סנסציות במונדיאל: גרמניה והולנד עפו בפנדלים וברזיל עברה בקושי את יפן

מונדיאל של הפתעות: מרוקו הדהימה את הולנד, פראגוואי הדיחה את גרמניה, ברזיל ניצלה ברגע האחרון מול יפן

מאת רמי יצהר

״עניין מרכזי״

אם מישהו עדיין היה זקוק להוכחה שמונדיאל 2026 הוא אחד מגביעי העולם המטורפים, הבלתי צפויים והדרמטיים ביותר בתולדות המשחק, הוא קיבל אותה הלילה. בתוך כמה שעות נפרדו מהטורניר שתיים מהמעצמות הגדולות של הכדורגל העולמי – גרמניה והולנד – בעוד ברזיל ניצלה מסנסציה עצומה רק בזכות שער דרמטי בתוספת הזמן.

שלב 32 האחרונות, שנועד על הנייר לספק יתרון לנבחרות הגדולות, הפך כבר בימיו הראשונים לשדה מוקשים. קבוצות שנחשבו לפייבוריטיות מצאו את עצמן מתקשות מול יריבות עיקשות, מאורגנות ובעיקר חסרות פחד.

מרוקו – הולנד 1:1, 3:5 בפנדלים: האריות של האטלס שוב הדהימו את העולם

הדרמה הגדולה של הערב הגיעה ממפגש הענקים בין הולנד למרוקו.

ההולנדים, שנחשבו לפייבוריטים, פתחו טוב יותר והחזיקו בכדור במשך דקות ארוכות, אך דווקא המרוקאים היו מסוכנים יותר במעברים.

בדקה ה-29 עלתה הולנד ליתרון אחרי התקפה מתואמת שהסתיימה בשער מקרוב.

אלא שמרוקו, שכבר הוכיחה במונדיאל 2022 שהיא אחת הנבחרות הקשוחות והמאורגנות בעולם, לא נשברה.

בדקה ה-67 הגיע השוויון לאחר מהלך קבוצתי נהדר והקהל המרוקאי ביציעים נכנס לטירוף.

הארכה שלמה לא הספיקה כדי להכריע.

בדו-קרב הפנדלים נראו המרוקאים רגועים יותר, מדויקים יותר ובעיקר מאמינים יותר.

הם כבשו ארבע בעיטות רצופות, בעוד ההולנדים החמיצו פעמיים וסיימו את דרכם בטורניר מוקדם מהצפוי.

שריקת הסיום הובילה לחגיגות אדירות ביציעים ובערים רבות במרוקו, בפריז, בבריסל ובאמסטרדם, שם קהילות מרוקאיות גדולות יצאו לרחובות.

מאמן מרוקו אמר בסיום:

“זו לא הפתעה מבחינתנו. אנחנו באים לנצח כל משחק.”

פראגוואי – גרמניה: שוב הקללה הגרמנית בפנדלים

כמה שעות קודם לכן קיבלו אוהדי הכדורגל את ההלם הראשון של הערב.

גרמניה, אחת המועמדות הבכירות לזכייה, הודחה בידי פראגוואי לאחר דו-קרב פנדלים דרמטי.

הגרמנים הגיעו למשחק עם עדיפות כמעט בכל פרמטר – ניסיון, איכות, עומק סגל ויכולת התקפית.

אלא שפראגוואי הציגה שוב את מה שמאפיין אותה לאורך דורות:

משמעת טקטית, הגנה קשוחה, סבלנות ועצבים מברזל.

לאחר 120 דקות שקולות יחסית, המשחק הוכרע מהנקודה הלבנה.

השוער הפראגוואי הפך לגיבור הלאומי לאחר שעצר שתי בעיטות גרמניות ושלח את אלופת העולם ארבע פעמים הביתה מוקדם מהצפוי.

התקשורת הגרמנית כבר מכנה את ההדחה:

“קטסטרופה לאומית”.

המאמן הגרמני הודה בסיום:

“לא היינו מספיק טובים ברגעי ההכרעה.”

ברזיל – יפן 1:2: הסלסאו ניצלו ברגע האחרון

הערב נפתח בכלל עם אחת הדרמות הגדולות של הטורניר.

יפן, שהפכה בשנים האחרונות לאחת הנבחרות המתקדמות בעולם, הייתה קרובה מאוד להדיח את ברזיל.

הברזילאים עלו ליתרון מוקדם, אך היפנים לא נבהלו, השוו והציגו משחק לחימה אדיר.

במשך דקות ארוכות נראו היפנים כמי שדוחפים את המשחק להארכה ואולי אף לסנסציה היסטורית.

אלא שבתוספת הזמן הגיע הרגע הברזילאי הקלאסי.

התקפה אחרונה, כדור לרחבה, בלגן מול השער – והרשת היפנית זזה.

1:2 לברזיל.

הספסל הברזילאי התפרץ למגרש כאילו זכה בגביע.

היפנים קרסו על הדשא בבכי.

מאמן יפן אמר בסיום:

“אני גאה בשחקנים שלי. היינו במרחק דקות מהיסטוריה.”

מונדיאל של אנדרדוגים

שלב הנוקאאוט הנוכחי מלמד שוב שאין יותר נבחרות קטנות.

מרוקו, פראגוואי, קנדה, גאנה ודרום אפריקה הגיעו לטורניר הזה לא כדי להשתתף – אלא כדי לנצח.

הפערים בין אירופה, דרום אמריקה ושאר העולם הולכים ומצטמצמים.

יותר ויותר נבחרות נהנות משחקנים בליגות הבכירות, ממערכי סקאוטינג מתקדמים, מטכנולוגיה וממאמנים מהשורה הראשונה.

התוצאה היא טורניר שבו כל משחק יכול להסתיים בסנסציה.

מה צפוי עכשיו?

ברזיל ממשיכה לשמינית הגמר, אך לא הרשימה.

מרוקו הופכת לאחת הקבוצות המסקרנות בטורניר.

פראגוואי כבר חולמת על מסע היסטורי.

ובינתיים, שתיים מהמעצמות הגדולות של הכדורגל העולמי – הולנד וגרמניה – כבר אורזות מזוודות.

המסר של מונדיאל 2026 ברור:

השם שעל החולצה כבר לא מספיק.

ההיסטוריה כבר לא מבטיחה דבר.

ומי שלא מגיע חד, ממושמע ומוכן לסבול – מוצא את עצמו בדרך הביתה.

כי במונדיאל הזה, כך מתברר, אין יותר ענקיות בלתי מנוצחות.

יש רק נבחרות שמעזות לחלום – ונבחרות שנשארות המומות מול המסך.

וכך זה יימשך:

הערב

23:00 – חוף השנהב נגד נורבגיה

אצטדיון AT&T, ארלינגטון, טקסס.

יום רביעי, 1 ביולי

02:00 – צרפת נגד שבדיה

ניו ג’רזי.

05:00 – מקסיקו נגד אקוודור

אצטדיון אצטקה, מקסיקו סיטי.

20:00 – ארצות הברית נגד בוסניה והרצגובינה

סנטה קלרה, קליפורניה.

23:00 – אנגליה נגד קונגו

אטלנטה, ג’ורג’יה.

יום חמישי, 2 ביולי

02:00 – בלגיה נגד אוסטרליה

סיאטל.

05:00 – ספרד נגד אורוגוואי

לוס אנג’לס.

20:00 – פורטוגל נגד קרואטיה

טורונטו.

23:00 – שווייץ נגד מצרים

ונקובר.

יום שישי, 3 ביולי

02:00 – קולומביה נגד גאנה

קנזס סיטי.

05:00 – ארגנטינה נגד כף ורדה

מיאמי.

יום שבת, 4 ביולי

02:00 – איטליה נגד טורקיה

ארלינגטון.

05:00 – דנמרק נגד צ’ילה

דאלאס.

״עניין מרכזי״

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