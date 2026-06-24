רונאלדו חזר בענק: פורטוגל מחצה 0:5 את אוזבקיסטן, אבל שאלה אחת על מסי קלקלה לו את מצב הרוח

אחרי ימים של ביקורת, ספקות ולעג מצד פרשנים ואוהדים, כריסטיאנו רונאלדו סיפק הלילה תשובה מושלמת על הדשא. פורטוגל התפוצצה עם 0:5 מרשים על אוזבקיסטן במונדיאל 2026, ורונאלדו היה שוב במרכז ההצגה עם צמד שערים, הופעה מנהיגותית ושבירת שיא היסטורי נוסף.

המשחק נערך ביוסטון והגיע בדיוק בזמן עבור הנבחרת של רוברטו מרטינס. אחרי תיקו מאכזב במשחק הפתיחה מול קונגו, נשמעו בפורטוגל קולות שקראו לצמצם את מעמדו של רונאלדו ואפילו להורידו לספסל. התשובה הייתה מוחצת.

כבר בדקה השביעית כבש רונאלדו את הראשון. בהמשך הוסיף שער נוסף, בעוד נונו מנדש, רפאל לאאו ושער עצמי של האוזבקים השלימו את החמישייה. פורטוגל נראתה חדה, מהירה ורעבה הרבה יותר מאשר במשחקה הראשון והעבירה מסר ברור לכל יריבותיה בטורניר.

מעבר לניצחון עצמו, רונאלדו שוב נכנס לספרי ההיסטוריה. בגיל 41 הוא הפך לכדורגלן הראשון אי פעם שכובש בשישה גביעי עולם שונים. בנוסף הגיע לעשרה שערים במונדיאלים ועקף את אאוזביו כמלך שערי פורטוגל בגביעי העולם.

בסיום המשחק ניגש הכוכב לעמדות הראיונות כשהוא מחויך בהרבה מכפי שהיה בימים האחרונים. מול המצלמות אף צעק: “אני חזרתי”, כאילו ביקש להזכיר לכל מי שהספיד אותו מוקדם מדי שמדובר עדיין באחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה.

אלא שאז הגיעה השאלה שלא מצאה חן בעיניו.

כתב זר ביקש את תגובתו להופעותיו של ליאו מסי במונדיאל. הארגנטינאי כבר הספיק להבקיע חמישה שערים בשני משחקים, מאזן המהווה מאה אחוז משערי הזכות של ארגנטינה בטורניר עד כה. נכון, הוא גם החטיא פנדל מול אוסטריה, אך גם באותו משחק הצליח להוביל את אלופת העולם לניצחון נוסף ולהבטיח כמעט לבדו את העלייה לשלב הבא.

רונאלדו, כך נראה, לא התלהב לעסוק ביריבו הגדול דווקא בערב שבו כל הזרקורים היו אמורים להיות מופנים אליו. הוא חתך את הדיון כמעט מיד, השיב בפרצוף חמוץ: “השאלה הבאה”, והבהיר שאין לו עניין להפוך את הריאיון לעוד פרק בסאגת מסי־רונאלדו.

בהמשך כבר ריכך מעט את הטון ואמר שמפגש אפשרי מול ארגנטינה בשלבי הנוקאאוט יהיה “נהדר”, אך הדגיש שהדבר החשוב מבחינתו הוא ההצלחה של פורטוגל ולא המאבקים האישיים.

אלא שהתגובה הקצרה הספיקה כדי להצית מחדש את הוויכוח הישן. במשך כמעט שני עשורים העולם מתחלק בין אוהדי מסי לאוהדי רונאלדו. כל שער, כל תואר, כל שיא וכל מחווה על המגרש או מחוצה לו הופכים מיד לחומר גלם לדיון אינסופי על זהותו של הכדורגלן הגדול ביותר בכל הזמנים.

המונדיאל הנוכחי מעניק ליריבות הזו פרק אחרון, מרגש ובלתי צפוי. מצד אחד מסי, שבגיל 39 ממשיך להיראות כאילו הזמן עצר עבורו ומוביל כמעט לבדו את ארגנטינה. מצד שני רונאלדו, שבגיל 41 ממשיך לכבוש, לשבור שיאים ולהוכיח שהספידו אותו מוקדם מדי.

הלילה היה של פורטוגל ושל רונאלדו.

אבל אפילו אחרי חמישייה, צמד אישי ושיא עולמי נוסף, היה ברור ששמו של מסי עדיין מצליח לגעת בנקודה רגישה במיוחד אצל הכוכב הפורטוגלי.

״עניין מרכזי״

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Inyan Merkazi www.news-israel.net

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