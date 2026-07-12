העולם בטירוף לקראת חצאי הגמר בין מסי לבלינגהאם ובין אמבפה לימאל

מונדיאל 2026 מגיע לרגע האמת. חודש של כדורגל, עשרות משחקים, הפתעות, הארכות, דרמות ושערים בלתי נשכחים צמצמו את המאבק לארבע נבחרות בלבד. אחרי לילה דרמטי נוסף הושלמה תמונת חצי הגמר, והיא מבטיחה שני משחקים שיכולים להיכנס לפנתיאון של הכדורגל העולמי.

בחצי הגמר הראשון תתמודד צרפת מול ספרד. בחצי הגמר השני תפגוש ארגנטינה את אנגליה. ארבע אימפריות כדורגל, ארבע נבחרות שמגיעות בכושר מצוין, וכל אחת מהן משוכנעת שהדרך אל הגביע עוברת דרכה.

ארגנטינה הייתה האחרונה להצטרף לרביעיית הגדולות, אבל היא נאלצה לעבוד קשה הרבה יותר מהצפוי בטרם גברה 1:3 על שווייץ, אחת הנבחרות הממושמעות והמאורגנות ביותר בטורניר. שווייץ הקשתה מאוד על אלופת העולם ולא הייתה רחוקה מלחולל את אחת ההפתעות הגדולות של המונדיאל.

אלכסיס מקאליסטר העלה את הארגנטינים ליתרון מוקדם, אולם השווייצרים לא נבהלו, השתלטו בהדרגה על מרכז המגרש והשיגו שער שוויון מוצדק במחצית השנייה. במשך דקות ארוכות נראתה ארגנטינה מתוסכלת מול ההגנה השווייצרית, והמשחק הפך לקרב טקטי עיקש.

אחד מרגעי השיא הגיע כאשר חלוץ שווייץ בריל אמבולו ניסה לסחוט עבירה ברחבה. מערכת ה־VAR זיהתה כי מדובר בהתחזות, השופט שלף לעברו כרטיס צהוב שני והוא הורחק. ההחלטה הפכה מיד לאחת הסצנות המדוברות ביותר בטורניר והמחישה כיצד הטכנולוגיה משנה את חוקי המשחק גם ברגעים המכריעים ביותר.

גם בעשרה שחקנים סירבה שווייץ להיכנע והצליחה לגרור את ההתמודדות להארכה. רק שם בא לידי ביטוי היתרון הגדול של אלופת העולם. העייפות הכריעה את השווייצרים, חוליאן אלברס כבש את שער היתרון, ולאוטרו מרטינס ניצל את השטחים שנפתחו בהגנה כדי לחתום את הניצחון 1:3 ולהעלות את ארגנטינה לחצי הגמר.

ליאו מסי לא כבש הפעם, אך שוב היה המנהיג הבלתי מעורער של הנבחרת. כמעט כל התקפה עברה דרכו, הוא משך אליו שוב ושוב שניים ושלושה שחקני הגנה, יצר שטחים לחבריו והוכיח שגם כאשר אינו מבקיע, השפעתו על המשחק עצומה.

כמה שעות קודם לכן סיפקה גם אנגליה דרמה גדולה משלה. נורבגיה, עם ארלינג הולאנד וחבורת הכישרונות הצעירים שלה, כבר הייתה בדרך להפתעה לאחר שעלתה ליתרון משער של אנדראס שיילדרופ. האנגלים נראו בדרך להדחה, אך שתי דקות בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה הופיע ג’וד בלינגהאם והשווה ל־1:1.

המשחק הסתיים בתיקו ונגרר להארכה, וגם שם היה זה בלינגהאם שהכריע. שלוש דקות בלבד מפתיחת ההארכה ניצל ערבוביה ברחבה, השלים צמד אישי וקבע 1:2 ששלח את אנגליה לחצי הגמר והפך אותו לאחד מגיבורי הטורניר.

בלינגהאם ממשיך להציג מונדיאל חלומי. בכל פעם שנדמה שאנגליה מסתבכת, הוא מופיע ברגע הנכון, מבקיע, משנה מומנטום ומחזיר את נבחרתו לחיים. לא במקרה הוא כבר מוזכר כאחד המועמדים הבולטים לתואר שחקן הטורניר.

בצד השני של ההגרלה מחכה קרב ענק בין צרפת לספרד. צרפת מגיעה אחרי ניצחון משכנע על מרוקו, כשקיליאן אמבפה שוב היה במרכז העניינים עם שער, בישול והשפעה עצומה על המשחק, גם אם החטיא פנדל ובהמשך אף נפצע והוחלף.

ספרד, לעומתה, ממשיכה להרשים בעיקר בזכות הכדורגל הקבוצתי שלה. בניגוד ליריבותיה, היא אינה נשענת על כוכב אחד בלבד אלא על מערכת שלמה של שחקנים יצירתיים, מהירים וטכניים. עם זאת, בספרד יודעים שהציפיות מלאמין ימאל עדיין עצומות. הכישרון הצעיר עדיין לא סיפק את טורניר הפריצה שעליו חלמו אוהדי “לה רוחה”, אבל רבים מאמינים שחצי הגמר עשוי להיות בדיוק הרגע שבו יתפוצץ ויצדיק את ההשוואות לגדולי הכדורגלנים של הדור החדש.

כך או כך, ארבע הנבחרות שהגיעו לחצי הגמר מייצגות ארבע תפיסות שונות של כדורגל.

ארגנטינה מביאה ניסיון, אופי ומנהיגות.

אנגליה נשענת על עוצמה, קצב ועל כוכב שנמצא בכושר חייו.

צרפת מציגה שילוב נדיר של אתלטיות, עומק וכישרון התקפי.

ספרד ממשיכה להאמין שכדורגל קבוצתי, שליטה בכדור וסבלנות יכולים לנצח גם את הכישרונות האישיים הגדולים ביותר.

פרשנות ״עניין מרכזי״

אם יש מסר אחד שעולה מהמונדיאל הזה, הוא שהכדורגל העולמי נמצא בתקופת מעבר מרתקת.

מצד אחד עדיין עומד ליאו מסי – גדול שחקני דורו, שמסרב לרדת מהבמה וממשיך להנהיג את אלופת העולם גם כשהוא כבר אינו כובש בכל משחק.

מן העבר השני ניצב ג’וד בלינגהאם, שנראה יותר ויותר כמו המנהיג הבא של הכדורגל העולמי.

קיליאן אמבפה כבר הוכיח שהוא מסוגל להכריע כמעט כל משחק לבדו, בעוד ספרד מחכה בסבלנות לרגע שבו לאמין ימאל ייקח על עצמו את האחריות ויהפוך מהבטחה לכוכב־על גם על הבמה הגדולה ביותר.

זו בדיוק הסיבה שחצי הגמר הזה מרגיש כמו הרבה יותר ממאבק על שני כרטיסים לגמר.

זהו גם מפגש בין דורות, בין סגנונות, בין פילוסופיות משחק ובין כוכבים שכבר כתבו היסטוריה לבין כאלה שרק מתחילים לכתוב אותה.

התחושה היא שהמונדיאל הזה הגיע בדיוק לנקודה שכל אוהד כדורגל חלם עליה. אין יותר משחקים קלים. אין יותר מקום לטעויות. כל שער יכול להפוך לאגדה, וכל החלטה עשויה לשנות את ההיסטוריה.

ארבע נבחרות נשארו.

שתיים יגיעו לגמר.

ורק אחת תניף את גביע העולם.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.