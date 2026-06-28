טראמפ חוזר להפציץ באיראן: “אם תמשיכו – איראן תחדל להתקיים” | המלחמה שהתיימרה להסתיים מתלקחת מחדש

הסכם הפסקת הלחימה בין ארה״ב לאיראן מתערער בעקבות ירי ופגיעה בכלי שייט מסחריים בריטיים שניסו לצאת מהורמוז. טראמפ הורה על תגובה צבאית וזו היתה הפעם משמעותית ולוותה באיום בהשמדה ברפובליקה האיסלאמית.

מאת רמי יצהר

״עניין מרכזי״

הפסקת האש השברירית בין ארצות הברית לאיראן נמצאת בסכנת קריסה מוחלטת, לאחר שצבא ארצות הברית ביצע הלילה סדרת תקיפות נרחבות נגד יעדים צבאיים באיראן בתגובה למה שוושינגטון מגדירה כ”הפרה בוטה וחמורה” של ההסכם מצד טהרן.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע כי מטוסי קרב וכלי טיס אמריקניים תקפו שורה של מטרות בדרום איראן ובקרבת מצר הורמוז, ובהן אתרי מכ”ם, מערכות תקשורת, מחסני טילים וכטב”מים, מתקני הגנה אווירית ויכולות המשמשות למיקוש ימי.

לפי ההודעה האמריקנית, התקיפות בוצעו לאחר שאיראן ירתה לעבר כלי שיט בריטיים באזור הורמוז והטילה מגבלות תנועה חדשות בנתיב הימי הרגיש ביותר בעולם, צעד שבארצות הברית רואים כהפרה ישירה של ההבנות שהושגו לאחר סיום הלחימה האחרונה.

טראמפ מאיים: “איראן תחדל להתקיים”

הנשיא דונלד טראמפ הגיב בזעם והאשים את טהרן ב”הפרה טיפשית ומסוכנת” של הפסקת האש.

לדבריו, אם איראן תמשיך לפגוע בספנות הבינלאומית ובחופש השיט, “השלכות חמורות מאוד” יוטלו עליה, ובאמירה החריפה ביותר מאז נחתם ההסכם הצהיר כי אם המשטר האיראני ימשיך בהסלמה – “איראן כפי שאנחנו מכירים אותה תחדל להתקיים”.

גורמים אמריקניים מסרו כי התקיפות נועדו להיות “עוצמתיות אך מוגבלות”, במטרה להעביר מסר ברור לטהרן מבלי לגרור את האזור כולו למלחמה כוללת נוספת.

טהרן: לא הפרנו את ההסכם

באיראן דוחים את ההאשמות האמריקניות.

משמרות המהפכה טוענים כי לא תקפו ספינות מסחר באופן אקראי, אלא ניסו לאכוף את כללי התנועה הימית שקבעו במצר הורמוז. גורמים איראניים אף טענו כי חלק מהספינות השתמשו במסלולי שיט שלא אושרו על ידי טהרן.

מבחינת האיראנים, ארצות הברית היא זו שמפרה את ההבנות, וכי הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ היא המקור לחוסר היציבות באזור.

המוקד האמיתי: מצר הורמוז

מאחורי חילופי האש עומד אחד המקומות הרגישים בעולם – מצר הורמוז.

כחמישית מאספקת הנפט העולמית עוברת במעבר הימי הצר שבין איראן לחצי האי ערב. כל פגיעה בחופש השיט באזור עלולה לגרום לזינוק במחירי האנרגיה, לעלייה חדה בעלויות הביטוח הימי ולפגיעה בשרשראות האספקה העולמיות.

כבר בימים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית בתנועת האוניות באזור, וחלק מחברות הספנות שינו מסלולים או עיכבו הפלגות מחשש להסלמה נוספת.

השווקים בעולם עוקבים בדריכות. כל סגירה חלקית של הורמוז עלולה לגרום לעלייה במחירי הנפט, להתייקרות הובלה ימית ולהגביר מחדש את הלחצים האינפלציוניים שכבר מטרידים את הכלכלה העולמית.

ההסכם על סף קריסה

האירועים האחרונים מהווים את המבחן הקשה ביותר להסכם הפסקת האש שנחתם רק לפני שבועות אחדים.

ההסכם כלל התחייבות איראנית לשמור על חופש השיט במפרץ ולפעול לפתיחה מלאה של מצר הורמוז, לצד הקלות מסוימות בסנקציות והמשך המגעים המדיניים.

כעת, החשש בוושינגטון ובמדינות המפרץ הוא שהאירועים האחרונים יהפכו את הפסקת האש לנייר חסר ערך.

ומה הקשר לישראל וללבנון?

ההתלקחות הנוכחית מתרחשת במקביל למשבר החריף סביב לבנון.

ארצות הברית מנסה לקדם הסדרה רחבה יותר במזרח התיכון, הכוללת רגיעה בגבול ישראל-לבנון והסדרים חדשים מול איראן.

אם העימות סביב הורמוז ימשיך להסלים, הסיכוי לקדם הסדרים נוספים באזור יקטן משמעותית.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, שכן כל עימות אמריקני-איראני חדש עלול להשפיע ישירות גם על הזירה הצפונית ועל פעילות של שלוחות איראניות באזור.

גורמי ביטחון בישראל חוששים גם מהאפשרות שאיראן תפעיל מחדש את החות’ים בתימן בניסיון להרחיב את העימות לנתיבי השיט בים האדום ובבאב אל-מנדב, מהלך שעלול להכניס את המזרח התיכון כולו לסחרור חדש.

המשמעות האסטרטגית

התקיפות האמריקניות הן הרבה יותר מעוד סבב חילופי מהלומות.

הן מסמנות שלושה דברים:

ראשית, טראמפ אינו מוכן לקבל פגיעה בחופש השיט העולמי, במיוחד במצר הורמוז.

שנית, הפסקת האש עם איראן שברירית בהרבה מכפי שנדמה היה רק לפני ימים אחדים.

ושלישית, המזרח התיכון עלול למצוא את עצמו במהירות חוזר לנקודת ההתחלה – עימות ישיר בין ארצות הברית לאיראן, עם השלכות ביטחוניות וכלכליות עצומות על העולם כולו.

כרגע, איש אינו יודע אם התקיפות הלילה היו אירוע נקודתי שנועד להרתיע – או יריית הפתיחה של סבב חדש ומסוכן בהרבה.

דבר אחד כבר ברור: אחרי שנראה היה לרגע שהאזור צועד לעבר רגיעה, המפרץ הפרסי שוב הפך לחבית חומר נפץ, והאצבעות של וושינגטון, טהרן, ירושלים ומדינות המפרץ מונחות כולן על ההדק.

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