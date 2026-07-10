אמבפה החטיא פנדל, הבקיע, נפצע וצרפת בחצי הגמר

אמבפה הוביל, דמבלה חתם: צרפת בחצי הגמר – מרוקו נפרדה בכבוד, אירופה שוב מתמודדת עם מהומות ברחובות.

צרפת עשתה הערב עוד צעד משמעותי לעבר זכייה אפשרית נוספת בגביע העולם לאחר שניצחה 0:2 את מרוקו והעפילה לחצי גמר המונדיאל.

מי שעמד שוב במרכז ההצגה היה קיליאן אמבפה, שבתחילת המשחק החטיא בעיטת עונשין מ־11 מטרים, אך התאושש בצורה מרשימה, כבש את שער היתרון, בישל את השני לעוסמאן דמבלה ואף נפצע בהמשך והוחלף כאמצעי זהירות.

לרגעים נדמה היה שהמשחק הולך להתפתח בדיוק כפי שמרוקו קיוותה. שוער הנבחרת יאסין בונו עצר את הפנדל של אמבפה, ההגנה המרוקאית עמדה היטב בלחץ, והצרפתים החלו לגלות סימני תסכול. אלא שככל שנקפו הדקות, הפער באיכות, בעומק הסגל וביכולת האישית החל לבוא לידי ביטוי.

בדקה ה־60 פרץ אמבפה את הסכר. הוא קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, חתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת אופיינית שנעצרה רק ברשת. שש דקות בלבד לאחר מכן הגיע גם השער השני: אמבפה שוב היה מעורב במהלך, ההגנה המרוקאית איבדה את הסדר, ועוסמאן דמבלה ניצל את המצב כדי לקבוע 0:2 ולמעשה לסגור את הסיפור.

הדמיון למשחק של ארגנטינה מול מצרים היה מעניין במיוחד. גם מסי החטיא פנדל במשחקו האחרון, וגם אמבפה עשה זאת הערב. אלא שבניגוד למצרים, שהצליחה להוביל במשך דקות ארוכות ולהכניס את ארגנטינה לפאניקה, מרוקו לא הצליחה לייצר כמעט איום ממשי על שערה של צרפת.

הנבחרת הצרפתית שמרה על שער נקי גם במשחק הנוקאאוט השלישי שלה ברציפות והוכיחה פעם נוספת כי אינה נשענת רק על הכישרון של אמבפה אלא גם על משמעת טקטית והגנה חזקה במיוחד.

עם זאת, לא הכול היה מושלם מבחינת אלופת העולם לשעבר. לקראת סיום המשחק אמבפה נפגע, ביקש להתחלף וירד מן המגרש. לפי הדיווחים הראשוניים מדובר בפציעה שאינה נראית חמורה, אך בצרפת מקווים כי הכוכב הגדול יהיה כשיר לחלוטין לחצי הגמר.

עבור מרוקו, ההדחה אינה מוחקת את הטורניר המרשים שלה. האריות של האטלס שוב הוכיחו כי הם משתייכים כיום לצמרת הכדורגל העולמי. גם אם לא הצליחו לשחזר את ההישג ההיסטורי ממונדיאל 2022, הם נפרדים עם בסיס צעיר, מאורגן ומלא פוטנציאל לקראת אירוח מונדיאל 2030. מאמן הנבחרת מוחמד ואחבי הודה בעליונות הצרפתית אך הדגיש כי מרוקו תמשיך לבנות את עצמה מתוך אמונה שבפעם הבאה תוכל ללכת רחוק אף יותר.

אירופה שוב בוערת

אבל המשחק לא הסתיים עם שריקת הסיום.

בהולנד, שבה חיה אחת הקהילות המרוקאיות הגדולות באירופה, התפתחו מיד לאחר ההדחה עימותים בין צעירים לבין כוחות המשטרה בכמה מוקדים. גם בטורניר הנוכחי כבר נרשמו מהומות לאחר ניצחונותיה של מרוקו, ובחלק מהערים נאלצה המשטרה להשתמש בפרשים, בכוחות לפיזור הפגנות ובאמצעים מיוחדים כדי להשיב את הסדר.

התופעה אינה חדשה. מאז ההצלחה המרוקאית במונדיאל 2022 נרשמו שוב ושוב חגיגות שהידרדרו בחלק מהמקרים לאלימות, ויכוח ציבורי נוקב מתנהל במדינות שונות באירופה סביב שאלת ההשתלבות של חלק מצעירי הדור השני והשלישי של המהגרים המוסלמים. עם זאת, חשוב להדגיש כי רוב אוהדי מרוקו חגגו או קיבלו את ההפסד ללא אירועים חריגים, וההתפרעויות מיוחסות לקבוצות מצומצמות ולא לכלל הקהילה.

פרשנות ״עניין מרכזי״

עוד לפני המשחק כתבנו כי צרפת תעשה טעות אם תנסה להפוך את הערב למופע אישי של אמבפה.

בפועל קרה כמעט ההפך.

אמבפה אמנם כבש ובישל, אך הניצחון היה תוצאה של משחק קבוצתי, סבלנות ומשמעת. גם לאחר החמצת הפנדל, צרפת לא איבדה את הראש ולא ניסתה לכפות מהלכים דרך כוכבה בלבד. היא המשיכה להניע כדור, להפעיל לחץ ולנצל את היתרון האיכותי שלה.

מרוקו ניסתה להעתיק את המתכון שכמעט עבד למצרים מול ארגנטינה – לצופף, לתסכל ולהוציא את הכוכב היריב מאיזון. במשך שעה זה אפילו הצליח חלקית. אבל בניגוד לארגנטינה, שלעיתים תלויה יותר במסי, לצרפת יש ארסנל התקפי רחב בהרבה. כאשר דמבלה, אוליסה, דואה ושאר שחקני ההתקפה משתתפים במשחק, אי אפשר לעצור את כולם.

זה בדיוק מה שהכריע את הערב.

צרפת לא ניצחה רק בזכות אמבפה.

היא ניצחה משום שהיא נבחרת שלמה.

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