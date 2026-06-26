מי עלה ומי עוד לא מי הפתיע ומי אכזב

מונדיאל 2026: עוד שישה בתים הוכרעו – 24 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות

שלב הבתים של מונדיאל 2026 מתקרב לסיומו, ולאחר משחקי הלילה כבר נקבעו 24 מתוך 32 העולות לשלב הנוקאאוט. עשר נבחרות נוספות הצטרפו לרשימת המעפילות הישירות מהמקומות הראשון והשני בבתיהן, בעוד מספר נבחרות נוספות כבר הבטיחו את העלייה כאחת מבעלות המאזן הטוב ביותר מבין המסיימות במקום השלישי.

הלילה נרשמו כמה משחקים דרמטיים במיוחד. ארצות הברית הפסידה לטורקיה 3:2, אך שמרה על המקום הראשון בבית ד’ בזכות הישגיה בשני המחזורים הראשונים. במקביל, אוסטרליה סיימה ב-0:0 מול פרגוואי, תוצאה שהספיקה לה כדי להעפיל מהמקום השני ולהדיח את יריבתה.

בבית ה’ ספגה גרמניה הפסד ראשון בטורניר, 2:1 לאקוודור, אך נותרה בפסגת הבית. חוף השנהב ניצחה 0:2 את קוראסאו והבטיחה את המקום השני, בעוד אקוודור שמרה על סיכוי מצוין להעפיל כאחת מבעלות המקום השלישי.

הולנד המשיכה להרשים עם ניצחון 1:3 על תוניסיה וסיימה ראשונה בבית ו’. יפן הסתפקה בתיקו 1:1 מול שבדיה, אך הנקודה הספיקה לה כדי להעפיל מהמקום השני. גם שבדיה נותרה בתמונת העלייה דרך דירוג הנבחרות שסיימו שלישיות.

ברזיל לא התקשתה להביס 0:3 את סקוטלנד וסיימה ראשונה בבית ג’. מרוקו המשיכה את הטורניר המצוין שלה עם ניצחון 2:4 על האיטי ועלייה מהמקום השני.

גם מקסיקו סיימה שלב בתים מושלם לאחר ניצחון 0:3 על צ’כיה, בעוד דרום אפריקה גברה 0:1 על דרום קוריאה והבטיחה את המקום השני.

תוצאות משחקי הלילה

* יפן – שבדיה 1:1

* הולנד – תוניסיה 1:3

* אקוודור – גרמניה 1:2

* חוף השנהב – קוראסאו 0:2

* טורקיה – ארצות הברית 2:3

* אוסטרליה – פרגוואי 0:0

* ברזיל – סקוטלנד 0:3

* מרוקו – האיטי 2:4

* מקסיקו – צ’כיה 0:3

* דרום אפריקה – דרום קוריאה 0:1

העולות הישירות מהבתים שהסתיימו

בית א’

1. מקסיקו

2. דרום אפריקה

בית ג’

1. ברזיל

2. מרוקו

בית ד’

1. ארצות הברית

2. אוסטרליה

בית ה’

1. גרמניה

2. חוף השנהב

בית ו’

1. הולנד

2. יפן

בסך הכול כבר נקבעו 24 המעפילות לשלב 32 האחרונות. כעת נותרו שני מחזורי משחקים אחרונים להשלמת תמונת שמינית הגמר, שבה יצטרפו גם שמונה הנבחרות הטובות ביותר שסיימו במקום השלישי. הטורניר, שהחל בזהירות יחסית, נכנס כעת לשלב שבו כל טעות עלולה להיות האחרונה, והמאבקים על הגביע העולמי צפויים להפוך לאינטנסיביים עוד יותר.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!