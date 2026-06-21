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רוב מוחלט של הציבור היהודי קובע – ביבי נמאסת עוף לנו מהפוליטיקה!

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רמי יצהר 21 ביוני 2026

סקר מקיף של חדשות 12 קובע:

רוב מוחלט של הציבור היהודי בישראל לא רק שמתעב את שלטון נתניהו אלא שלראשונה בכלל לא רוצה לראות אותו יותר בפוליטיקה הישראלית.

59% מהנשאלים סבורים שנתניהו לא צריך להתמודד בבחירות. בנוסף, רוב הישראלים נותנים ציון גרוע לנתניהו ולטראמפ על המלחמה עם איראן וההסכם. רק 33% חושבים שהוא יכול להתמודד שוב. מעניין שגם מקרב הביבסטים נתניהו נחלש אוד עד כדי כך ש-11% לא רוצים לשמוע ממנו יותר.

* השר ניר ברקת מוביל בשאלת הירושה בליכוד עם 18% תמיכה. יריב לוין וישראל כ"ץ אחריו..

* רוב הציבור מעניק ציון "גרוע" לנתניהו ולטראמפ על ניהול המערכה.

* 45% מהציבור מעריכים כי איראן תצליח להגיע לנשק גרעיני.

״עניין מרכזי״

מבזקפוליטיקהחדשות

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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