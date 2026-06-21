כל יום נוסף של צה”ל בלבנון הוא מתנה לאיראן המחזקת את אחיזת חיזבאללה בזירה

משהו השתנה בישראל אחרי שרחפן הנפץ הקטלני חדר מבעד הדלת האחרוית הפתוחה של הנגמ״ש והרג את המג״ד ולוחמים נוספים. נשות קצינים ולוחמים החלו להפגין, והמערכת זועקת בדממה מעיקה – ככה זה לא יכול להימשך. הבוקר, הניסוח של ליברמן בהודעתו המעניינת מתוחכם. לכאורה ימני חזק תוקפני וקיצוני אבל למעשה הדרישה שלו חד משמעית:

הואיל ואין שום אפשרות מעשית להכריע את חיזבאללה וכיוון שההישארות בלבנון הופכת את החיילים הלוחמים והקצינים טרף קל לגרילה, לכתב”מים, למלכודות אש ולסכנת מות בלתי פוסקת – הדרך המעשית היחידה היא לדרוש חד משמעית ובקול רם: לצאת מלבנון מיידית!!!

ליברמן אינו מעז לדרוש זאת ישירות שמא הדרישה תשמע שמאלנית ומפוחדת הוא משתמש בטריק לשוני מוכר כדי לכבס פוליטית את האמת המרה – נתניהו הכניס את ישראל לשורת מלכודות מוות והפצצות מהאוויר בליווי הודעות הדוברת הצבאית בדבר הריגת עוד ועוד לבנונים לא רק שאינה פותרת את הבעיה אלא מחמירות אותה.

כל בר דעת יודע שטראמפ העניק לנתניהו הזדמנות פז לצאת מלבנון ללא נזק פוליטי מיותר לכאורה בכפייה אמריקנית אבל נתניהו הפך צעצוע של בן גביר ומשיחיסט הזוי בהשראת משפחתו וסביבתו המיידית.

האסון של ישראל נעוץ בחשש הכבד שנתניהו חצה את סף ההנהגה האחראית והפך לנשק העיקרי שטהרן משתמשת בו כדי להביא את ישראל לכלל תבוסה נוראה בכל התחומים.

ליברמן מבטא מה שכל ביביסט מכור מרגיש עמוק בליבו – נתניהו הוא סוס פוליטי גמור. הגיע הזמן שלו ללכת אחרת פניה של ישראל לחורבן.

״עניין מרכזי״

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