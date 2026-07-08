הטריק הפסיכולוגי שהפעיל ארדואן מנע מטראמפ לייצר פרץ רגשות האופייני לו כל כך

מעבר ללהג המילולי המוטרף שטראמפ נודע בו לשמצה שמנו לב למהלך המתוחכם הכי אינטיליגנטי פסיכולוגית שנקט ארדואן כלפי אורחו הקפריזי ונטל מהנשיא האמריקאי את עוקצו.

ארדואן שמכיר את השגעונות הטראמפיסטיים על בוריין עשה לו טריק פסיכולוגי מדהים והוא יפורט בהמשך. אבל קודם לדיווח עצמו:

טראמפ וארדואן מציגים חזית חדשה: פגישת הפסגה באנקרה עשויה לשנות את מאזן הכוחות באזור

בעוד העולם עקב בדריכות אחר ועידת נאט”ו באנקרה בעיקר בשל השלכות המלחמה מול איראן, התקיימה מאחורי דלתות סגורות אחת הפגישות המדיניות החשובות של השנה – בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן. היא נמשכה זמן רב מהמתוכנן, התנהלה באווירה ידידותית במיוחד, וכללה שורת מסרים שעשויים להשפיע על המזרח התיכון, על נאט”ו, על אוקראינה – וגם על ישראל, אף ששמה כלל לא הוזכר בהצהרות הפומביות.

בארמון הנשיאות באנקרה התקבל טראמפ בטקס ממלכתי יוצא דופן שכלל משמר כבוד, תזמורת צבאית, פרשים וליווי אישי של ארדואן. כבר עם פתיחת הפגישה הקפידו שני המנהיגים להפגין קרבה אישית, חיוכים ולחיצות יד ממושכות – בניגוד בולט למתיחות שאפיינה בשנים האחרונות את היחסים בין וושינגטון לאנקרה.

בתום הפגישה שיבח טראמפ את מארחו במילים חמות במיוחד.

“הוא חבר שלי. הוא מנהיג חזק מאוד.”

בהמשך אף אמר כי אלמלא יחסיו האישיים עם ארדואן, כלל לא בטוח שהיה מגיע לפסגת נאט”ו.

“אלמלא הפסגה התקיימה בטורקיה, אצל חבר שלי שהוא מנהיג חזק מאוד, ייתכן שלא הייתי מגיע.”

בה בעת חזר טראמפ על ביקורתו החריפה כלפי בעלות הברית האירופיות.

“אני מאוד מאוכזב מנאט”ו.”

“ארצות הברית נשאה במשך שנים בנטל שאחרים לא נשאו.”

המסר היה ברור: מבחינתו, הבעיה איננה טורקיה אלא חלק גדול ממדינות אירופה, שלדבריו לא גילו נאמנות מספקת לארצות הברית, במיוחד בתקופת המלחמה מול איראן.

ארדואן מצדו הציג חזון של “פרק חדש” ביחסי שתי המדינות. לדבריו, טורקיה מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה הביטחוני, הכלכלי והתעשייתי עם ארצות הברית, להסיר את מגבלות הסחר הביטחוני ולהעמיק את תפקידה של אנקרה במערך הביטחון האירופי.

לפי הודעות שני הצדדים, השיחה עסקה בשורה ארוכה של נושאים: המלחמה באוקראינה, המצב בסוריה, המשך ההתמודדות עם איראן, ביטחון הים השחור, עתיד נאט”ו ושיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות. דווקא נושא אחד נעדר לחלוטין מן ההצהרות הפומביות – ישראל.

למרות המשבר החריף ביחסי ירושלים ואנקרה ולמרות הרגישות האזורית, אף אחד מהמנהיגים לא הזכיר את ישראל ולו פעם אחת בהודעות הרשמיות או בדברים שנמסרו לתקשורת לאחר הפגישה. לא ברור אם הנושא כלל עלה בחדר הסגור, אך בהצהרות הפומביות הוא נעדר לחלוטין – היעדרות שעוררה עניין רב בקרב פרשנים מדיניים משום שמדובר באחת הסוגיות המרכזיות ביחסי ארצות הברית–טורקיה.

מאחורי החיוכים הסתתר גם אינטרס ברור. טראמפ אותת כי הוא נכון לפתוח מחדש את הדיאלוג הביטחוני עם אנקרה ואף לבחון הסרת חלק מן הסנקציות שהוטלו על טורקיה בעקבות רכישת מערכת ההגנה הרוסית S-400. במקביל, הוא רמז כי ממשלו מוכן לבחון מחדש את שילובה של טורקיה בתוכנית מטוסי הקרב המתקדמים F-35 – מהלך שנחשב לרגיש ביותר מבחינת ישראל ומעורר הסתייגויות גם בקונגרס האמריקאי.

עבור ארדואן מדובר בהישג מדיני משמעותי. במשך שנים ניסתה טורקיה לשקם את יחסיה עם וושינגטון לאחר המשבר סביב ה־S-400 והוצאתה מתוכנית ה־F-35. כעת נראה כי עם טראמפ בבית הלבן, חלון ההזדמנויות נפתח מחדש.

גם סוגיית נאט”ו עמדה במרכז. טראמפ שב ודרש מכל חברות הברית להעלות את תקציבי הביטחון לרמה חסרת תקדים, והבהיר כי ארצות הברית לא תמשיך לשאת לבדה בנטל ההגנה על אירופה. ארדואן תמך עקרונית בחיזוק הברית, אך הדגיש כי יש להסיר את המגבלות על שיתוף הפעולה הביטחוני עם טורקיה ולהעניק לה מעמד מרכזי יותר בתעשיות הביטחוניות של המערב.

במוסקבה עקבו בדריכות אחר הפגישה. הקרמלין הודיע כי הוא עוקב מקרוב אחר דיוני הפסגה והביע הסתייגות מן הרטוריקה שהושמעה באנקרה, במיוחד בכל הנוגע להמשך חיזוק נאט”ו ולהגדלת ההשקעות הצבאיות של מדינות הברית.

מבחינת המזרח התיכון, הפגישה עשויה להתברר כאחת החשובות של השנה. אם טראמפ אכן יקדם עסקאות ביטחוניות רחבות עם אנקרה, יסיר חלק מן הסנקציות ויאפשר התקרבות מחודשת בין שתי המדינות, מדובר בשינוי אסטרטגי שעשוי להשפיע על מאזן הכוחות האזורי כולו.

לעת עתה, שני המנהיגים הסתפקו בחיוכים, במחמאות ובהבטחות לפתוח “דף חדש”. אולם מאחורי החזות הידידותית מסתתרת מציאות מורכבת: וושינגטון זקוקה לטורקיה יותר מאשר בשנים האחרונות, וטורקיה מבקשת לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח עם שובו של טראמפ כדי לשוב למעמד של שותפה אסטרטגית בכירה של ארצות הברית. השאלה הגדולה היא האם החום האישי שהופגן באנקרה יתורגם כבר בחודשים הקרובים להחלטות שישנו את פני האזור.

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