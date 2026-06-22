מסי, הגדול מכולם שובר עוד שיאים ומטריף את אוהדי הכדורגל בעולם כולו

מסי החטיא פנדל אבל אז, דווקא אז, יומיים לפני יום הולדתן ה-39 כתב מפוטאר בתולדות הכדורגל העולמי וחרט את שמו כגדול מכולם. זה קרה מול אוסטריה במשחקה השני של ארגנטינה במונגיאל הנוכחי.

ארגנטינה ניצחה 0:2 את אוסטריה בדרך לשמינית הגמר. אם מישהו היה זקוק לעוד הוכחה לכך שגדולי הספורטאים בהיסטוריה שונים מכל השאר, הוא קיבל אותה הערב בדאלאס, טקסס.

בדקה התשיעית בלבד נראה היה שליאו מסי עומד לעבור ערב מתסכל. הכוכב הארגנטיני החטיא פנדל בצורה נדירה, אפילו מביכה ביחס לסטנדרטים שלו. השוער האוסטרי קרא נכון את הכוונה, מסי שינה החלטה ברגע האחרון, הבעיטה איבדה דיוק והכדור כלל לא מצא את המסגרת.

האצטדיון בדאלאס השתתק לרגע. עשרות אלפי אוהדים ארגנטינים לא האמינו למראה עיניהם. האיש שכבר עשה הכל בכדורגל, מי שהפך לסמל של שלמות מקצועית, נראה לפתע אנושי.

אבל רק לרגע.

ככל שהמשחק התקדם השתלטה ארגנטינה על מרכז המגרש. אוסטריה של ראלף רנגניק ניסתה להפעיל לחץ, שמרה על ארגון טקטי מרשים והקשתה מאוד על אלופת העולם למצוא שטחים.

ואז הגיעה הדקה ה-39.

מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בכדור עומק מדויק. מסי קיבל את המסירה, השתחרר בנגיעה אחת ושלח בעיטה אופיינית לרשת. שער. 0:1 לארגנטינה.

היציעים התפוצצו.

לא היה זה עוד שער רגיל. זה היה השער שהעלה את מסי לפסגת הכדורגל העולמי עם שיא חדש של כיבושים בגביעי העולם. הרגע שבו שבר את השיא ההיסטורי והפך לכובש הגדול ביותר בתולדות המונדיאלים. בגיל כמעט 39, כשמרבית בני דורו כבר מזמן פרשו או הפכו לפרשנים, הוא ממשיך לייצר היסטוריה על כר הדשא.

המחצית השנייה הייתה מתוחה יותר. האוסטרים ניסו לחזור למשחק. סביצר וחבריו דחפו קדימה. ההגנה הארגנטינית בראשות רומרו ומרטינס עמדה היטב בלחץ, וסקאלוני ביצע התאמות טקטיות ששמרו על היתרון.

בדקות הסיום כבר היה ברור שאוסטריה מהמרת על הכל. כדורים ארוכים נשלחו לרחבה, שחקני ההגנה עלו קדימה והמרחבים נפתחו.

ואז, עמוק בתוך תוספת הזמן, הגיע רגע הסיום המושלם.

בדקה ה-95 מסי שוב היה שם. התקפה מתפרצת, ניסיון ראשון שנהדף, עוד נגיעה, עוד תיקון קטן, והכדור נכנס לרשת.

0:2.

סוף סיפור.

או בעצם עוד פרק בסיפור שלא נגמר.

חמשת השערים של ארגנטינה בטורניר עד כה נכבשו כולם על ידי מסי. הוא פתח את המונדיאל עם שלושער מול אלג’יריה והוסיף צמד מול אוסטריה. האיש פשוט מסרב להזדקן.

בסיום נראו אלפי אוהדים ארגנטינים שרים ביציעים דקות ארוכות אחרי השריקה האחרונה. רבים מהם הניפו שלטים עם הכיתוב “39? רק מספר”. אחרים קראו שוב ושוב את שמו של הקפטן.

הניצחון מבטיח למעשה לארגנטינה את הכרטיס לשלב הנוקאאוט ומקרב אותה מאוד למקום הראשון בבית. אבל מעבר לטבלה ולחישובים, הלילה הזה היה כולו של איש אחד.

זה התחיל בהחטאת פנדל.

זה המשיך בשיא עולמי.

זה הסתיים בצמד, בניצחון ובתחושה המוכרת כל כך לאוהדי הכדורגל ברחבי העולם.

לא משנה כמה פעמים כבר ראינו את זה – ליאו מסי תמיד מצליח להמציא מחדש את הקסם.

״עניין מרכזי״

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