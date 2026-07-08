רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך: ארבעה קרבות ענק כל הדרך עד להנפת הגביע העולמי

אחרי שלב נוקאאוט סוער, דרמטי ורווי הפתעות, מונדיאל 2026 נכנס לישורת האחרונה. שמונה הנבחרות שנותרו במירוץ לתואר העולמי יעלו בארבעת הימים הקרובים לארבעה משחקי ענק, שכל אחד מהם יכול היה להיות גמר בפני עצמו.

אין יותר מקום לטעויות. הפסד אחד שולח הביתה, ניצחון אחד מקרב את החלום הגדול ביותר בכדורגל העולמי.

המשחקים מבטיחים מפגש בין אסכולות שונות, בין מסורות מפוארות לבין נבחרות שמבקשות לכתוב היסטוריה חדשה, ובין כמה מהכוכבים הגדולים בעולם.

מרוקו – צרפת: הקרב על המשך האגדה האפריקנית

ביום חמישי תנסה מרוקו להמשיך את מסע הקסם שלה מול אחת האימפריות הגדולות של הכדורגל העולמי.

המרוקנים מגיעים מלאי ביטחון אחרי טורניר נהדר, כשהם משלבים משמעת טקטית, הגנה קשוחה, מתפרצות קטלניות ותמיכה אדירה של אוהדים מכל רחבי העולם הערבי ואפריקה.

מולם תתייצב צרפת, אולי הנבחרת העמוקה והמאוזנת ביותר שנותרה בטורניר. הצרפתים נהנים מסגל עמוק, ניסיון עצום במעמדים כאלה ואמונה שהם בדרך להחזיר לעצמם את גביע העולם.

עבור מרוקו זו הזדמנות לעשות היסטוריה נוספת. עבור צרפת – חובה לנצח.

ספרד – בלגיה: הדור החדש נגד דור הזהב האחרון

ביום שישי ייפגשו שתי נבחרות התקפיות במיוחד.

ספרד מגיעה עם כדורגל המבוסס על שליטה בכדור, לחץ גבוה וסבלנות אינסופית, בעוד בלגיה יודעת שזה אולי הצ’אנס האחרון של חלק מכוכביה לזכות בתואר הגדול היחיד שחסר להם.

זה צפוי להיות משחק של שחמט טקטי, שבו כל טעות עלולה להכריע את ההתמודדות.

נורווגיה – אנגליה: קרב העוצמה האירופי

מפגש מסקרן במיוחד ייערך בין נורווגיה, אחת ההפתעות הנעימות של הטורניר, לבין אנגליה, שממשיכה לחלום על זכייה ראשונה מאז 1966.

הנורווגים מציגים כדורגל ישיר, פיזי ומהיר, ומסתמכים על דור שחקנים מוכשר שהבשיל בדיוק בזמן.

מנגד ניצבת אנגליה, שמגיעה עם אחד הסגלים האיכותיים בעולם, אך גם עם לחץ ציבורי עצום. כל דבר פרט להעפלה לחצי הגמר ייחשב באנגליה לכישלון.

ארגנטינה – שווייץ: האם מסי ימשיך לחלום?

גולת הכותרת של רבע הגמר תגיע בלילה שבין ראשון לשני.

ארגנטינה של ליאו מסי מגיעה אחרי אחת הדרמות הגדולות בתולדות המונדיאל, כאשר חזרה מפיגור 2:0 מול מצרים לניצחון בלתי נשכח 2:3.

האלופה המכהנת עברה טלטלה רגשית אדירה, אך גם קיבלה זריקת אמונה עצומה לקראת המשך הדרך.

מולה ניצבת שווייץ – אולי הנבחרת הכי ממושמעת בטורניר. השווייצרים אינם נוצצים כמו הארגנטינים, אבל הם מסוכנים, מאורגנים וממעטים מאוד לבצע טעויות.

ארגנטינה תהיה הפייבוריטית, אולם אחרי הדרמה מול מצרים איש כבר אינו מעז להספיד שום יריבה.

הדרך לגמר פתוחה

רבע הגמר מבטיח גם עימותים מרתקים בחצי הגמר.

מנצחת מרוקו–צרפת תפגוש את מנצחת ספרד–בלגיה.

מן העבר השני של ההגרלה יתמודדו מנצחת נורווגיה–אנגליה מול מנצחת ארגנטינה–שווייץ.

המשמעות ברורה: ארבע נבחרות בלבד יישארו במאבק על גביע העולם, וכל אחת מהשמונה מאמינה שהחלום עדיין חי.

המונדיאל כבר סיפק הפתעות, מהפכים, דרמות ודמעות. אם לשפוט לפי מה שראינו עד כה, גם רבע הגמר צפוי להעניק לעולם הכדורגל עוד ארבעה ערבים בלתי נשכחים.

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