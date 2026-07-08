הפסקת האש קרסה אך לא צפוי ירי טילים איראני קרוב על ישראל

טראמפ: הפסקת האש מבוטלת רשמית

ביום שלאחר מתקפת הנגד האמריקנית הנרחבת על יותר מ־80 מטרות צבאיות ואסטרטגיות ברחבי איראן, שבאה בעקבות הפגיעה של משמרות המהפכה באוניות סחר במצר הורמוז והירי לעבר עשרות יעדים אמריקניים במדינות המפרץ, הגיעה ההכרזה הרשמית מוושינגטון: הפסקת האש בטלה ומבוטלת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי מבחינתו ההבנות קרסו וכי ארצות הברית חוזרת לפעול ללא המגבלות שהוטלו במסגרת הפסקת האש. בישראל הוגברה הדריכות בכל הגזרות, אולם לפי ההערכות במערכת הביטחון, בשלב זה לא צפוי ירי איראני ישיר לעבר שטח ישראל.

הודעת טראמפ נמסרה לאחר יממה דרמטית שבה התרחשה אחת ההסלמות החריפות ביותר מאז פרוץ העימות. חיל האוויר האמריקני והצי האמריקני תקפו בגל תקיפות מתואם עשרות רבות של יעדים צבאיים, ובהם בסיסי טילים, מתקני כטב”מים, סוללות הגנה אווירית ותשתיות צבאיות בדרום איראן ובקרבת מצר הורמוז. בוושינגטון טענו כי מדובר בתגובה ישירה למתקפות האיראניות על כלי שיט אזרחיים ולפגיעה בחופש השיט באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם.

איראן מצדה לא המתינה זמן רב. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו מתקפת טילים וכטב”מים לעבר 85 יעדים אמריקניים בבחריין ובכוויית, והגדירו זאת כתגובה ראשונה למה שכינו “הפרת הפסקת האש בידי ארצות הברית”. בבחריין, שבה שוכן בסיס הצי החמישי של ארצות הברית, ובכוויית, שבה מוצבים אלפי חיילים אמריקנים, הופעלו אזעקות ומערכות ההגנה האווירית נכנסו לפעולה.

מנקודת המבט האמריקנית, איראן היא שהפרה ראשונה את ההבנות כאשר פגעה באוניות מסחר במצר הורמוז. מבחינת טהרן, ארצות הברית היא זו שחיסלה את ההסכם כאשר יצאה למתקפה נרחבת על אדמת איראן. במילים אחרות, שני הצדדים משוכנעים שהצד השני הוא שהחל מחדש את המלחמה – וכל אחד מהם משתמש בטיעון הזה כדי להצדיק את המשך ההסלמה.

דבריו של טראמפ בפסגת נאט”ו באנקרה היו חריפים במיוחד. הוא הודיע כי מבחינתו ההסכם הזמני “נגמר”, תקף בחריפות את ההנהגה האיראנית והבהיר שאינו רואה עוד טעם בהמשך המגעים המדיניים. בכך העביר הבית הלבן מסר ברור שלפיו הדרך הדיפלומטית מוצתה בשלב זה, וכי כל פעולה איראנית נוספת תיענה בתגובה צבאית חריפה.

המשמעות האסטרטגית של ההכרזה גדולה בהרבה מהפסקת אש שבוטלה. עד אתמול עוד ניתן היה לטעון שהאירועים האלימים הם חריגות בתוך מסגרת מדינית שעדיין קיימת. כעת המסגרת עצמה קרסה. מכאן ואילך כל תקיפה עלולה להפוך לעילה לגל תקיפות נוסף, ללא מנגנון מוסכם לבלימת ההידרדרות.

גם מבחינה כלכלית כבר מורגשות ההשלכות. החשש מפגיעה נוספת בתנועת מכליות הנפט במצר הורמוז הזניק את מחירי הנפט והחזיר את אי־הוודאות לשווקים. כל פגיעה נוספת בנתיב השיט האסטרטגי עלולה להשפיע על אספקת האנרגיה העולמית, על האינפלציה ועל הכלכלה הבינלאומית.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. ההערכה בשלב זה היא שאיראן תמשיך למקד את תגובותיה בעיקר נגד מטרות אמריקניות במפרץ ולא תפתח בשלב זה חזית ישירה מול ישראל. עם זאת, מערכת הביטחון ערוכה לאפשרות שהעימות יתרחב גם לזירות נוספות באמצעות שלוחות איראניות בלבנון, בסוריה, בעיראק ובתימן, אם תחליט טהרן להרחיב את מעגל הלחימה.

פרשנות ״עניין מרכזי״

ההכרזה של טראמפ אינה רק סיום רשמי של הפסקת האש.

היא מסמלת את קריסת האמון בין וושינגטון לטהרן.

כל עוד התקיימה הפסקת האש, גם אם הייתה רעועה, ניתן היה להאמין שבסופו של דבר הצדדים ישובו לשולחן המשא ומתן. מרגע שהנשיא האמריקני מודיע כי מבחינתו ההסכם מת, כל פעולה צבאית הופכת לחלק ממערכה פתוחה ולא לאמצעי לחץ זמני.

מעתה, הסכנה הגדולה אינה רק הטיל הבא או התקיפה הבאה.

הסכנה האמיתית היא היעדר כל מנגנון המסוגל לעצור את ההידרדרות לפני שתהפוך למלחמה אזורית רחבת היקף, שתכלול לא רק את איראן וארצות הברית אלא גם את מדינות המפרץ, לבנון, סוריה, עיראק, תימן – ואולי גם את ישראל.

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