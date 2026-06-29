בן גביר הוא כישלון מיניסטריאלי קולוסאלי ונתניהו לא עושה דבר לשנות את המצב הקטסטרופאלי

חמישה נרצחה תוך שעות ספורות בחמישה אתרים שונים. ההפקרות חוגגת לא רק במגזר גם בעיבורן של ערים גדולות ואין מודיע. להיפך. המצב מחמיר והביטחון האישי בישראל בהידרדרות מסוכנת. לא נעים למר אבל בן גביר מסתמן כשר הגרוע בתולדות ממשלות ישראל בתחום אכיפת החוק.

הפער בין הדיבורים אצלו לתוצאות בשטח מעורר יותר מתימהון. איך הוא מצליח להיכשל כך?

כנראה דווקא משום שהתנהלותו זרועה איומי שווא קולניים, הצהרות לוחמניות והבטחות בלתי מקוימות.

נתניהו נתן לו את התפקיד הכי רגיש בישראל זולת שר הביטחון ולא עשה דבר כדי לתקן את המעוות.

זו התנהלות שערורייתית ההורסת את החברה הישראלית, מעצימה את תחושת אי הביטחון האישי ומאפשרת הפקרות כוחנית של קבוצות שוליים אלימות. אם המצב לא ישתפר ובהקדם הוא עלול להיעשות בלתי הפיך.

״עניין מרכזי״

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