ההסכם בשלבי קריסה: איראן וארה”ב שוב מחליפות אש, הורמוז בסכנה ואי הוודאות גוברת

פחות משבועיים לאחר חתימת ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שהובילו לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז ולתקווה כי המשבר מאחורינו, ארצות הברית ואיראן נמצאות שוב על סף עימות צבאי ישיר. במהלך הלילה והבוקר ביצע הצבא האמריקני גל תקיפות נוסף נגד מטרות איראניות, בעוד איראן שיגרה כטב”מים וטילים לעבר יעדים אמריקניים במפרץ והודיעה כי כל הפרה נוספת תיענה ב”תגובה מוחצת”.

המשבר הנוכחי החל כמעט מיד לאחר חתימת ההסכם. תחילה שבו אוניות סוחר ומכליות נפט להפליג דרך מצר הורמוז, מחירי האנרגיה ירדו והשווקים נשמו לרווחה. אלא שאז הודיעה טהרן כי כל כלי שיט יחויב לקבל אישור איראני מוקדם ולנוע בנתיבים שייקבעו על ידי הרשויות האיראניות. מבחינת וושינגטון ומדינות המפרץ, מדובר בניסיון איראני לכפות שליטה בפועל על אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים בעולם.

העימות הפך במהירות לאלים. אוניית משא אחת נפגעה ביציאתה מהמפרץ, ובהמשך נפגעה גם מכלית נוספת במצר הורמוז. בעקבות זאת העלו בריטניה ומדינות נוספות את רמת האיום הימי באזור והזהירו מפני הידרדרות מהירה במצב הביטחוני.

התגובה האמריקנית הייתה חריפה. מטוסי קרב אמריקניים תקפו מתקני מכ”ם, מערכי תקשורת, מחסני טילים וכטב”מים, סוללות הגנה אווירית ויכולות הנחת מוקשים של משמרות המהפכה באזור מצר הורמוז ובסמוך לחופי דרום איראן. הפנטגון הגדיר את המהלך כתגובה ישירה ל”תוקפנות האיראנית נגד השיט המסחרי”.

איראן מצדה טענה כי ארצות הברית היא שהפרה את ההבנות. משמרות המהפכה הודיעו על שיגור טילים וכטב”מים לעבר יעדים אמריקניים בבחריין ובכוויית, והזהירו כי כל תקיפה נוספת תוביל להשעיית כל ההליכים המדיניים והדיפלומטיים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה את מפלס האיומים מדרגה נוספת והבהיר כי אם איראן תמשיך לפגוע בחופש השיט ובאינטרסים האמריקניים, ארצות הברית “תשלים את העבודה”. האמירה התפרשה בוושינגטון ובמזרח התיכון כאיום ישיר על עצם קיומו של המשטר האיראני.

החשש הגדול כעת הוא שהעימות סביב הורמוז ייצא מכלל שליטה. כ-20% מתנועת הנפט העולמית עוברת דרך המצר, וכל פגיעה מתמשכת בחופש השיט עלולה להקפיץ את מחירי האנרגיה, לפגוע בכלכלה העולמית ולגרור מדינות נוספות לתוך המשבר. התנועה הימית נמשכת, אך בקצב נמוך בהרבה מהרגיל, וחברות ספנות וביטוח כבר החלו לנקוט צעדי חירום.

השורה התחתונה ברורה: ההסכם שנועד לסיים את המשבר ולייצב את המפרץ לא שרד אפילו שבועיים. במקום הפסקת אש ופתיחת דף חדש, העולם מקבל מחדש את אחד מתרחישי האימה הגדולים ביותר שלו – עימות ישיר בין ארצות הברית לאיראן בלב עורק האנרגיה החשוב ביותר על פני כדור הארץ.

״עניין מרכזי״ – Inyan Merkazi | www.news-israel.net