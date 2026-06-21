טראמפ: נמאס לי מהקיצוני שהשתלט ומאבד קשר למציאות

טראמפ מתנער מהקיצונים שהשתלטו על מדינה מסוימת מאוד במזרח התיכון ומבהיר באופן שאיננו משתמע לשום כיוון זולת האיש המסוים שהפך לשנוא העולם כולו ומוריד אומה שלמה ביגון שאולה.

טראמפ אמר:

איבדתי ריספקט לאנשים מסוימים. אייני רוצה לציין שם אבל אתה יודע למי הכוונה. לקיצוני שכל הזמן לוחש על אוזני ״צריך לחסל אותם״. אני לא רוצה יותר להרוג אנשים וצר לי שהמנהיג העליון חמינאי עדיין פצוע קשה אחרי שפגעתי בו.

במקביל מדווחים מקורות אמריקניים שמקורבים לטראמפ שפעם צידדו בנתניהו מתנערים ממנו לחלוטין ויוצרים קשר עם בנט ואייזנקוט המועדפים כיום בחברה הישראלית להחליפו.

על פי ידיעות המגיעות גם מאירופה ואפילו מרוסיה – העולם כולו ובוודאי הסינים מייחלים ליום הסתלקותו של נתניהו מהשלטון. הדיעה הרווחת היא שביבי הוא המכשול היחיד היום להשבת השקט לעולם כולו אחרי המלחמה שגרמה רק נזקים לאנושות ולא פתרה דבר.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!