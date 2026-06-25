רעידת האדמה האדירה בוונצואלה: עשרות הרוגים, מאות פצועים – והחשש הוא מאסון גדול בהרבה

ונצואלה מתמודדת עם אחת מרעידות האדמה החזקות וההרסניות ביותר שפגעו בה ביותר ממאה השנים האחרונות. שני רעשים עוצמתיים, בעוצמות 7.2 ו-7.5, היכו בתוך פחות מדקה באזור החוף המערבי של המדינה, מערבית לבירה קראקס, וגרמו לקריסת מבנים, הרס נרחב, הפסקות חשמל, שיבושי תחבורה ובהלה עצומה בקרב מיליוני תושבים.

לפי הנתונים הרשמיים הראשונים נהרגו לפחות 32 בני אדם, יותר מ-700 נפצעו, וצוותי החילוץ ממשיכים לפעול בין ההריסות בחיפוש אחר לכודים. הרשויות מזהירות כי מספר הקורבנות צפוי לעלות ככל שתתקדם הסריקה באזורים שנפגעו.

המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) פרסם הערכת חירום חריגה במיוחד שלפיה קיימת אפשרות לנפגעים רבים בהרבה, בשל עוצמת הרעידה, עומקה הרדוד ופגיעותה של הבנייה המקומית. מדובר בהערכת סיכון בלבד ולא במספר קורבנות בפועל, אך היא ממחישה את חומרת האירוע.

רעידות האדמה הורגשו כמעט בכל רחבי ונצואלה ואף במדינות שכנות. בקראקס יצאו המונים לרחובות כאשר מגדלים היטלטלו בעוצמה, קירות קרסו, חלונות התנפצו ורחובות רבים התמלאו בהריסות. עשרות רעשי משנה המשיכו לפקוד את האזור והגבירו את החשש מקריסות נוספות.

ממלאת מקום נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגס, הכריזה על מצב חירום לאומי. נמל התעופה הבינלאומי המרכזי נסגר, בתי ספר הושבתו, חלקם הוסבו למרכזי קליטה לנפגעים, וכוחות צבא, משטרה והגנה אזרחית נפרסו ברחבי המדינה לסייע בפינוי ובהצלת לכודים.

למרות ממדי ההרס, הרשויות מסרו כי מתקני הנפט המרכזיים של ונצואלה, המהווים את עמוד השדרה של הכלכלה המקומית, לא נפגעו באופן משמעותי בשלב זה. עם זאת, בדיקות הנדסיות נמשכות כדי לוודא שלא נגרם נזק לתשתיות אסטרטגיות.

האסון עורר תגובת סולידריות בינלאומית. ארצות הברית הודיעה כי תשלח באופן מיידי צוותי חילוץ, מומחי איתור נעדרים, סיוע רפואי וציוד הומניטרי. גם מדינות נוספות באמריקה הלטינית הציעו סיוע בחילוץ, ברפואה ובשיקום.

ונצואלה שוכנת באזור פעיל מבחינה סייסמית, אך רעידות אדמה בעוצמה כזו נדירות מאוד. מומחים מציינים כי מדובר באחד מאירועי הרעש החמורים ביותר שידעה המדינה מאז המאה הקודמת, ולכן קיים חשש ממשי להמשך רעידות משנה ולגילוי מוקדי הרס נוספים בימים הקרובים.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.