זה הלך קשה: ואלה משחקי שמינית גמר המונדיאל

ארגנטינה ניצחה בקושי רב ורק בהארכה את הנבחרת האפריקאית הזעירה כף ורדה כדי להעפיל לשמינית הגמר שלב שבו תפגוש את נבחרת מצרים של מוחמד סאלח.

מה שאמור היה להיום טיול קליל התברר כמסע מפרך שהסתיים בתוצאה 2:3 כשמסי מבקיע את שערו השביעי בטורניר. כמעט סנסציה וטוב שרק כמעט אבל הדרמה לא תישכח!

ואלה שמונת משחקי שמינית גמר המונדיאל 2026:

ואלה כל משחקי שמינית הגמר:

קנדה – מרוקו

פרגוואי – צרפת

ברזיל – נורבגיה

מקסיקו – אנגליה

פורטוגל – ספרד

ארה״ב – בלגיה

ארגנטינה – מצרים

שווייץ – קולומביה

״עניין מרכזי״

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