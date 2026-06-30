נחשף הנספח הסודי של ההסכם עם לבנון

חשיפת הנספח הצבאי הסודי להסכם בין ישראל ללבנון מטלטלת את המערכת הפוליטית בביירות, מעוררת סערה בירושלים ומחדדת עד כמה מדובר בהסכם דרמטי הרבה יותר מכפי שהוצג לציבור בעת חתימתו בבית הלבן.

המסמך, שפרטיו נחשפו בימים האחרונים, מציג למעשה תוכנית פעולה מפורטת שנועדה להביא לשינוי יסודי במציאות הביטחונית בדרום לבנון – ואולי אף בלבנון כולה.

אם ייושם במלואו, מדובר במהלך שעשוי לסמן את תחילת סופו של חיזבאללה ככוח צבאי עצמאי במדינה.

אם ייכשל, הוא עלול להוביל לעימות חדש, חריף ומסוכן אף יותר.

אזור פיילוט בדרום לבנון

לפי הנספח, השלב הראשון יתחיל כמעט מיידית באזור פיילוט מדרום לנהר הליטני.

המשימה שתוטל על צבא לבנון חסרת תקדים: טיהור השטח מחמושים, ביצוע צעדים משפטיים נגד אנשי הארגונים החמושים, איתור והשמדת מחסני נשק, פירוק מנהרות, חיסול מרכזי פיקוד והסרת כל תשתית טרור.

הביצוע אמור להיות בפיקוח גורם שלישי מוסכם, ככל הנראה אמריקני או בינלאומי, כדי להבטיח שהפעולות אכן מבוצעות ולא נשארות על הנייר בלבד.

זהו למעשה מבחן האמון הראשון בין ישראל ללבנון.

תא תיאום צבאי משותף

אחד הסעיפים המפתיעים ביותר קובע הקמת תא תיאום צבאי ישראלי־לבנוני שיפעל מסביב לשעון.

מטרתו למנוע תקריות, חיכוכים ואי־הבנות בגבול.

גם אם המנגנון יופעל באמצעות קציני קישור אמריקנים או בינלאומיים, עצם קיומו הוא אירוע היסטורי.

מאז הקמת מדינת ישראל לא התקיים מנגנון צבאי קבוע ומתמשך מסוג זה בין שתי המדינות.

עבור ישראל מדובר בכלי שנועד למנוע את חזרת חיזבאללה לשטחים שיפונו.

עבור לבנון, זהו ניסיון להוכיח שהיא מסוגלת לשלוט בשטחה בעצמה.

הסעיף הדרמטי: פירוק חיזבאללה מנשקו

לב ההסכם נמצא בסעיף השלישי.

צבא לבנון מתחייב לפעול לכך שחיזבאללה ושאר הארגונים החמושים לא יחזיקו עוד ביכולת צבאית עצמאית.

זו אינה רק דרישה להרחיק את חיזבאללה מהגבול.

זו דרישה לפרק את הכוח הצבאי הגדול ביותר בלבנון.

מאז סיום מלחמת האזרחים הלבנונית הפך חיזבאללה לצבא לכל דבר.

לפי הערכות שונות, הארגון מחזיק עשרות אלפי רקטות וטילים, מערך כטב”מים, כוחות מיוחדים, מערך מודיעין ומערכת שליטה עצמאית.

הנספח דורש למעשה להחזיר את המונופול על הכוח הצבאי לידי המדינה הלבנונית.

זהו שינוי דרמטי במאזן הכוחות הפנימי בלבנון.

רק אחר כך – נסיגה ישראלית

הסעיף הרביעי מעניק לישראל את מה שבמערכת הביטחון מכנים “מנגנון הביטחון”.

הנסיגה הישראלית לא תהיה מיידית ולא אוטומטית.

היא תחל רק לאחר שיוכח כי פירוק הנשק אכן מתבצע וכי צבא לבנון נפרס בשטח ולוקח עליו אחריות מלאה.

במילים אחרות:

קודם פירוק חיזבאללה.

אחר כך נסיגה.

זהו הבדל מהותי מהסדרים קודמים, שבהם ישראל נדרשה לבצע נסיגות על בסיס הבטחות בינלאומיות.

הפעם, לפחות על הנייר, ישראל שומרת בידיה את הקלף המרכזי.

למה לבנון הסכימה?

הסיבה העיקרית היא מצבה הקשה של המדינה.

לבנון נמצאת במשבר כלכלי חסר תקדים.

המערכת הפיננסית קרסה, המטבע המקומי איבד את רוב ערכו, התשתיות הרוסות והציבור עייף ממלחמות.

בביירות מבינים כי ללא סיוע מערבי נרחב, המדינה תתקשה להשתקם.

המסר האמריקני היה ברור:

שיקום כלכלי תמורת החזרת הריבונות לידי המדינה.

למה חיזבאללה מתנגד?

עבור חיזבאללה מדובר באיום קיומי.

פירוק הנשק משמעותו אובדן מעמדו ככוח הצבאי המרכזי במדינה.

המשמעות היא גם פגיעה קשה ביכולתה של איראן להשתמש בלבנון כחזית מול ישראל.

לכן, ההתנגדות של חיזבאללה צפויה להיות חריפה.

במערכת הפוליטית הלבנונית כבר נשמעים קולות המזהירים מפני משבר פנימי עמוק ואף מעימותים פנימיים.

איראן – המפסידה הגדולה?

אם ההסכם ייושם במלואו, איראן עלולה לאבד את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלה במזרח התיכון.

חיזבאללה אינו רק ארגון לבנוני.

הוא הזרוע המרכזית של הציר האיראני מול ישראל.

פגיעה ביכולותיו תשנה את מאזן הכוחות האזורי כולו.

לכן ההערכה היא שטהרן תנסה לעכב, למסמס או לרוקן מתוכן את ההסכם.

המלכוד של צבא לבנון

המשימה שהוטלה על צבא לבנון כמעט בלתי אפשרית.

מצד אחד, עליו להוכיח שהוא מסוגל להשתלט על הדרום.

מצד שני, הוא אינו מעוניין להיגרר לעימות פנימי עם חיזבאללה.

אם יפעל בנחישות – הוא עלול להידרדר לעימות פנים־לבנוני.

אם לא יפעל – ישראל לא תיסוג.

זהו אחד האתגרים הגדולים ביותר שעמדו אי פעם בפני הצבא הלבנוני.

ומה זה אומר לישראל?

בירושלים רואים במסמך הישג מדיני וביטחוני חשוב.

לאחר ביקורת חריפה מימין על עצם החתימה על ההסכם, הממשלה יכולה כעת לטעון כי לא מדובר בנסיגה חד־צדדית אלא במנגנון שבמסגרתו חיזבאללה אמור לאבד את יכולותיו הצבאיות.

אלא שגם בישראל יודעים שהדרך ליישום מלאה במכשולים.

חיזבאללה לא צפוי לוותר על כוחו ללא מאבק.

לבנון אינה מדינה יציבה.

ואיראן אינה מתכוונת לוותר בקלות על המאחז האזורי החשוב ביותר שלה.

השורה התחתונה

הנספח הצבאי שנחשף הוא הרבה יותר ממסמך טכני.

הוא ניסיון לעצב מחדש את המציאות הביטחונית בצפון.

הוא מציב את לבנון בפני בחירה היסטורית:

מדינה אחת עם צבא אחד – או המשך קיומה של מדינה בתוך מדינה.

אם יצליח, הוא עשוי להביא ליציבות חסרת תקדים בגבול הצפון.

אם ייכשל, הוא עלול להפוך לניצוץ שיצית את המלחמה הבאה.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.