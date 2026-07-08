תעלומת מונקו: המתנקשת חוסלה בירייה לראש – האם מישהו דאג להשתיק אותה לפני שדיברה?

מה שהחל כניסיון התנקשות מתוחכם בלב נסיכות מונקו, הופך כעת לאחת מפרשות הפשע הבינלאומיות המסתוריות ביותר של השנה. האישה שנחשדה בהטמנת מטען חבלה נגד איל הון אוקראיני ובני משפחתו נמצאה ירויה למוות סמוך לקייב, ימים ספורים בלבד לאחר ששבה לאוקראינה. שני גברים נעצרו, אחד מהם קצין פעיל במודיעין הצבאי האוקראיני, אך דווקא המעצרים רק מעמיקים את התעלומה: מי הורה על הרצח, ומדוע היה כה חשוב להשתיק את החשודה המרכזית לפני שתיחקר?

ההרוגה, אנסטסיה ברזובסקה, הייתה מבוקשת על ידי האינטרפול לאחר שרשויות מונקו ייחסו לה את ניסיון ההתנקשות באיש העסקים ואדים ירמולאייב, יליד אוקראינה המחזיק כיום גם באזרחות קפריסאית. על פי החשד, היא התחזתה לגבר, הטמינה מטען חבלה בכניסה לבניין מגוריו והפעילה אותו מרחוק.

הפיצוץ זעזע את מונקו. יעד ההתנקשות נפצע באורח קשה, בת זוגו נפגעה באורח אנוש ולפי דיווחים איבדה את שתי רגליה, וגם בנה שהיה במקום נפצע. במדינה המזוהה עם ביטחון קפדני, יוקרה ואוכלוסייה עתירת הון, עצם ביצועו של פיגוע כזה נחשב לאירוע חריג במיוחד.

לאחר הפיצוץ הצליחה ברזובסקה להימלט ממונקו. היא עברה במספר מדינות באירופה ולבסוף שבה לאוקראינה. אלא שבמקום לעמוד לדין או להיחקר, היא נמצאה זמן קצר לאחר מכן כשהיא ירויה בראשה סמוך לקייב – רצח שנראה יותר כהוצאה להורג מתוכננת מאשר כפשע אקראי.

החקירה קיבלה תפנית דרמטית כאשר הרשויות האוקראיניות עצרו שני חשודים במעשה. אחד מהם הוא קצין פעיל במודיעין הצבאי האוקראיני, והשני שוטר לשעבר. הקצין הודה כי ביצע את הירי, אך טען שפעל ביוזמתו האישית וללא הוראה ממפקדיו.

הסבר זה אינו משכנע רבים מהחוקרים. השניים נבדקים גם בחשד לקשרים מוקדמים עם ברזובסקה ואף למעורבות אפשרית בתכנון ניסיון ההתנקשות עצמו. אם יתברר שכך היה, הפרשה עלולה להפוך מאירוע פלילי נקודתי לרשת מסועפת של קשרים בין אנשי ביטחון, עבריינים ואינטרסים כלכליים.

במהלך החיפושים בביתו של השוטר לשעבר התגלה ממצא מצמרר נוסף: חדר שנראה כחדר עינויים. הממצא הזה העמיק עוד יותר את התחושה שמדובר בפרשה רחבה בהרבה מניסיון חיסול בודד, ואולי אף כזו הקשורה לעולם הפשע המאורגן או למבצע חשאי.

השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את החוקרים היא האם ברזובסקה הייתה רק המבצעת, או שמא ידעה מי עמד מאחורי ההזמנה לחסל את איש העסקים. אם אכן הייתה חוליה בשרשרת גדולה יותר, ייתכן שמישהו חשש כי לאחר שתיעצר ותיחקר היא תחשוף שמות, מניעים ונתיבי מימון – ולכן החליט שלא תגיע כלל לחדר החקירות.

בשלב זה אין ראיות פומביות המוכיחות כי הרצח נועד להשתיק אותה, אך העיתוי – ימים ספורים לאחר חזרתה לאוקראינה – והאופן שבו חוסלה, הפכו את האפשרות הזו לאחת מהשערות העבודה המרכזיות של החוקרים.

גם זהותו של יעד ההתנקשות מוסיפה מסתורין. ואדים ירמולאייב הוא איש עסקים עתיר נכסים, שנולד באוקראינה ומחזיק כיום באזרחות קפריסאית. בעבר הוטלו עליו סנקציות באוקראינה בעקבות טענות לקשרים עסקיים בחצי האי קרים לאחר סיפוחו בידי רוסיה. הוא דוחה את כל ההאשמות נגדו.

הפרשה כולה מתרחשת על רקע המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה, מאבקי כוח כלכליים, פעילות מודיעינית מוגברת ותנועת הון עצומה ברחבי אירופה. לכן לא מעט פרשנים סבורים כי ייתכן שניסיון ההתנקשות כלל אינו נובע מסכסוך אישי, אלא ממאבק רחב בהרבה שבו משתלבים אינטרסים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים.

עבור נסיכות מונקו מדובר במכה תדמיתית קשה. המדינה, המושכת אליה מיליארדרים, אנשי עסקים וסלבריטאים מכל העולם, מתגאה במערך ביטחון מהמתקדמים באירופה. העובדה שמטען חבלה הוטמן בלב אזור מגורים יוקרתי, ולאחר מכן נרצחה החשודה המרכזית במדינה אחרת, ממחישה עד כמה הפרשה חצתה מזמן את גבולות מונקו והפכה לחקירה בינלאומית מורכבת.

ככל שחולפים הימים, מתרבות השאלות: מי באמת הזמין את ניסיון ההתנקשות? מי מימן אותו? האם ברזובסקה הייתה רק שליחה? האם גורמים נוספים טרם נחשפו? ומי החליט שבמקום לעמוד למשפט, היא תמצא את מותה בירייה מדויקת לראשה?

בינתיים, במקום עדה מרכזית שיכולה הייתה אולי לפתור את התעלומה, נותרו החוקרים עם גופה, שני חשודים עצורים – ופרשה שנראית יותר ויותר כמו עלילה מתוך סרט ריגול בינלאומי.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.