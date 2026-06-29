שער דרמטי בתוספת הזמן העלה את קנדה לשמינית גמר המונדיאל

זה היה ערב היסטורי עבור נבחרות קנדה ו-דרום אפריקה, שהעפילו לראשונה בתולדותיהן לשלב הנוקאאוט של גביע העולם. אבל רק אחת מהן זכתה לכתוב את הפרק הבא בסיפור האגדה שלה.

שער דרמטי של סטפן אוסטקיו בדקה ה-92 העניק לקנדה ניצחון 0:1 יקר והיסטורי, ושלח את הקנדים לשמינית גמר המונדיאל בפעם הראשונה בתולדותיהם.

המשחק, הראשון אי פעם במסגרת שלב 32 האחרונות במונדיאל במתכונתו החדשה, סיפק דרמה מושלמת. במשך יותר מ-90 דקות קנדה תקפה, לחצה והייתה הנבחרת הטובה יותר, אבל שוב ושוב נתקלה בערב ענק של השוער הדרום אפריקני רונוון וויליאמס ובקו הגנה שנלחם על כל כדור.

כבר בפתיחה הגיעה קנדה למצבים מצוינים. ג’ונתן דייויד החמיץ ממרכז הרחבה, דרק קורנליוס פספס הזדמנות גדולה בנגיחה, ומואיז בומביטו כבר ראה את הכדור נכנס פנימה, אך מודיבה הרחיק מקו השער ברגע האחרון והותיר את התוצאה מאופסת.

גם לאחר ההפסקה התמונה לא השתנתה. הקנדים המשיכו להסתער על השער, בעוד דרום אפריקה הסתפקה במתפרצות מסוכנות. אולוואשיי נעצר באחד על אחד אצל וויליאמס, ג’ונתן דייויד החמיץ הזדמנות נוספת, והתחושה באצטדיון הייתה שהמשחק בדרך להארכה.

בדקה ה-75 הגיע הרגע שחיכו לו אוהדי קנדה. הקפטן והכוכב הגדול של הנבחרת, אלפונסו דייויס, עלה להופעת הבכורה שלו במונדיאל לאחר שהתאושש מפציעה. הכניסה שלו הזרימה אנרגיות חדשות ליציעים ולחבריו על כר הדשא, והקצב הקנדי עלה עוד יותר.

ואז הגיע הרגע הגדול.

דקה בתוך תוספת הזמן, כדור הגיע לסטפן אוסטקיו בתוך הרחבה. הקשר עצר על החזה, הניף את רגל ימין ושלח בעיטה מדויקת לרשת. השוער וויליאמס, שהיה גיבור המשחק עד אותו רגע, נותר חסר אונים.

האצטדיון התפוצץ. השחקנים הקנדים רצו לחגוג עם אלפי האוהדים ביציעים, בעוד שחקני דרום אפריקה קרסו על כר הדשא כשהם מבינים שהחלום נגמר.

קנדה אמנם הייתה ראויה לשער הרבה קודם לכן, אך דווקא הדרמה של הרגע האחרון הפכה את הניצחון הזה לבלתי נשכח.

מבחינת דרום אפריקה מדובר באכזבה גדולה, אך גם בטורניר היסטורי. בהופעתה הרביעית בגביע העולם היא הצליחה לראשונה להגיע לשלב הנוקאאוט והוכיחה כי היא שייכת לבמה הגדולה של הכדורגל העולמי.

עבור הקנדים, לעומת זאת, החגיגה רק מתחילה. הנבחרת של ג’סי מארש העפילה לשמינית הגמר ותפגוש בשלב הבא את המנצחת במפגש בין הולנד ל-מרוקו.

אחרי לילה כזה, קנדה כבר לא מסתפקת בעצם ההשתתפות במונדיאל. היא מתחילה להאמין שהמסע ההיסטורי שלה יכול להימשך עוד הרבה מעבר למה שמישהו העז לחלום.

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