רונאלדו עף עם פורטוגל וארה0ב הושפלה ועכשיו לקרב הענקים בין מסי לסלאח

עוד לילה דרמטי במונדיאל 2026 סיפק שתי פרידות כואבות, אולי אפילו היסטוריות. נבחרת פורטוגל הודחה אחרי הפסד 1:0 לספרד בדרבי האיברי, במה שעלול להתברר כהופעתו האחרונה של כריסטיאנו רונאלדו בגביע העולם. שעות אחדות לאחר מכן ספגה ארצות הברית, אחת ממארחות הטורניר, תבוסה קשה 4:1 לבלגיה והודחה לעיני הקהל הביתי המאוכזב.

שתי הנבחרות הגיעו לשלב הנוקאאוט עם תקוות גדולות, שתיהן חלמו על ריצה עמוקה בטורניר, ושתיהן נפרדות ממנו בתחושה קשה של החמצה.

פורטוגל – ספרד 1:0: דמעותיו של רונאלדו

במשך דקות ארוכות נדמה היה שהדרבי האיברי הולך להארכה. שתי הנבחרות שיחקו בזהירות, כמעט בפחד לטעות, ויצרו מעט מאוד מצבי הבקעה. פורטוגל התקשתה לפתח את משחקה ההתקפי, בעוד ספרד שלטה בכדור אך התקשתה לחדור את מערך ההגנה הפורטוגלי.

ואז הגיע הרגע ששינה את הכול.

עמוק בתוך תוספת הזמן מצאה ספרד את הפרצה. מיקל מרינו הגיע לכדור ברחבה ובעט פנימה את שער הניצחון הדרמטי שקבע 0:1 ושלח את ספרד לרבע הגמר, בעוד שחקני פורטוגל קרסו על כר הדשא.

המצלמות התמקדו מיד בכריסטיאנו רונאלדו. הקפטן הפורטוגלי, שכבר בן 41, נראה ממרר בבכי, מחא כפיים לאוהדים וירד מהמגרש בידיעה שזה עשוי להיות משחקו האחרון בגביע העולם.

אם אכן מדובר בפרידה, הרי שהיא מסכמת פרדוקס עצום בקריירה של אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים.

רונאלדו זכה כמעט בכל תואר אפשרי, שבר אינספור שיאים, הפך למלך השערים של הכדורגל הבינלאומי וזכה באליפות אירופה עם פורטוגל. אבל דווקא בטורניר הגדול מכולם הוא מעולם לא הצליח להוביל את נבחרתו עד הסוף.

גם במונדיאל הנוכחי התקשה הכוכב הוותיק להטביע חותם. הוא סיים את הטורניר עם שער אחד בלבד – וגם הוא מהנקודה הלבנה. עבור שחקן שבנה קריירה על רגעי הכרעה, מספר כזה מסמל יותר מכל את האכזבה הפורטוגלית.

זו גם אינה הפעם הראשונה שרונאלדו מתקשה במונדיאלים. לאורך הקריירה שלו היו לו משחקים גדולים ורגעים בלתי נשכחים, אך במבחן התוצאה גביע העולם נשאר החלום הגדול שמעולם לא התגשם.

התקשורת בפורטוגל כבר עוסקת הבוקר בשאלה הבלתי נמנעת: האם הגיע הזמן לסגור את פרק רונאלדו בנבחרת ולפתוח עידן חדש.

גם המאמן רוברטו מרטינס צפוי לעמוד במוקד הביקורת. רבים סבורים כי לא הצליח להפיק את המרב מאחד הסגלים המוכשרים בתולדות הכדורגל הפורטוגלי וכי הנבחרת שיחקה בזהירות יתר דווקא ברגע שבו נדרשה להעזה.

ארצות הברית – בלגיה 4:1: החלום האמריקני התרסק

אם בפורטוגל שורר עצב, הרי שבארצות הברית התחושה היא של הלם.

אחת ממארחות הטורניר חלמה על קיץ היסטורי, על חצי גמר ואולי אפילו יותר מכך. ההשקעות האדירות בכדורגל האמריקני, האצטדיונים המלאים והאווירה החגיגית יצרו תחושה שהגיע הזמן של ארצות הברית להפוך לכוח עולמי.

אלא שהמציאות הייתה אחרת לגמרי.

בלגיה הייתה עדיפה כמעט בכל פרמטר. היא הניעה את הכדור טוב יותר, תקפה בצורה מסוכנת יותר וניצלה כמעט כל טעות אמריקנית.

שארל דה קטלארה היה כוכב הערב עם שני שערים ובישול, בעוד רומלו לוקאקו חתם את התוצאה בתוספת הזמן. האמריקנים הצליחו רק לצמק, אך מעולם לא באמת היו קרובים לחזור למשחק.

ההדחה מגיעה לאחר ימים של ויכוחים וסערות סביב כמה החלטות שעוררו טענות כי המארחת זוכה ליחס מקל מצד גורמים שונים בטורניר. אך בסופו של דבר הכדורגל דיבר.

על כר הדשא לא היה יתרון ביתיות ולא היו הנחות. בלגיה הייתה פשוט טובה יותר.

ההפסד הכבד צפוי להצית דיון נרחב בארצות הברית לגבי מצבו האמיתי של הכדורגל במדינה. האם ההשקעות האדירות אכן מקרבות אותה לצמרת העולמית, או שמא הפער מהמעצמות המסורתיות עדיין גדול בהרבה מכפי שנדמה.

ספרד נגד בלגיה – רבע גמר של ענקיות

כעת מחכה לבלגים מפגש מסקרן במיוחד מול ספרד.

הספרדים מגיעים עם מומנטום אדיר, עם הגנה חזקה ועם ביטחון עצמי גבוה אחרי שהדיחו את פורטוגל ברגע האחרון.

בלגיה, מצדה, הזכירה לעולם שכאשר היא משחקת בשיא יכולתה, היא מסוגלת להביס כל יריבה.

הציפייה היא למשחק פתוח, התקפי ודרמטי במיוחד.

הערב: מסי נגד סלאח – העולם יעצור מלכת

אלא שכל תשומת הלב תופנה הערב למפגש הגדול באמת.

אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים של מוחמד סלאח במשחק שמרגיש כמו גמר קטן כבר בשמינית הגמר.

ליאו מסי מגיע בכושר מצוין, עם שבעה שערים בטורניר, אך ארגנטינה הראתה מול כף ורדה שהיא רחוקה מלהיות בלתי פגיעה. האלופה נזקקה להארכה ולמאמץ עצום כדי לנצח 2:3 ולהישאר בחיים.

מנגד ניצבת מצרים, אחת ההפתעות הגדולות של המונדיאל. הנבחרת של מוחמד סלאח משחקת ללא פחד, מגלה אופי יוצא דופן ומאמינה כי היא מסוגלת לחולל סנסציה נוספת.

מעבר לקרב בין שתי נבחרות, מדובר גם במפגש בין שני אייקונים עולמיים, שני מנהיגים ושני שחקנים שעבור מיליוני אוהדים מייצגים הרבה יותר מכדורגל.

ייתכן גם שמדובר במונדיאל האחרון של שניהם.

הלילה נפרדנו מרונאלדו. הערב אחד מבין מסי וסלאח עלול להצטרף אליו.

והמונדיאל הזה, שכבר הוכיח כי הוא אוהב לשבור תחזיות ולייצר דרמות, עדיין רחוק מלהגיד את המילה האחרונה.

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