שווייץ על סף פיצוץ: איראן מציבה לטראמפ אולטימטום – תעצור את נתניהו או שההסכם יתמוטט

הדרמה האמיתית של הימים האחרונים אינה מתרחשת בטהרן, בירושלים או בוושינגטון. היא מתרחשת בשווייץ. שם, הרחק מהמצלמות, מתנהל כעת קרב הכוחות האמיתי על עתיד המזרח התיכון ועל גורלו של ההסכם שטראמפ הפתיע את העולם כשחתם עליו בוורסאי והכניס אותו לתוקף עוד לפני השלמת המו”מ הרשמי.

המצב שנוצר חסר תקדים כמעט בכל קנה מידה דיפלומטי. בדרך כלל מנהלים משא ומתן, מסכמים סעיפים ורק לאחר מכן חותמים. הפעם טראמפ פעל הפוך. הוא חתם תחילה, הציג לעולם עובדה מוגמרת ורק לאחר מכן נשלחו הצדדים לשווייץ כדי לדון ביישום, בפרטים ובמחלוקות שנותרו פתוחות.

המהלך הזה, שהוצג בתחילה כהברקה מדינית שנועדה למנוע ניסיונות חבלה ברגע האחרון, הפך בתוך ימים למוקד של משבר חדש. איראן הודיעה על סגירה מחודשת של מיצר הורמוז, אחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם, והבהירה כי מבחינתה לא ניתן לדבר על רגיעה אזורית בזמן שחיל האוויר הישראלי ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון.

לפי הדיווחים מלבנון, בוצעו בימים האחרונים כ-200 תקיפות ישראליות ברחבי המדינה. גורמים לבנוניים מדווחים על עשרות הרוגים ונזק נרחב. דובר צה”ל אישר את קיום התקיפות והבהיר כי הן מכוונות נגד מטרות טרור ואיומים ביטחוניים. אלא שמבחינת האיראנים, המשמעות שונה לחלוטין. מבחינתם, כל עוד נמשכות התקיפות בלבנון, ההבנות שעליהן מבוסס ההסכם החדש אינן מיושמות במלואן.

כאן בדיוק מתחיל כאב הראש של טראמפ.

הנשיא האמריקני השקיע הון פוליטי עצום בהסכם הזה. מבחינתו מדובר בהישג בינלאומי ראשון במעלה. הוא הציג אותו כהוכחה לכך שאפשר לפתור משברים באמצעות כוח ודיפלומטיה גם יחד, מבלי להיגרר למלחמה כוללת. בפסגת שבע המעצמות זכה לברכות פומביות ממנהיגי המערב, והשווקים הגיבו באופטימיות. אלא שכעת, ימים ספורים בלבד לאחר החתימה, ההסכם ניצב בפני מבחן מציאות ראשון.

האיראנים אינם מסתירים את המסר. הם אומרים למעשה לאמריקנים: אם אתם רוצים שההסכם יחזיק מעמד, תבטיחו שהאזור יירגע באמת. מבחינתם, פתיחת הורמוז והמשך ההפצצות בלבנון אינם יכולים להתקיים במקביל. לכן סגירת המיצר אינה רק צעד כלכלי. היא אמצעי לחץ מדיני שנועד להחזיר את וושינגטון לשולחן ולקבל ממנה ערבויות.

השיחות בשווייץ מתנהלות על רקע זה בדיוק. על פני השטח מדברים על מנגנוני פיקוח, סנקציות, גרעין, כספים מוקפאים וצעדי בניית אמון. בפועל, השאלה החשובה ביותר היא האם טראמפ מוכן להפעיל לחץ אמיתי על ישראל כדי להציל את ההסכם שעליו חתם.

גורמים דיפלומטיים מערביים מתארים אווירה מורכבת במיוחד. מצד אחד, אף צד אינו רוצה לראות את ההסכם קורס. מצד שני, איש גם אינו רוצה להיראות כמי שנכנע. האיראנים מציגים את עצמם כמי שניצחו במערכה המדינית. האמריקנים מציגים את ההסכם כהישג של לחץ אמריקני. וכל צד מנסה לשכנע את דעת הקהל שלו שהוא השיג את מבוקשו.

מאחורי הקלעים מתנהל גם קרב אגו לא קטן. טראמפ אוהב להציג עסקאות כהצלחות אישיות שלו. הוא אינו אוהב במיוחד שמערערים על הישגיו. זו הסיבה שחלק מהפרשנים בארצות הברית מעריכים כי אם יגיע למסקנה שמישהו מסכן את ההסכם, תגובתו תהיה חריפה בהרבה מכפי שנראה כלפי חוץ.

הנקודה הרגישה ביותר היא כמובן ישראל. במשך שנים ארוכות היה נתניהו אחד המנהיגים הזרים הקרובים ביותר לטראמפ. אלא שבחודשים האחרונים מצטברים סימנים לכך שהנשיא האמריקני מסתכל על הדברים באופן שונה. בעוד נתניהו ממשיך לראות באיראן את האיום המרכזי שיש להמשיך ללחוץ עליו ללא הפסקה, טראמפ מבקש לרשום הישג היסטורי בדמות הסכם שיסיים את המשבר וייצב את האזור.

ככל שהפער הזה גדל, כך גוברות גם הספקולציות בעולם בדבר האפשרות של עימות גלוי ביניהם.

מנהיגי אירופה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. מבחינתם, כל מה שמאיים על פתיחת הורמוז ועל יציבות שוק האנרגיה הוא איום ישיר על הכלכלה העולמית. מדינות אירופה בירכו בהתלהבות על ההסכם משום שקיוו שהוא יוביל לירידת מחירי האנרגיה, להפחתת סיכוני המלחמה ולהתאוששות כלכלית רחבה יותר. לכן הן מפעילות לחץ שקט על כל הצדדים להימנע מצעדים שיערערו את ההבנות.

גם שוקי ההון עוקבים בדריכות. המשקיעים מבינים שהשאלה איננה רק האם הורמוז פתוח או סגור. השאלה האמיתית היא האם ההסכם החדש ישרוד. אם ייכשל, העולם עלול למצוא את עצמו במהירות חוזר לאותה נקודת מתיחות שממנה ניסה להיחלץ.

ובינתיים, בשווייץ, נמשכות השיחות.

הצדדים ממשיכים להיפגש, המתווכים ממשיכים לרוץ מחדר לחדר, והעולם כולו ממתין לתשובה לשאלה אחת פשוטה: האם טראמפ יצליח להציל את ההסכם שעליו חתם לפני ימים ספורים, או שהמשבר הראשון יחשוף עד כמה שברירית הייתה מלכתחילה ההבנה שנמכרה לעולם כפריצת דרך היסטורית.

ייתכן מאוד שהתשובה לשאלה הזו תקבע לא רק את עתיד היחסים בין ארצות הברית לאיראן, אלא גם את עתיד היחסים בין טראמפ לנתניהו ואת פני המזרח התיכון כולו בשנים הקרובות.

״עניין מרכזי״

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