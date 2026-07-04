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זה הלך קשה: ואלה משחקי שמינית גמר המונדיאל

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פיני זמיר 4 ביולי 2026

ארגנטינה ניצחה בקושי רב ורק בהארכה את הנבחרת האפריקאית הזעירה כף ורדה כדי להעפיל לשמינית הגמר שלב שבו תפגוש את נבחרת מצרים של מוחמד סאלח.

מה שאמור היה להיום טיול קליל התברר כמסע מפרך שהסתיים בתוצאה 2:3 כשמסי מבקיע את שערו השביעי בטורניר. כמעט סנסציה וטוב שרק כמעט אבל הדרמה לא תישכח!

ואלה שמונת משחקי שמינית גמר המונדיאל 2026:

ואלה כל משחקי שמינית הגמר:

קנדה – מרוקו

פרגוואי – צרפת

ברזיל – נורבגיה

מקסיקו – אנגליה

פורטוגל – ספרד

ארה״ב – בלגיה

ארגנטינה – מצרים

שווייץ – קולומביה

״עניין מרכזי״
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פיני זמיר

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מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה