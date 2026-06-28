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בן גביר: נתניהו חתם על הסכם גרוע ללא דיון בקבינט ובממשלה

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רמי יצהר 28 ביוני 2026

בן גביר: נכנס לפעולה וטוען כי נתניהו חתם על הסכם גרוע ללא אישור הקבינט והממשלה. ההתנגדות לכניעת נתניהו לא תעבור ללא תגובה.

בהודעת בן גביר נאמר:

*השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:*

״ההסכם עם לבנון הוא טעות גדולה – פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות.

אכן אנחנו נשארים ברוב השטח לעת עתה, אבל מדינת לבנון לא תפרק את החזבאללה מנשקו, חברים בממשלת לבנון שרי חזבאללה, ואי אפשר לסמוך על לבנון שיקחו לחזבאללה את הנשק – אדרוש הצבעה בקבינט.

רק חיילי צה״ל צהל ישמידו את החזבאללה – שום גורם אחר לא יעשה את זה עבורנו״

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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