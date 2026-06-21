רוב מוחלט של הציבור היהודי קובע – ביבי נמאסת עוף לנו מהפוליטיקה!

סקר מקיף של חדשות 12 קובע:

רוב מוחלט של הציבור היהודי בישראל לא רק שמתעב את שלטון נתניהו אלא שלראשונה בכלל לא רוצה לראות אותו יותר בפוליטיקה הישראלית.

59% מהנשאלים סבורים שנתניהו לא צריך להתמודד בבחירות. בנוסף, רוב הישראלים נותנים ציון גרוע לנתניהו ולטראמפ על המלחמה עם איראן וההסכם. רק 33% חושבים שהוא יכול להתמודד שוב. מעניין שגם מקרב הביבסטים נתניהו נחלש אוד עד כדי כך ש-11% לא רוצים לשמוע ממנו יותר.

* השר ניר ברקת מוביל בשאלת הירושה בליכוד עם 18% תמיכה. יריב לוין וישראל כ"ץ אחריו..

* רוב הציבור מעניק ציון "גרוע" לנתניהו ולטראמפ על ניהול המערכה.

* 45% מהציבור מעריכים כי איראן תצליח להגיע לנשק גרעיני.

״עניין מרכזי״