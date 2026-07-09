סקר המשקף את הקריסה במעמדו הבינלאומי של נתניהו: אפילו ממדאני פופולרי ממנו בקרב יהודי ארה״ב

רעידת אדמה בדעת הקהל היהודית בארה”ב: ראש עיריית ניו יורק פופולרי יותר מנתניהו

אם היה צורך בהוכחה נוספת לעומק המשבר התדמיתי של ישראל בארצות הברית, היא מגיעה כעת ממקום מפתיע במיוחד. סקר חדש ומקיף של AP-NORC מגלה כי ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני – פוליטיקאי המזוהה עם ביקורת חריפה על ממשלת ישראל ועל המלחמה בעזה – נהנה כיום מתדמית חיובית יותר בקרב יהודי ארצות הברית מאשר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עבור רבים בישראל, זהו נתון שנראה כמעט בלתי נתפס: ראש העיר שנחשב לאחד הקולות הבולטים של המחנה הפרוגרסיבי הביקורתי כלפי ישראל זוכה ליותר אהדה מאשר מנהיג המדינה היהודית עצמה.

לפי הסקר, 44% מהיהודים בארצות הברית מביעים דעה חיובית על ממדאני, בעוד 39% מחזיקים בדעה שלילית עליו. לעומת זאת, רק 32% מביעים דעה חיובית על נתניהו, ואילו 59% אומרים כי דעתם עליו שלילית. הנתונים אינם מצביעים בהכרח על תמיכה במדיניותו של ממדאני כלפי ישראל, אלא בעיקר על עומק השחיקה במעמדו של נתניהו בקרב אחת הקהילות שנחשבה במשך עשרות שנים לעוגן מרכזי של התמיכה בישראל.

הסקר מצייר תמונה מורכבת בהרבה מהכותרת הדרמטית. הוא חושף קהילה יהודית אמריקנית המפולגת כמעט בכל סוגיה הנוגעת לישראל – החל מהזדהות רגשית עם המדינה, דרך היחס למלחמה בעזה ועד לשאלה מהו בכלל תפקידה של ישראל בזהות היהודית במאה ה־21.

אחת המסקנות הבולטות היא הפער העצום בין יהודים דתיים לבין יהודים חילונים או כאלה המגדירים את יהדותם בעיקר כזהות תרבותית או משפחתית. בקרב היהודים הדתיים, הקשר לישראל עדיין עמוק מאוד. כמעט מחציתם רואים בתמיכה בישראל חלק מרכזי בזהותם היהודית, ורבים מהם מגדירים את הקשר למדינה כחלק בלתי נפרד מחייהם הרוחניים והלאומיים.

לעומתם, בקרב היהודים החילונים התמונה שונה לחלוטין. רק מיעוט קטן מדווח על קשר רגשי עמוק לישראל, ורבים מהם אינם רואים עוד בתמיכה במדינה מרכיב מרכזי בזהותם היהודית. עבורם, יהדות היא בראש ובראשונה תרבות, היסטוריה, ערכים ומשפחה – ולא בהכרח הזדהות אוטומטית עם ממשלות ישראל.

גם סביב המלחמה בעזה הפערים עמוקים. בקרב היהודים הדתיים, רוב גדול יותר סבור כי הפעילות הצבאית של ישראל מוצדקת בנסיבות שנוצרו לאחר מתקפת חמאס. לעומת זאת, בקרב היהודים החילונים שיעור התמיכה במלחמה נמוך בהרבה, ורבים מהם מביעים ביקורת קשה על התנהלות הממשלה ועל המחיר ההומניטרי של הלחימה.

גם פערי הדורות בולטים במיוחד. יהודים מבוגרים, שגדלו בצל זיכרון השואה, מלחמות ישראל והמאבק להקמת המדינה ולביסוסה, מביעים בדרך כלל מחויבות עמוקה יותר כלפי ישראל. מנגד, צעירים יהודים רבים בארצות הברית בוחנים את המציאות דרך ערכים של זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי, ולכן מתייחסים למדיניות ישראל באופן ביקורתי יותר מאשר הוריהם וסביהם.

אחד הנתונים המדאיגים ביותר נוגע למרקם החיים הפנימי של הקהילה היהודית בארצות הברית. יותר ממחצית מהנשאלים סיפרו כי נפגעו מהתבטאויות של חברים או בני משפחה סביב ישראל. כארבעה מכל עשרה דיווחו כי חסמו או הסירו אנשים מהרשתות החברתיות בעקבות ויכוחים בנושא, וכשליש הודו כי אף ניתקו קשר עם קרובים או חברים בשל מחלוקות הקשורות לישראל. במילים אחרות, הוויכוח על ישראל כבר אינו מתנהל רק בין ישראל לעולם – אלא בתוך המשפחות היהודיות עצמן.

במקביל ניכרת גם מגמת שחיקה רחבה יותר בדעת הקהל האמריקנית. התמיכה בישראל, שבעבר נהנתה מקונצנזוס כמעט מוחלט בשתי המפלגות הגדולות, הופכת יותר ויותר לסוגיה פוליטית מפלגתית. בקרב הדמוקרטים, ובעיקר בקרב צעירים ופרוגרסיבים, מתרחבת הביקורת על מדיניות ישראל ועל המשך הלחימה בעזה. לעומת זאת, בקרב הרפובליקנים התמיכה בישראל עדיין חזקה, אך גם שם ניכרים הבדלים בין הדורות.

מבחינת ישראל, הנתונים הללו מהווים הרבה יותר מסקר דעת קהל. במשך עשרות שנים הייתה יהדות ארצות הברית גשר אסטרטגי בין ירושלים לוושינגטון. הקשרים האישיים, התרומות, הפעילות הציבורית וההשפעה הפוליטית של הקהילה היהודית מילאו תפקיד מרכזי בחיזוק מעמדה של ישראל בארצות הברית. ככל שהקשר הרגשי נחלש וככל שהקהילה עצמה מתפצלת למחנות אידיאולוגיים יריבים, כך נשחק גם אחד מנכסיה המדיניים החשובים ביותר של ישראל.

הנתון שלפיו זוהראן ממדאני זוכה כיום לאהדה רבה יותר מאשר בנימין נתניהו אינו מלמד בהכרח על התחזקות התמיכה בעמדותיו של ראש עיריית ניו יורק. הוא בעיקר משקף את עומק המשבר במעמדו של ראש ממשלת ישראל בקרב יהדות ארצות הברית ואת השינוי הדרמטי שעוברת הקהילה היהודית הגדולה בעולם. זהו שינוי שאינו צפוי להיעלם עם סיום המלחמה, והוא עשוי להשפיע בשנים הקרובות על היחסים בין ישראל לארצות הברית לא פחות מכל החלטה שתתקבל בירושלים או בבית הלבן.

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