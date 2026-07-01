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איזנקוט במתקפה אישית על נתניהו – אבל לך תדע אם מחר לא יהיה שותפו לקואליציה…

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רמי יצהר 1 ביולי 2026

איזנקוט תוקף חזיתית:
“נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות״.

איזנקוט ממשיך בפנייה ישירה לביבי בעקבות הספין הנכלולי החדש שלו שהוא קורא לו ממשלת אחדות:

״בנאומך המשכת לשקר על עזה ולבנון, דברים שניתן היה לבדוק לעומק בוועדת חקירה ממלכתית שגם ממנה אתה מפחד”.

התקיפה הישירה היא חידוש מרענן בנוף פוליטי הססני ופחדני במיוחד. הואיל ובנט מהסס ולפיד לא באמת נחשב וליברמן כבר מזמן נתפס כמיושן, סקטוריאלי ומי שעבר זמנו נותרה כיום אופוזיציה מנהיגותית אחת ויחידה לתעלולי נתניהו וזה מרענן.

עם זאת לפני שההמונים ינהרו לקלפיות להצביע עבורו יצטרך כדי להשיב על שאלה פשוטה אחת: ״האם תשב עם ביבי בקואליציה?״. בלי מענה חד משמעי רבים מתומכיו הנוכחיים יצטערו שהצביעו עבורו.

״עניין מרכזי״
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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה