רחפנים אוקראינים פגעו ושיתקו את בית הזיקוק הגדול ברוסיה במרחק 2,700 ק״מ מהגבול

אוקראינה מכה בלב סיביר: רחפנים הציתו את בית הזיקוק הגדול ברוסיה, בזמן שקייב נותרת חשופה מאי פעם לטילים הבליסטיים של פוטין

המלחמה באוקראינה נכנסת לשלב חדש ומסוכן במיוחד. בעוד רוסיה מגבירה את מתקפות הטילים והמל”טים נגד הערים האוקראיניות, הצליחה קייב לרשום הישג צבאי ותודעתי חסר תקדים: מתקפת רחפנים עמוקה במיוחד פגעה בבית הזיקוק הענק באומסק שבסיביר – מתקן האנרגיה הגדול ביותר ברוסיה ואחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של הקרמלין. (Reuters⁠)

בית הזיקוק באומסק, השייך לחברת גזפרום נפט, מעבד יותר מ-22 מיליון טונות נפט בשנה ואחראי לכעשרה אחוזים מכלל יכולת הזיקוק של רוסיה. המתקן נמצא במרחק של כ-2,700 קילומטרים מהשטח שבשליטת אוקראינה, עובדה שהופכת את התקיפה לאחת העמוקות ביותר שביצעה קייב מאז פרוץ המלחמה. על פי דיווחים, הרחפנים פגעו לפחות פעמיים במתחם וגרמו לשריפות גדולות שנראו למרחקים. (united24media.com⁠)

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בירך על המבצע והציג אותו כהוכחה ליכולתה של אוקראינה להגיע כמעט לכל נקודה ברוסיה. בקייב טוענים כי מדובר ברחפנים חדשים ארוכי טווח, ששברו שיא עולמי מבחינת טווח התקיפה. (Reuters⁠)

הפגיעה באומסק אינה אירוע בודד. בשבועות האחרונים מנהלת אוקראינה קמפיין שיטתי נגד תעשיית האנרגיה הרוסית, שכלל תקיפות של בתי זיקוק נוספים, נמלי יצוא נפט ומתקני אחסון דלק. לפי דיווחים שונים, כבר נפגעו כשליש מיכולות הזיקוק של רוסיה, מה שהוביל למחסור חריף בדלק במדינה כולה, תורים ארוכים בתחנות הדלק ואף זעם ציבורי גובר. (The Guardian⁠)

אלא שבזמן שקייב מצליחה להביך את הקרמלין במעמקי סיביר, היא ניצבת בפני סכנה קיומית הולכת וגוברת בחזית הבית.

ההתפתחות המדאיגה ביותר מבחינת אוקראינה היא המחסור החריף בטילי יירוט מסוג פטריוט. בימים האחרונים שיגרה רוסיה עשרות טילים בליסטיים ומאות מל”טים לעבר קייב וערים מרכזיות נוספות. לראשונה מזה זמן רב הודתה אוקראינה כי לא הצליחה ליירט אפילו טיל בליסטי אחד במהלך אחת המתקפות הגדולות ביותר של השנה. (defence-blog.com⁠)

גורמים אוקראיניים אומרים כי מלאי טילי הפטריוט הידלדל לרמה מסוכנת ביותר. רוסיה, כך נטען, זיהתה את החולשה ומגבירה את השימוש בטילים בליסטיים מתוך הבנה שההגנה האווירית האוקראינית מתקשה לעמוד בעומס. (pravda.com.ua⁠)

המשמעות דרמטית: קייב, חרקיב, דניפרו, אודסה וערים נוספות חשופות כיום יותר מאי פעם למתקפות טילים רוסיות. מערכות הפטריוט הן למעשה אמצעי ההגנה היעיל היחיד נגד טילים בליסטיים מהירים, והמחסור בהן יוצר “חלון פגיעות” שמוסקבה מנסה לנצל במלואו. (The Guardian⁠)

המשבר אינו מוגבל רק לאוקראינה. גם בנאט”ו גוברת הדאגה מהידלדלות מאגרי הטילים האמריקניים ומהקושי של התעשייה הביטחונית במערב להגדיל במהירות את קצב הייצור. מספר מדינות אירופיות חוששות כי ארצות הברית לא תוכל לעמוד לאורך זמן בכל התחייבויותיה הביטחוניות, הן לאוקראינה והן לבעלות בריתה האחרות. (The Guardian⁠)

כך נוצרה תמונת מלחמה פרדוקסלית: מצד אחד אוקראינה מוכיחה יכולת התקפית מרשימה, פוגעת במעמקי רוסיה ומערערת את תעשיית האנרגיה שלה; מצד שני, היא מתקשה להגן על עריה מפני גלי הטילים הרוסיים.

במילים אחרות, קייב מצליחה להכאיב מאוד לפוטין – אבל מתקשה יותר ויותר להגן על עצמה מפני הנקמה שמגיעה מהשמיים.

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