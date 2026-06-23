טראמפ משוכנע שיוכל לכופף את נתניהו – אבל בירושלים כבר מצהירים: לא נצא מלבנון

העימות המדיני המתפתח בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב עתיד דרום לבנון הופך בימים האחרונים לאחת הסוגיות הנפיצות ביותר במזרח התיכון. בעוד הבית הלבן מנסה לקדם הסדרה אזורית רחבה שתכלול רגיעה ממושכת בגבול הצפון, בירושלים משדרים מסר חד וברור: ישראל אינה מתכוונת למהר ולוותר על אזור הביטחון שנוצר בעקבות המלחמה.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר טראמפ נשאל על ידי כתב בנוגע להצהרותיו של נתניהו שלפיהן ישראל תישאר בלבנון. הנשיא האמריקני נראה מופתע תחילה ושאל: “מי אמר את זה?”, אך לאחר שהובהר לו כי מדובר בדברי נתניהו עצמו, השיב בביטחון האופייני לו והבהיר כי הוא יודע לפתור בעיות במהירות, “גם עם ביבי”.

בוושינגטון ראו בתגובה הזו הרבה יותר מהערת אגב. מדובר באיתות ברור לכך שטראמפ משוכנע שבסופו של דבר יוכל להביא את ישראל להתיישר עם התוכנית האמריקנית, גם אם כעת נתניהו מסרב בפומבי לכל רעיון של נסיגה.

אלא שבישראל נשמעת מוזיקה אחרת לחלוטין.

נתניהו הבהיר בשורה של הצהרות כי ישראל תמשיך להחזיק באזורי הביטחון בדרום לבנון כל עוד יידרש. לדבריו, האחריות העליונה שלו היא להבטיח שאירועי 7 באוקטובר לא יחזרו על עצמם בשום גבול. הוא הדגיש כי צה”ל ימשיך ליהנות מחופש פעולה מלא נגד כל ניסיון של חיזבאללה להתבסס מחדש סמוך לגבול.

גורמים מדיניים בירושלים הסבירו כי תפיסת הביטחון החדשה מבוססת על יצירת מרחב חיץ משמעותי בין יישובי הצפון לבין מוקדי הכוח של חיזבאללה. לפי הדיווחים, מדובר ברצועה שעומקה עשוי להגיע במקומות מסוימים לעשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון.

מבחינת נתניהו ותומכיו, מדובר בלקח ישיר מהנסיגה מלבנון בשנת 2000 ומההתעצמות שביצע חיזבאללה לאחר מכן. לשיטתם, כל נסיגה שתתבצע לפני פירוק מוחלט של תשתיות הארגון תהפוך את תושבי הצפון לבני ערובה של המציאות הביטחונית הישנה.

אלא שטראמפ רואה את התמונה מזווית אחרת.

הנשיא האמריקני שואף להשלים את המהלך הרחב שהוא מוביל מול איראן ולבסס יציבות אזורית שתאפשר לו להציג הישג מדיני היסטורי. מבחינתו, הסדר קבע בלבנון הוא חלק בלתי נפרד מהחזון הזה. כל עוד צה”ל נשאר עמוק בשטח לבנון, קשה יהיה לשכנע את העולם הערבי ואת הקהילה הבינלאומית שהאזור נכנס לעידן חדש.

זו הסיבה שבבית הלבן גובר התסכול מההתבטאויות הישראליות האחרונות. גורמים אמריקניים סבורים שהמשך ההחזקה בשטח לבנון עלול להקשות על מימוש ההבנות האזוריות שטראמפ מקדם. מנגד, גורמים ישראליים טוענים כי האמריקנים אינם חיים את המציאות הביטחונית היומיומית של יישובי הצפון ואינם יכולים להכתיב לישראל סיכונים שהיא אינה מוכנה לקחת.

מאחורי חילופי הדברים מסתתר מאבק גדול בהרבה משאלת עשרת הקילומטרים בדרום לבנון.

זהו מבחן כוח אישי ופוליטי בין שני מנהיגים בעלי אגו עצום, שכל אחד מהם משוכנע שהוא מבין טוב יותר את המציאות. טראמפ משוכנע שהוא האיש שיודע לסגור עסקאות ולהביא בעלי ברית ויריבים להתיישר לפי התוכנית שלו. נתניהו משוכנע שאחרי הטראומה הלאומית שעברה ישראל אין לו זכות לקחת סיכונים ביטחוניים כדי לרצות ידידים מעבר לים.

בינתיים שני הצדדים מחייכים למצלמות ומקפידים להצהיר על ידידות עמוקה. אבל מאחורי הקלעים הולך ונבנה עימות שעשוי לקבוע לא רק את עתיד דרום לבנון, אלא גם את מערכת היחסים בין ירושלים לוושינגטון בשנים הקרובות.

ייתכן מאוד שבקרוב יגיע הרגע שבו אחד מהם יצטרך למצמץ.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.

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