איזנקוט במתקפה אישית על נתניהו – אבל לך תדע אם מחר לא יהיה שותפו לקואליציה…

איזנקוט תוקף חזיתית:

“נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות״.

איזנקוט ממשיך בפנייה ישירה לביבי בעקבות הספין הנכלולי החדש שלו שהוא קורא לו ממשלת אחדות:

״בנאומך המשכת לשקר על עזה ולבנון, דברים שניתן היה לבדוק לעומק בוועדת חקירה ממלכתית שגם ממנה אתה מפחד”.

התקיפה הישירה היא חידוש מרענן בנוף פוליטי הססני ופחדני במיוחד. הואיל ובנט מהסס ולפיד לא באמת נחשב וליברמן כבר מזמן נתפס כמיושן, סקטוריאלי ומי שעבר זמנו נותרה כיום אופוזיציה מנהיגותית אחת ויחידה לתעלולי נתניהו וזה מרענן.

עם זאת לפני שההמונים ינהרו לקלפיות להצביע עבורו יצטרך כדי להשיב על שאלה פשוטה אחת: ״האם תשב עם ביבי בקואליציה?״. בלי מענה חד משמעי רבים מתומכיו הנוכחיים יצטערו שהצביעו עבורו.

״עניין מרכזי״

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