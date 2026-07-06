אפקט טראמפ: אפילו וול סטריט עובר להשקיע סכומי עתק מחוץ לארה״ב

היסטוריה בוול סטריט: ענקית השבבים הדרום-קוריאנית SK Hynix רשמה מניות בנאסד”ק בשווי 29 מיליארד דולר – והעולם הכלכלי מבין שהכוח עובר לאסיה

מה שנראה במבט ראשון כאירוע פיננסי נוסף בוול סטריט, עשוי להתברר בדיעבד כאחד הרגעים הסמליים ביותר של העשור הכלכלי הנוכחי. ענקית השבבים הדרום-קוריאנית SK Hynix השלימה השבוע רישום היסטורי בבורסת הנאסד”ק, במהלך המוערך בכ-29 מיליארד דולר – מהלך שהפך לרישום האמריקאי הגדול ביותר אי פעם של חברה זרה.

העסקה אינה רק ניצחון עבור SK Hynix או עבור נאסד”ק. היא מסמלת את השינוי הדרמטי במאזן הכוחות הכלכלי העולמי: ההון, הטכנולוגיה והחדשנות זורמים כיום יותר ויותר מאסיה אל מרכזי הכוח הפיננסיים של המערב, בעוד המשקיעים האמריקנים עצמם משקיעים בהתלהבות הולכת וגוברת בחברות שמקורן במזרח.

SK Hynix היא אחת משלוש יצרניות השבבים החשובות בעולם, לצד Samsung Electronics ו-Micron Technology. החברה הדרום-קוריאנית היא יצרנית מובילה של שבבי זיכרון DRAM ושבבי NAND, המשמשים כמעט בכל מוצר טכנולוגי מודרני – מטלפונים חכמים, דרך מחשבים ומרכזי נתונים ועד מערכות בינה מלאכותית.

בשנים האחרונות הפכה החברה לאחד הספקים המרכזיים של שבבי הזיכרון המתקדמים המשמשים מערכות בינה מלאכותית, ובפרט את מעבדי העל של NVIDIA⁠. הביקוש העצום למוצרי AI הפך את SK Hynix לאחת הנהנות הגדולות ממהפכת הבינה המלאכותית, ומיצב אותה כאחת החברות האסטרטגיות ביותר בעולם הטכנולוגיה.

אולם הסיפור האמיתי נמצא במקום אחר: בוול סטריט עצמה.

במשך עשרות שנים נחשבו ארצות הברית והשווקים האמריקאיים ל”שואבי ההון” של העולם. משקיעים מכל המדינות העבירו כספים לחברות אמריקאיות מתוך אמונה שארה”ב היא המרכז הבלתי מעורער של החדשנות והצמיחה.

כעת מתרחש תהליך הפוך ומרתק.

ענקיות אסייתיות – מקוריאה הדרומית, טייוואן, סינגפור, הודו ויפן – מגייסות הון עצום בארצות הברית, אך מרכזי הייצור, המחקר, ההשקעות והצמיחה שלהן נשארים באסיה. המשמעות היא שכספי הפנסיה, קרנות ההשקעה והמשקיעים הפרטיים האמריקנים מממנים במידה הולכת וגוברת את עלייתה הכלכלית של אסיה.

הפרדוקס בולט במיוחד: דווקא וול סטריט, סמל העוצמה הכלכלית האמריקאית, הופכת למנגנון שמסייע להעברת הון אדירה למזרח.

התהליך הזה אינו מקרי. אסיה הפכה בשנים האחרונות למרכז הייצור של תעשיית השבבים העולמית. יותר מ-75% מיכולות הייצור של מוליכים למחצה מרוכזות כיום באסיה, ובתחומים מסוימים – במיוחד שבבים מתקדמים – התלות המערבית ביבשת גדולה עוד יותר.

ארצות הברית אמנם מובילה בפיתוח תוכנה, בבינה מלאכותית ובחלק מהחדשנות הטכנולוגית, אך כאשר מדובר בייצור פיזי של רכיבי הליבה של הכלכלה הדיגיטלית, אסיה מחזיקה כיום ביתרון עצום.

זו גם אחת הסיבות לכך שממשלים אמריקאיים – הן של הנשיא Donald Trump והן של קודמיו – ניסו בשנים האחרונות לעודד חזרה של מפעלי שבבים לאדמת ארצות הברית באמצעות סובסידיות ענק.

אלא שהשוק, כך נראה, מצביע ברגליים.

המשקיעים מזהים את מרכזי הצמיחה העתידיים, ואלה נמצאים כיום במידה רבה באסיה. הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים, ייצור השבבים והביקוש הגלובלי למחשוב מתקדם הופכים חברות כמו SK Hynix לנכס אסטרטגי בעל חשיבות עולמית.

עבור נאסד”ק מדובר גם בניצחון תדמיתי. הבורסה האמריקאית ממשיכה להיות הכתובת המועדפת עבור חברות טכנולוגיה המבקשות נגישות למשקיעים הגדולים בעולם. אולם מאחורי החגיגות מסתתרת גם מציאות חדשה: יותר ויותר מהחברות שמייצרות את עושר העתיד אינן אמריקאיות.

המשמעות ארוכת הטווח עשויה להיות עמוקה הרבה יותר מעסקת מניות בודדת. אנו עדים להיווצרות סדר כלכלי חדש, שבו ארצות הברית ממשיכה להיות מרכז הכסף והפיננסים, אך אסיה הופכת בהדרגה למרכז הייצור, הצמיחה והטכנולוגיה.

הרישום ההיסטורי של SK Hynix בנאסד”ק אינו רק הישג תאגידי מרשים. הוא מהווה תזכורת לכך שהעולם הכלכלי נכנס לעידן רב-קוטבי, שבו ההון האמריקאי מממן יותר ויותר את עלייתה של אסיה – ולעיתים אפילו על חשבון היתרון היחסי של ארצות הברית עצמה.

״עניין מרכזי״ – חדשות, ניתוחים וסקופים מאז 1999.