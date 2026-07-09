משמרות המהפכה סגרו את מיצר הורמוז לתנועה ימית

איראן מקשיחה עמדות: הורמוז ייפתח רק בתנאים שלנו – בטהרן מאותתים כי עידן ההבלגה הסתיים. בהנהלת מהווה מכה לטראמפ שקיווה להמשך השקט הצבאי עד לבחירות האמצע ברחבי ארה״ב.

המתיחות בין איראן לארצות הברית עולה מדרגה נוספת. בטהרן משדרים מסר חד שלפיו השליטה במצר הורמוז לא תוחזר לשגרה כל עוד וושינגטון תמשיך, לטענת האיראנים, במדיניות של לחץ צבאי והפרת ההבנות בין הצדדים. מבחינת המשטר, נתיב השיט האסטרטגי הפך לכלי לחץ מרכזי בעימות המתחדש עם ארצות הברית, והמסר הוא ברור: לא תהיה חזרה לעסקים כרגיל ללא הסדר שיכיר בדרישותיה של איראן.

יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, כתב הלילה ברשת X כי “אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת בריתות כבר אינן חסרות עלות. אגיד זאת בבהירות: תכו – תקבלו”. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח רק במסגרת הסדרים שייקבעו על ידי איראן ולא כתוצאה מלחץ או איומים אמריקניים. ההצהרה נתפסת בטהרן כחלק ממדיניות שנועדה להבהיר כי איראן אינה מתכוונת לסגת מהקו התקיף שאימצה מאז קריסת הסכם ההבנות עם ארצות הברית.

מצר הורמוז הוא אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם. חלק משמעותי מיצוא הנפט והגז העולמי עובר בו מדי יום, וכל שיבוש בתנועה משפיע כמעט מיד על מחירי האנרגיה, על שוקי ההון ועל שרשראות האספקה הבינלאומיות. משום כך, כל איום איראני על חופש השיט באזור זוכה לתשומת לב עולמית ומעלה את מפלס הדריכות בבירות המערב ובמדינות המפרץ.

יצויין כי מספר גדל והולך של מדינות, בהן מעצמות סחר סגרו מאחורי הקלעים גילים עם טהרן לפיהם הסכימו לשלם דמי מעבר גבוהים על כל אוניה שתעבור במיתר, זאת על אף שמדובר במים בינלאומיים ועד למלחמה המצר היה פתוח לתנועה חופשית.

במקביל גוברים הדיווחים מתוך איראן על מתיחות פוליטית פנימית. לפי דיווחים שונים, בכירים המזוהים עם קו פרגמטי יותר, ובהם גם גורמים בממסד המדיני, ספגו מתקפות חריפות מצד מחנות קיצוניים המתנגדים לכל ניסיון להגיע להסדר חדש עם ארצות הברית. אם הדיווחים הללו נכונים, הם עשויים להעיד על התחזקות נוספת של המחנה הניצי בצמרת המשטר ועל ירידה בהשפעתם של התומכים בדיאלוג.

ההתפתחויות האחרונות מעוררות מחדש את הוויכוח סביב ההערכות שנשמעו בתחילת המלחמה באשר ליציבותו של המשטר האיראני. באותה תקופה היו מי שסברו כי הלחץ הצבאי והכלכלי עלול לערער את אחיזת ההנהגה ולהוביל למשבר פנימי. אולם לפי ההתרשמות של משקיפים רבים, לפחות בשלב זה לא ניכרים סימנים להתפוררות של מנגנוני השלטון. להפך, מוסדות המשטר ממשיכים לפעול, מנגנוני הביטחון מפגינים שליטה, וההנהגה מציגה חזית ציבורית אחידה יחסית מול הלחץ החיצוני.

במקביל, הקולות בטהרן הקוראים להסדר עם ארצות הברית נחלשו משמעותית. ביטול הסכם ההבנות, חילופי התקיפות והעימות סביב מצר הורמוז חיזקו את הטענה של גורמים שמרניים כי אין עוד מקום לאמון בוושינגטון. כתוצאה מכך, השיח הציבורי והפוליטי באיראן נעשה לוחמני יותר, והמרחב הפוליטי של מחנה המתונים הצטמצם.

מבחינת ארצות הברית ובעלות בריתה, הסוגיה המרכזית כעת היא מניעת פגיעה ממושכת בחופש השיט. כל ניסיון איראני להגביל את התנועה במצר הורמוז עלול להביא לתגובה צבאית, אך גם בוושינגטון מבינים שעימות ישיר נוסף עלול להוביל להסלמה אזורית רחבה שתפגע בכלכלה העולמית.

הימים הקרובים יהיו קריטיים. אם איראן תמשיך להתנות את פתיחת מצר הורמוז בקבלת תנאיה, ואם ארצות הברית תתעקש להבטיח את חופש השיט באמצעות כוח צבאי, הסיכון לעימות נוסף יגדל משמעותית. לעומת זאת, אם מאחורי הקלעים יתחדשו ערוצי התיווך, ייתכן שניתן יהיה למנוע הידרדרות נוספת – גם אם יחסי האמון בין הצדדים נמצאים כיום בנקודת השפל העמוקה ביותר זה שנים.

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