איראן שוב מתמרנת את טראמפ: השקט התפוגג ואי־הוודאות חוזרת למזרח התיכון

שקט מתוח שורר היום בחזית איראן, מגעים מאחורי הקלעים – ולבנון עלולה שוב להצית את האזור בשל מאמצי נתניהו להצית מחדש אש תמידית.

אחרי יממה של איומים, תקיפות והצהרות לוחמניות, השעות האחרונות מתאפיינות בשקט יחסי בחזית הישירה בין ארצות הברית לאיראן. אין דיווחים על מתקפות אמריקניות חדשות בשטח איראן, וגם בטהרן נמנעו לפי שעה מצעדי תגמול משמעותיים. אלא שמתחת לפני השטח מתנהל מאבק דיפלומטי אינטנסיבי בניסיון למנוע את חידוש ההסלמה.

לפי ההערכות, מתנהלים מגעים עקיפים באמצעות מדינות תיווך במפרץ בניסיון לייצב את המצב במצר הורמוז ולהחזיר את הצדדים לשולחן הדיונים. אף אחד מהצדדים אינו מעוניין כרגע במלחמה כוללת, אך גם איש אינו מוכן להיראות כמי שמתקפל.

הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להציג קו תקיף כלפי איראן ומדגיש כי ארצות הברית לא תאפשר פגיעה בחופש השיט ובאינטרסים שלה באזור. מנגד, בטהרן מנסים להציג עמידה איתנה מול הלחץ האמריקני, אך גם שם מבינים שמלחמה ישירה מול ארצות הברית עלולה להיות הרסנית.

החזית הכלכלית מוסיפה להדאיג את העולם. חברות ספנות וביטוח עדיין מתייחסות לאזור המפרץ כאל אזור סיכון גבוה. מחירי האנרגיה אמנם התייצבו מעט, אך השווקים נותרו עצבניים וכל תקרית נוספת עלולה להחזיר את הזינוק במחירי הנפט וההובלה הימית.

אבל מוקד הדאגה העיקרי עבר בשעות האחרונות דווקא ללבנון.

ההסכם שהושג בין ישראל, לבנון וארצות הברית עדיין רחוק מיישום מלא. בלבנון נשמעים קולות חריפים נגד כל מהלך שייתפס ככניעה לישראל, ובחיזבאללה ממשיכים להבהיר כי לא יסכימו להתפרק מנשקם או לקבל מציאות חדשה בדרום המדינה.

בירושלים מבינים שהשקט הנוכחי הוא זמני בלבד. גורמי ביטחון מעריכים כי כל תקלה, ירי בודד או ניסיון של חיזבאללה לשנות את כללי המשחק עלולים להחזיר את הצפון להסלמה מהירה.

גם טראמפ נמצא כעת במבחן משמעותי. הוא מנסה לבנות הסדר אזורי רחב שיכלול רגיעה מול איראן, הסדרה בלבנון ויציבות בנתיבי הסחר הימיים. הצלחה תהפוך אותו לאיש שהצליח לעצור מלחמה אזורית. כישלון עלול להוביל להתלקחות גדולה עוד יותר.

השורה התחתונה בשעה זו היא שהמזרח התיכון נמצא במצב של המתנה דרוכה.

יש מגעים – אבל אין פריצת דרך.

יש שקט יחסי – אבל אין שלום.

יש הסכמים – אבל אין ביטחון שהם יחזיקו מעמד.

ובאזור הזה, די בטיל אחד, ברחפן אחד או בהחלטה פוליטית אחת כדי להפוך את השקט המתוח של הלילה למלחמה החדשה של מחר.

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