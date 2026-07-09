אחרי ביטול הסכם ההבנות; איראן וארה״ב חזרו לתקיפות הדדיות מוגבלות

ארצות הברית ואיראן ביטלו רשמית את הסכם ההבנות – המזרח התיכון חוזר לעידן העימות המסוכן

התקופה הקצרה של הרגיעה היחסית בין ארצות הברית לאיראן הסתיימה רשמית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הסכם ההבנות שנחתם בין שתי המדינות “אינו קיים עוד”, ובתוך שעות ספורות הגיעה גם התגובה הרשמית מטהרן: איראן הודיעה כי אינה רואה עצמה מחויבת עוד להסכם וכי כל ההבנות שהושגו במסגרת המאמצים להפסקת הלחימה בטלות ומבוטלות. בכך חוזר המזרח התיכון למציאות של עימות ישיר, מתוח ונפיץ, גם אם בשלב זה שני הצדדים עדיין מנסים להימנע ממלחמה כוללת.

קריסת ההבנות לא נותרה במישור ההצהרתי בלבד. שעות ספורות לאחר ההודעות ההדדיות חידשו שני הצדדים את חילופי המהלומות הצבאיות, במה שנראה כהסלמה החמורה ביותר מאז הופסקה המלחמה הישירה ביניהם לפני שבועות אחדים.

צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות רחב נגד מטרות צבאיות בדרום איראן, בעיקר לאורך רצועת החוף האסטרטגית של מצרי הורמוז. בין היעדים שהותקפו היו מתקני מכ”ם, בסיסי משמרות המהפכה, מחסני טילים וכטב”מים, מערכי הגנה אווירית, מתקנים ימיים ותשתיות המשמשות את הכוחות הימיים של איראן באזור בנדר עבאס, קונארכ וצ’אהבהאר. בוושינגטון הבהירו כי התקיפות נועדו לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על חופש השיט לאחר סדרת התקיפות שבוצעו נגד אוניות סוחר במצרי הורמוז.

התגובה האיראנית הייתה מהירה. משמרות המהפכה שיגרו מטחי טילים וכטב”מים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכוויית. אזעקות נשמעו במדינות המפרץ, מערכות ההגנה האווירית הופעלו ובכמה מוקדים דווח על יירוטים ופיצוצים. בטהרן טענו כי מדובר בתגובה “חוקית ומוצדקת” על התקיפות האמריקניות וכי כל בסיס שישמש לתקיפה נגד איראן יהפוך מעתה ליעד צבאי לגיטימי.

במקביל פרסמה סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, הודעה רשמית שלפיה איראן החליטה לבטל לחלוטין את מחויבותה להסכם ההבנות. בהודעה נמסר כי “כל ההגבלות שהוטלו במסגרת ההבנות אינן קיימות עוד”, וכי הכוחות המזוינים קיבלו הוראה להגיב בעוצמה על כל פעולה אמריקנית נוספת נגד איראן או נגד האינטרסים שלה באזור. פארס דיווחה גם כי מתקפת התגובה האיראנית כוונה נגד 85 יעדים צבאיים אמריקניים בבחריין ובכוויית, כחלק ממבצע תגמול רחב היקף.

למרות חילופי האש החריפים, ההערכה הרווחת בקרב גורמי ביטחון ומודיעין היא שאין כרגע רצון אמיתי של אף אחד מהצדדים לשוב למלחמה כוללת. גם טראמפ הבהיר כי מטרתו היא להרתיע את איראן ולא להיגרר למלחמת התשה חדשה, בעוד שבטהרן מבינים כי עימות ישיר נוסף עלול להסב נזק כבד לתשתיות המדינה ולכלכלתה, שכבר נמצאת תחת לחץ כבד של סנקציות.

בפועל חוזר האזור למודל שאפיין את החודשים שקדמו להסכם: תקיפות נקודתיות, תגובות מדודות, לוחמה ימית סביב מצרי הורמוז, פעילות מודיעינית אינטנסיבית, מתקפות סייבר, איומים הדדיים וניסיון של כל צד לשחוק את יריבו מבלי לחצות את הסף שיוביל למלחמה רחבה.

המשמעות הכלכלית מורגשת כבר כעת. מחירי הנפט שבו לעלות, חברות ספנות בינלאומיות בוחנות מחדש את מעבר האוניות במצרי הורמוז, חברות ביטוח מעלות את פרמיות הסיכון לכלי שיט במפרץ הפרסי, ושווקי ההון בעולם מגיבים בחשש לאפשרות שהעימות יפגע באחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.

גם ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות. במערכת הביטחון מעריכים כי אף שאין כרגע אינדיקציה למתקפה איראנית ישירה נגד ישראל, כל התלקחות נוספת בין וושינגטון לטהרן עלולה להתרחב במהירות לזירות נוספות – לבנון, סוריה, עיראק, תימן והמפרץ – ולהשפיע גם על ישראל.

הדאגה הגדולה ביותר כעת אינה נובעת דווקא מהחלטה אסטרטגית לפתוח במלחמה, אלא מהאפשרות שתקרית אחת תצא משליטה. פגיעה באוניית סוחר, תקיפה שתגרום לעשרות הרוגים, הפלת מטוס או חיסול בכיר עלולים להצית בתוך שעות שרשרת תגובות שתוביל את האזור כולו לעימות רחב נוסף.

נכון לעכשיו, הסכם ההבנות שהעניק תקווה זהירה לייצוב האזור ירד מהבמה. במקומו חוזרת משוואת ההרתעה הישנה: הרבה כוח, הרבה איומים, הרבה תקיפות – ובעיקר ניסיון מתמיד של כל אחד מהצדדים לגרום ליריב כאב מקסימלי מבלי להצית מלחמה שאיש מהם אינו מעוניין באמת לנהל.

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