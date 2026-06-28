בן גביר: נתניהו חתם על הסכם גרוע ללא דיון בקבינט ובממשלה

בן גביר: נכנס לפעולה וטוען כי נתניהו חתם על הסכם גרוע ללא אישור הקבינט והממשלה. ההתנגדות לכניעת נתניהו לא תעבור ללא תגובה.

בהודעת בן גביר נאמר:

*השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:*

״ההסכם עם לבנון הוא טעות גדולה – פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות.

אכן אנחנו נשארים ברוב השטח לעת עתה, אבל מדינת לבנון לא תפרק את החזבאללה מנשקו, חברים בממשלת לבנון שרי חזבאללה, ואי אפשר לסמוך על לבנון שיקחו לחזבאללה את הנשק – אדרוש הצבעה בקבינט.

רק חיילי צה״ל צהל ישמידו את החזבאללה – שום גורם אחר לא יעשה את זה עבורנו״

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