מדהים! טראמפ צלצל לנשיא פיפ״א והרחקת שחקן בנבחרת ארה״ב בוטלה

הלאנד העיף גם את ברזיל!

המונדיאל ממשיך לייצר דרמות בלתי נתפסות, והלילה הגיע אחד הרגעים הגדולים בתולדות הכדורגל הנורבגי. נורבגיה העפילה לרבע גמר גביע העולם לאחר ניצחון נפלא 1:2 על ברזיל, כשמי שמוביל אותה הוא כמובן ארלינג הלאנד, שכבש צמד והפך לגיבור הלאומי החדש של ארצו.

ברזיל הייתה עדיפה לפרקים ואף הגיעה למצבים טובים, אך בדקות ההכרעה הגיע החלוץ האדיר של נורבגיה. שער ראשון בדקה ה-79 הכניס את הסקנדינבים לטירוף, ושער נוסף לקראת הסיום סגר למעשה את הסיפור. שער הפנדל של ניימאר עמוק בתוך תוספת הזמן רק צימק את התוצאה ולא מנע את ההדחה הסנסציונית של אחת המועמדות הגדולות לזכייה בגביע.

גם אנגליה הצטרפה לחגיגה. האנגלים ניצחו 2:3 את מקסיקו במשחק דרמטי במיוחד, בעיקר בזכות צמד מדהים של ג’וד בלינגהאם, שכבש שני שערים בתוך פחות משתי דקות והוביל את נבחרתו לרבע הגמר.

בכך הושלמה הדחתן של שתיים משלוש מארחות הטורניר – קנדה ומקסיקו – ונותרה רק ארצות הברית, שתנסה להציל את כבוד המארחות.

אלא שהסיפור הגדול של היום אינו דווקא על כר הדשא.

סערה עצומה פרצה לאחר שנודע כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התערב בעקבות כרטיס שספג החלוץ האמריקני פלוריאן באלוגון. לפי הדיווחים, טראמפ שוחח עם נשיא פיפ”א, ובעקבות זאת בוטלה ההרחקה והשחקן יוכל להשתתף במשחק הקריטי מול בלגיה. ההחלטה עוררה זעם עצום בבלגיה והציתה מחדש טענות ישנות על פוליטיקה, לחצים והתנהלות בעייתית בצמרת הכדורגל העולמי.

ארצות הברית תפגוש השבוע את בלגיה בקרב מסקרן במיוחד, שכעת הפך גם לעימות פוליטי ותקשורתי.

והערב, בשעה עשר שעון ישראל, יגיע אחד ממשחקי הענק של הטורניר: ספרד מול פורטוגל.

האם כריסטיאנו רונאלדו ימשיך לעוד פרק במסע המופלא שלו במונדיאל, או שנראה את אחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים נפרד מהבמה הגדולה מכולן?

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אתכם לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצאו במקום אחר.