גם אנגליה בחצי הגמר: בלינגהאם שוב הציל את נבחרת שלושת האריות. נפרדים מהלאנד ומהנורבגים הנהדרים

מונדיאל 2026 ממשיך לספק דרמות בלתי נשכחות. אחרי שצרפת השלימה את תמונת חצי הגמר הראשונה עם ניצחון על מרוקו, הצטרפה גם אנגליה לארבע הגדולות לאחר מהפך דרמטי וניצחון 1:2 על נורבגיה. גיבור הערב היה שוב ג’וד בלינגהאם, שכבש צמד, מחק את יתרונה של נורבגיה והכריע את ההתמודדות שלוש דקות בלבד בתוך ההארכה.

כעת ממתינים האנגלים בדריכות לתוצאת המשחק בין ארגנטינה לשווייץ. ניצחון של מסי וחבריו יעניק לעולם אחד מחצאי הגמר המסקרנים ביותר שניתן לדמיין – אנגליה מול ארגנטינה, בלינגהאם מול מסי, קרב בין שתי מעצמות כדורגל שההיסטוריה שלהן רצופה מפגשים טעונים ובלתי נשכחים. אם דווקא שווייץ תפתיע, אנגליה תראה בכך הזדמנות גדולה להעפיל לגמר.

נורבגיה פתחה את המשחק בצורה מושלמת. בדקה ה־36 כבש אנדראס שיילדרופ את שער היתרון לאחר התקפה מהירה ומדויקת, והכניס את אלפי האוהדים הנורבגים לאקסטזה. במשך דקות ארוכות נדמה היה כי הנבחרת הסקנדינבית בדרך להפתעה עצומה, בעוד האנגלים מתקשים לייצר מצבים ונראים לחוצים וחסרי ביטחון.

אבל דווקא ברגע שבו הלחץ הגיע לשיאו הופיע שוב בלינגהאם. שתי דקות בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה השתלט על כדור ברחבה, בעט פנימה והשווה ל־1:1. השער שינה לחלוטין את המומנטום והחזיר את אנגליה למשחק רגע לפני הירידה להפסקה.

במחצית השנייה התפתח קרב טקטי מרתק. נורבגיה, בהובלת ארלינג הולאנד ומרטין אודגור, המשיכה לשחק באומץ ואף איימה מספר פעמים על שערו של ג’ורדן פיקפורד. מנגד, אנגליה החזיקה יותר בכדור אך התקשתה לפרוץ את מערך ההגנה הנורבגי. ככל שנקפו הדקות גבר המתח, והמשחק הסתיים ב־1:1 ונגרר להארכה.

אלא שבלינגהאם חשב אחרת.

שלוש דקות בלבד מפתיחת ההארכה ניצל הקשר האנגלי ערבוביה ברחבה כדי להשלים מהפך אדיר ולקבוע 1:2. שוב הוא היה האיש הנכון במקום הנכון, שוב ברגע הגדול ביותר, ושוב הציל את אנגליה מהדחה מוקדמת.

למרות ההפסד, נורבגיה מסיימת את הטורניר בגאווה גדולה. היא הייתה אחת ההפתעות הנעימות של המונדיאל, שיחקה כדורגל התקפי ואיכותי והייתה קרובה מאוד להדיח אחת המועמדות הבכירות לזכייה בגביע העולם. הולאנד, אודגור ושיילדרופ הוכיחו שהכדורגל הנורבגי חזר לבמה העולמית ושבעתיד יהיה כוח משמעותי הרבה יותר.

אנגליה, לעומת זאת, ממשיכה במסע לעבר החלום הגדול. זו שוב נבחרת שיודעת לסבול, לחזור מפיגור ולהכריע משחקים גם כשהיא אינה מציגה את הכדורגל היפה ביותר. יכולת כזו היא לעיתים בדיוק מה שמאפיין אלופות עולם.

חצי הגמר השני כבר נקבע, והוא מבטיח חגיגת כדורגל אמיתית: צרפת מול ספרד – מפגש בין שתיים מהנבחרות האיכותיות והעמוקות ביותר בטורניר, קרב שיכול היה בקלות להיות גם הגמר עצמו.

פרשנות ״עניין מרכזי״

עד כה, מונדיאל 2026 מתפתח לדו-קרב מרתק בין שני מועמדים בולטים לתואר שחקן הטורניר – ליאו מסי וג’וד בלינגהאם.

מסי ממשיך להוכיח שגם בשלב המאוחר של הקריירה שלו הוא מסוגל להנהיג, להכריע משחקים ולסחוף אומה שלמה. מנגד, בלינגהאם הפך למנהיג החדש של אנגליה. הוא אינו רק כובש שערים – הוא משנה משחקים. פעם אחר פעם הוא מופיע ברגעי ההכרעה, לוקח אחריות ומוכיח מדוע הוא כבר נחשב לאחד הכדורגלנים הגדולים בדור הנוכחי.

אם ארגנטינה תנצח את שווייץ, העולם יקבל לא רק חצי גמר ענק בין שתי אימפריות כדורגל, אלא גם עימות ישיר בין שני הכוכבים הגדולים ביותר של המונדיאל עד כה. זה יהיה מפגש בין ניסיון לגאונות מתמשכת לבין דור חדש של מנהיגים, בין האיש שכבר זכה כמעט בכל תואר אפשרי לבין מי שמנסה להוביל את אנגליה אל פסגת העולם.

זו בדיוק הסיבה שהמונדיאל הזה הולך והופך לאחד הגדולים, המרתקים והדרמטיים שנראו בשנים האחרונות.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.