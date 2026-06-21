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טראמפ: נמאס לי מהקיצוני שהשתלט ומאבד קשר למציאות

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רמי יצהר 21 ביוני 2026

טראמפ מתנער מהקיצונים שהשתלטו על מדינה מסוימת מאוד במזרח התיכון ומבהיר באופן שאיננו משתמע לשום כיוון זולת האיש המסוים שהפך לשנוא העולם כולו ומוריד אומה שלמה ביגון שאולה.

טראמפ אמר:
איבדתי ריספקט לאנשים מסוימים. אייני רוצה לציין שם אבל אתה יודע למי הכוונה. לקיצוני שכל הזמן לוחש על אוזני ״צריך לחסל אותם״. אני לא רוצה יותר להרוג אנשים וצר לי שהמנהיג העליון חמינאי עדיין פצוע קשה אחרי שפגעתי בו.

במקביל מדווחים מקורות אמריקניים שמקורבים לטראמפ שפעם צידדו בנתניהו מתנערים ממנו לחלוטין ויוצרים קשר עם בנט ואייזנקוט המועדפים כיום בחברה הישראלית להחליפו.

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על פי ידיעות המגיעות גם מאירופה ואפילו מרוסיה – העולם כולו ובוודאי הסינים מייחלים ליום הסתלקותו של נתניהו מהשלטון. הדיעה הרווחת היא שביבי הוא המכשול היחיד היום להשבת השקט לעולם כולו אחרי המלחמה שגרמה רק נזקים לאנושות ולא פתרה דבר.

״עניין מרכזי״
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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה