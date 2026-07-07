פצצה התפוצצה בדמשק במלון בו שהה נשיא צרפת

כוחות ביטחון מנסים ללכוד את מניחי הפצצה שהתפוצצה היום במלון בדמשק שבו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרון. הנשיא לא נפגע ועדיין לא ברור אם מקרון היה מטרת הפיגוע.

דרמה ביטחונית חריגה התרחשה היום בדמשק כאשר פיצוץ עז נשמע במלון שבו שהה נשיא צרפת, עמנואל מקרון, במהלך ביקורו הרשמי בסוריה. על פי הדיווחים הראשוניים, מטען או פצצה התפוצצו בשטח המלון או בסמוך אליו, אך הנשיא הצרפתי לא נפגע והוצא מהמקום תחת אבטחה כבדה.

הפיצוץ עורר בהלה רבה בקרב המשלחות הזרות, אנשי האבטחה ואורחי המלון. כוחות הביטחון הסוריים סגרו מיד את האזור והחלו בסריקות נרחבות בניסיון לקבוע את נסיבות האירוע ואת זהות האחראים לו. לפי הדיווחים הראשוניים, מספר בני אדם נפצעו, אולם בשלב זה אין אישור רשמי למספר הנפגעים או לחומרת פציעותיהם.

הביקור של מקרון בדמשק נחשב לאירוע מדיני רגיש במיוחד, על רקע הניסיונות של צרפת למלא תפקיד מרכזי בעיצוב המציאות החדשה בסוריה ובהידוק הקשרים עם ההנהגה הסורית. עצם העובדה שהפיצוץ התרחש בזמן שהנשיא הצרפתי שהה במקום מעלה שאלות קשות באשר לרמת האבטחה וליכולת של גורמים עוינים לחדור למתחמים מאובטחים בלב הבירה הסורית.

בפריז עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, ובלשכת הנשיא הצרפתי מיהרו להבהיר כי מקרון לא נפגע וכי מצבו טוב. גורמים צרפתיים מסרו כי כל האפשרויות נבדקות, לרבות ניסיון פיגוע מכוון נגד המשלחת הצרפתית, אם כי בשלב זה אין כל אישור לכך.

הפיצוץ מגיע בתקופה רגישה במיוחד במזרח התיכון, המאופיינת במאבקי כוח בין מדינות וארגונים שונים, פעילות טרור והתעצמותם של גורמים קיצוניים. כל פגיעה או ניסיון פגיעה במנהיג מערבי בכיר על אדמת סוריה עלולים להוביל להשלכות מדיניות וביטחוניות רחבות הרבה יותר מהאירוע עצמו.

גורמי ביטחון בסוריה ובצרפת פתחו בחקירה משותפת, וההערכה היא כי בשעות הקרובות יתבררו פרטים נוספים על נסיבות הפיצוץ ועל השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את הקהילה הבינלאומית: האם מדובר בתאונה ביטחונית חריגה או בניסיון התנקשות שנכשל.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.