוויון, כשכל המשתתפים בארוחה נמצאים במרחק זהה זה מזה. זה עושה את ה"ריבוע" לאפשרות מצוינת גם מבחינה חברתית: כולם מסביב לאותו שולחן, בלי ראש ובלי זנב, בשיחה אחת משותפת. בנוסף, שולחן ריבועי תופס שטח מאוזן ונוח לתכנון המרחב.

שולחן עגול מחזיר אותנו לרוח האגדה, ולא בכדי. עיגול אין לו ראש טבלה, ולכן כל מי שיושב מסביב לו שווה ושותף. שולחן גינה עגול מתאים במיוחד לזוגות, לקבוצות חברים קטנות ולמשפחות שמחפשות אינטימיות ותחושת קירבה. יתרון נוסף: ללא פינות חדות, שולחן עגול בטוח יותר לילדים קטנים.

פינת אוכל עם שולחן נפתח היא הפתרון החכם ביותר לישראלים שחיים את המציאות: ימי חול בזוג או משפחה קטנה, שישי בצהריים עם עשרים אורחים. שולחן נפתח מציע גמישות אמיתית, כשניתן להרחיבו לפי הצורך ולצמצמו כשהמפגש מסתיים. זה ריהוט שמשרת את החיים כמו שהם, ולא כמו שהיינו רוצים שיהיו.

למה אלומיניום הוא החומר הטוב ביותר לפינת אוכל בגינה

כאשר מדברים על ריהוט גן, אי אפשר להתחמק מהשאלה: באיזה חומר כדאי להשקיע? עץ, ראטן, פלסטיק, ברזל, אלומיניום, כל אחד מהם עם נסיבות ועם מחיר. אבל כשמשקלל את כל הפרמטרים יחד, אלומיניום יוצא כחומר הטוב ביותר לשימוש חיצוני בתנאי ישראל.

ראשית, עמידות יוצאת דופן בפני אקלים ישראלי. קיץ ישראלי הוא לא קיץ אירופי. כאן השמש אינטנסיבית, הטמפרטורות גבוהות ולפרקים הלחות גבוהה מאוד. אלומיניום לא חלד, לא מתעוות, לא מתקלף ולא מאבד צבע בשל חשיפה לשמש עזה. זוהי תכונה קריטית שעושה את ההבדל לאורך זמן.

בנוסף, קלות ואיתנות בו זמנית. ריהוט אלומיניום אפשר להזיז בקלות, לסדר מחדש לפי הצורך, להכניס ולהוציא לפי עונה, ובכל זאת הוא יציב, חזק ואינו מתעוות תחת עומס. זו תכונה שנשמעת טריוויאלית אך מי שחי עם ריהוט גן מכיר את חשיבותה.

כמו כן, תחזוקה מינימלית. בניגוד לעץ שדורש שמן, צביעה וטיפול שנתי, ריהוט אלומיניום איננו דורש כמעט דבר. ניקוי פשוט עם מטלית לחה ומים, ואתם מסיימים. זה חוסך זמן, כסף ועצבים לאורך שנים.

השוואה מהירה בין חומרים לריהוט גן

חומר עמידות לחום עמידות לחלודה תחזוקה משקל מחיר לאורך זמן אלומיניום גבוהה מאוד מצוינת מינימלית קל חסכוני עץ בינונית נמוכה גבוהה כבד יקר ברזל גבוהה נמוכה בינונית כבד מאוד בינוני פלסטיק נמוכה מצוינת נמוכה קל זול בטווח קצר ראטן סינתטי גבוהה מצוינת נמוכה קל חסכוני

אלומיניום + ראטן סינתטי: השילוב המנצח של היום

בשנים האחרונות הצטרף לאלומיניום שחקן נוסף שכובש את השוק: ראטן סינתטי. מדובר בסיבים פלסטיים שעוצבו לדמות את המראה הטבעי של ראטן, אך עם כל היתרונות של חומר מלאכותי. כשמשלבים שלד אלומיניום עם ריפוד ראטן סינתטי, מקבלים ריהוט שהוא גם יציב וגם אסתטי, גם קל תחזוקה וגם מראה חמים ומזמין.

פינות אוכל בשילוב הזה מתאימות לסגנונות עיצוב מגוונים, ממינימליסטי ומודרני ועד מזרחי וקולוניאלי, ומשתלבות בגינות ובמרפסות בבתים פרטיים, בדירות ובפנטהאוסים כאחד.

איך בוחרים את הגודל הנכון לפינת אוכל בגינה

בחירת גודל פינת האוכל היא שלב שרבים מדלגים עליו ומתחרטים אחר כך. הכלל הראשון: תמיד מדדו את השטח לפני שאתם מחפשים. שולחן גן צריך להשאיר לפחות שבעים סנטימטר פנוי מכל צד, כדי לאפשר כיסאות ומעבר נוח.

הכלל השני: חשבו על המקסימום האורחים שאתם עתידים לארח. לא על הממוצע, על המקסימום. אם פעם בחודש אתם מארחים עשרה איש, שולחן לשישה לא יפתור לכם את הבעיה. שולחן נפתח יכול להיות פה הפתרון האידיאלי, כי הוא מאפשר לכם לשמור על גינה מסודרת ביום יום ולהרחיב לאירועים.

הכלל השלישי: קחו בחשבון גם ציוד אחר שתרצו בגינה, גריל, מיני בר, כסאות נוח, בריכה ניידת. תכנון כולל של המרחב יחסוך לכם טעויות יקרות.

לסיכום: להשקיע בגינה זה להשקיע באיכות חיים

פינת אוכל לגינה היא לא סתם רכישת ריהוט. זו הכרזה על סדר עדיפויות, על כך שהחיים שווים לחיות אותם גם בחוץ, על ספסל צל בשישי בצהריים, על ארוחת ערב עם המשפחה בחצר, על פינה שהיא שלכם לגמרי.

החומר הנכון, הצורה המתאימה לחלל ולצרכים, והשלד האיכותי שיחזיק שנים רבות, אלה הם המרכיבים שמבדילים בין ריהוט שמספק הנאה אמיתית לבין ריהוט שמוחלף אחרי עונה. ישראלים שמחפשים ריהוט גן אמין, איכותי ובמחיר הוגן מוצאים פתרון טוב בחברות שעובדות ישירות מול היצרן ומחזיקות מלאי. אחת מהן היא פטיוס רהיטי גינה, שמשווקת ישירות מהיבואן לצרכן בלי פערי תיווך, עם אספקה לכל הארץ ושירות אישי לפני ואחרי הרכישה.

שאלות נפוצות על פינות אוכל לגינה

איזה שולחן גינה הכי מתאים לגינה קטנה? לגינה קטנה הכי מומלץ שולחן ריבועי לארבעה מושבים, עם אפשרות נפתחת אם רוצים גמישות. שולחן עגול הוא גם אפשרות מצוינת לחלל מצומצם.

האם ריהוט אלומיניום מחזיק לאורך זמן בחום הישראלי? בהחלט. אלומיניום הוא אחד החומרים העמידים ביותר לתנאי מזג האוויר הישראלי. הוא לא חלד, לא מתעוות בחום ולא דורש תחזוקה עונתית.

האם כדאי לקנות שולחן גינה נפתח? אם אתם מארחים לעיתים קרובות קבוצות גדולות, שולחן נפתח הוא פתרון מצוין. הוא מאפשר חיסכון בשטח ביום יום ומרחיב בקלות לאירועים.

מה ההבדל בין ראטן טבעי לסינתטי? ראטן טבעי מתאים בעיקר לשימוש פנים הבית ואינו עמיד לחשיפה ממושכת לשמש. ראטן סינתטי עמיד, קל לניקוי ומתאים לשימוש חיצוני בכל מזג אוויר.

כמה מקום צריך להשאיר מסביב לשולחן גינה? ההמלצה המקובלת היא לפחות שבעים סנטימטר מכל צד של השולחן, כדי לאפשר ישיבה נוחה, פתיחת כיסאות ומעבר חופשי.

האם ריהוט גן מאלומיניום כבד? להיפך. אחד היתרונות הבולטים של אלומיניום הוא שהוא קל יחסית למרות חוזקו. ניתן להזיז ריהוט אלומיניום בקלות לפי הצורך.