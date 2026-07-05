רבע הגמר יצא לדרך: אמבפה כבר עלה ואחת המארחות עפה

משחקי שמינית הגמר יצאו לדרך: צרפת ומרוקו כבר ברבע הגמר, ועכשיו מגיעות המנות העיקריות – מסי מול סלאח, רונאלדו מול ספרד ואנגליה באצטקה

משחקי שמינית הגמר יצאו לדרך עם העפלתה של צרפת לרבע הגמר אחרי ניצחון 0:1 לא קל על פרגוואי משער של קיליאן אמבפה בדקה ה-70, ובהדחתה של אחת משלוש המארחות, קנדה, שחטפה תבוסה של 0:3 ממרוקו.

הצרפתים שוב לא הבריקו, אבל עשו את מה שאלופות יודעות לעשות – לנצח גם כשהן רחוקות משיאן. עכשיו מחכה להן מרוקו, שהופכת, שנה אחר שנה, מנבחרת מפתיעה למעצמה של ממש בכדורגל העולמי.

אבל כל זה היה רק המתאבן. עכשיו מגיעות המנות העיקריות של המונדיאל.

ארגנטינה – מצרים: מסי פייבוריט, אבל סלאח מסוכן מאי פעם

זהו המשחק שכל העולם חיכה לו.

מסי, בגיל 39, ממשיך לשבור כל חוק אפשרי של הזמן. שבעה שערים בטורניר, מנהיגות בלתי נגמרת ותחושה בארגנטינה שאולי גם הגביע הזה שייך לו.

מולו ניצבת מצרים של מוחמד סלאח, אחת הנבחרות הממושמעות בטורניר. המצרים ספגו מעט מאוד, משחקים על מתפרצות קטלניות ומאמינים שאין להם מה להפסיד.

התחזית:

ארגנטינה פייבוריטית ברורה, אבל אם המשחק יישאר צמוד עד הדקות האחרונות, הלחץ יעבור כולו לצד של מסי וחבריו.

הימור “עניין מרכזי”: ארגנטינה עולה אבל לא בקלות.

פורטוגל – ספרד: הגמר המוקדם של שמינית הגמר

אם יש משחק אחד שמריח כמו גמר מוקדם, זהו המשחק הזה.

ספרד מגיעה כאחת הנבחרות המרשימות במונדיאל. היא לא הפסידה כבר תקופה ארוכה, משחקת כדורגל התקפי ומאוזן ונחשבת בעיני אנליסטים רבים לפייבוריטית לזכייה בטורניר כולו.

אבל מנגד ניצב כריסטיאנו רונאלדו.

ואת רונאלדו אסור להספיד.

זה עשוי להיות משחקו האחרון במונדיאל, ואנשים כמוהו יודעים לייצר רגעים היסטוריים דווקא כשהעולם כבר חושב שנגמר להם.

הימור “עניין מרכזי”: ספרד בהארכה.

מקסיקו – אנגליה: המלכודת הגדולה ביותר של השלב

מבחינת רבים מהמומחים בעולם, זהו המשחק המסוכן ביותר עבור אחת הפייבוריטיות.

אנגליה מגיעה עם סגל עדיף כמעט בכל עמדה, אבל היא תצטרך להתמודד עם אצטדיון האצטקה המלא, עם יותר מ-80 אלף מקסיקנים ועם גובה של יותר מ-2,200 מטרים מעל פני הים.

מקסיקו עדיין לא ספגה שער בטורניר.

האנגלים יודעים היטב שהם נכנסים למלחמה.

התחזית:

זה מרגיש כמו משחק שיכול ללכת לכל כיוון.

הימור “עניין מרכזי”: אנגליה ודווקא הפעם בפנדלים.

ברזיל – נורבגיה: הסלסאו מול הקללה הסקנדינבית

מעטים יודעים זאת, אבל ברזיל מעולם לא ניצחה את נורבגיה בארבעת המפגשים הקודמים בין הנבחרות.

הנורבגים מגיעים עם ארלינג הולאנד ומרטין אודגור, בלי לחץ ועם אמונה שאפשר לעשות היסטוריה.

ברזיל, לעומת זאת, מתחילה להיראות כמו ברזיל הישנה והטובה. ויניסיוס בכושר נהדר, ניימאר כשיר, ורפיניה עשוי לחזור.

הימור עניין מרכזי – בלגיה שפתחה חלש פותחת מבערים ועולה.

שווייץ – קולומביה: דווקא המשחק הכי פחות נוצץ של שמינית הגמר עשוי להיות אחד הטובים ביותר. רוב הפרשנים בעולם מעניקים יתרון קל לקולומביה בזכות ההתקפה המהירה והכישרון בחלק הקדמי.

התחזית: קולומביה 1:2.

תחזית “עניין מרכזי” לרבע הגמר

צרפת – מרוקו

ספרד – בלגיה

ברזיל – אנגליה

ארגנטינה – קולומביה

ואם התחזיות הללו יתממשו, המונדיאל יקבל רבע גמר מהחלומות – עם מסי, אמבפה, ספרד, ברזיל ואנגליה, וייתכן שגם עם פרידה מרגשת מאחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים.

דבר אחד כבר ברור:

מעכשיו אין יותר משחקים קטנים.

המונדיאל האמיתי מתחיל עכשיו.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999