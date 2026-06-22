סוויפ כבר לא יהיה בסדרה הזו

הפועל תל אביב סירבה להיכנע: 74:80 על מכבי והשאירה את סדרת הגמר בחיים

הפועל תל אביב הגיעה למשחק השלישי בגמר הפלייאוף כשגבה אל הקיר. אחרי שני הפסדים רצופים ועם פיגור 2:0 בסדרה, המטרה הייתה ברורה: למנוע ממכבי תל אביב לחגוג אליפות בסוויפ משפיל. האדומים עמדו במשימה, ניצחו 74:80 ביד אליהו וצימקו את הסדרה ל-2:1.

כעת הלחץ עובר מחדש אל הצהובים. מכבי עדיין רחוקה ניצחון אחד בלבד מהאליפות, אך במקום לסיים את הסיפור כבר במוצאי שבת היא תצטרך לחזור למאבק נוסף ביום שלישי. מנגד, הפועל החזירה לעצמה את האמונה שהיא מסוגלת לכפות משחק חמישי ומכריע.

המשחק היה בשליטה אדומה כמעט לכל אורכו. הפועל פתחה אגרסיבית, שמרה היטב והכתיבה את הקצב. בכל פעם שמכבי ניסתה להתקרב, האדומים מצאו תשובות. רק בדקות האחרונות הצליחו הצהובים למחוק חלק גדול מהפער ולהכניס מתח לאולם, אך לא מעבר לכך.

האיש של המשחק היה ואסה מיציץ’, שסיפק הופעה של כוכב על עם 29 נקודות ו-10 אסיסטים. בכל פעם שהמשחק איים לברוח לכיוון מכבי הוא לקח אחריות, קלע, יצר לאחרים ובעיקר שידר קור רוח. לצדו תרמו שחקני המשנה דקות משמעותיות, והפועל נראתה לראשונה בסדרה כמו קבוצה שמאמינה באמת שהיא יכולה להפוך את המומנטום.

בצד השני בלט אנטוניו קלארק עם 24 נקודות, אך מכבי התקשתה מאוד לייצר שטף התקפי. אחת ההפתעות הגדולות הייתה המשחק השקט של רומן סורקין, שסיים ללא נקודות – נתון נדיר עבור אחד השחקנים החשובים ביותר של מכבי העונה.

עודד קטש לא הסתיר את אכזבתו בסיום. “רצינו את זה מאוד. השחקנים עלו עם הרבה מאוד אנרגיות, לפעמים אפילו רצו את זה יותר מדי כי לא שיחקנו בדרך שאנחנו רגילים לשחק. קצת מיהרנו וזה לא היה המשחק ההתקפי הכי טוב שלנו. ידענו שזה לא יהיה קל”.

קטש הוסיף: “היה ברור שתהיה עייפות ככל שהסדרה תתקדם. מצאנו דרך לחזור למשחק עם הרבה אנרגיות, אבל צריך להרים את הראש. עדיין יש לנו שתי הזדמנויות לסגור את הסדרה. צריך להתאושש ולהיות קצת יותר רגועים”.

מאמן הפועל, דימיטריס איטודיס, היה מרוצה בעיקר מהאופי שהפגינה קבוצתו. היווני הוותיק הדגיש כי קבוצתו הגיעה נחושה להילחם על כל כדור וכי השחקנים הראו את הזהות שהביאה אותם עד לגמר. לדבריו, הניצחון אינו שווה דבר אם הפועל לא תדע לשחזר את אותה אינטנסיביות גם במשחק הרביעי, אך הוא שיבח את המחויבות, ההגנה והרוח הקבוצתית שהחזירו את האדומים לחיים בסדרה.

מעבר לתוצאה עצמה, המשחק הזה עשוי להיות נקודת מפנה פסיכולוגית. במשך שני המשחקים הראשונים מכבי נראתה בטוחה בעצמה יותר, עמוקה יותר ורגועה יותר. הפעם התמונה הייתה הפוכה. הפועל שיחקה כאילו אין לה מה להפסיד, בעוד שמכבי נראתה לעיתים כמי שמרגישה את משקל האליפות המתקרבת.

ביום שלישי תגיע שעת האמת. ניצחון צהוב יסגור את הסדרה ויעניק למכבי את האליפות. ניצחון אדום יהפוך את הגמר כולו לסיפור חדש ויכפה משחק חמישי שבו כל הלחץ יעבור למחנה הצהוב.

בינתיים, דבר אחד כבר ברור: הסוויפ לא יקרה. הפועל תל אביב דאגה לכך בעצמה, ובדרך הזכירה לכולם מדוע דרבי תל אביבי בגמר הוא עדיין אחד המופעים הגדולים והטעונים ביותר בספורט הישראלי.

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