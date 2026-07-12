מת לפתע מעריץ נלהב של טראמפ ותומך אוטומטי בנתניהו

לינדסי גרהם: האיש שהפך למגן הגדול ביותר של טראמפ ולבעל בריתו הקרוב של נתניהו הלך לעולמו לפתע בהפתעה גמורה במה שהוגדר ״מחלה קצרה ופתאומית״.

הפוליטיקה האמריקנית איבדה הלילה את אחת הדמויות המשפיעות, השנויות במחלוקת והנאמנות ביותר למחנה הרפובליקני. הסנאטור הרפובליקני מדרום קרוליינה, לינדסי גרהם, הלך לעולמו בגיל 71 לאחר מחלה קצרה ופתאומית. הידיעה הכתה בתדהמה את וושינגטון, שם נחשב במשך יותר משני עשורים לאחד מעמודי התווך של מדיניות החוץ והביטחון של ארצות הברית ולאחד האנשים המקורבים ביותר לדונלד טראמפ.

גרהם היה דמות יוצאת דופן בפוליטיקה האמריקנית. הוא החל את דרכו כמבקר חריף של טראמפ ואף הטיל ספק בהתאמתו לנשיאות במהלך הפריימריז של 2016. אלא שלאחר שטראמפ נכנס לבית הלבן חל בו מהפך פוליטי כמעט מוחלט. במשך השנים הפך לאחד מתומכיו הנאמנים ביותר, הגן עליו כמעט בכל עימות ציבורי, הוביל מהלכים בסנאט שסייעו לממשלו והיה לאחד האנשים הבודדים שהנשיא נהג להיוועץ בהם בענייני ביטחון, חוץ ומשפט.

גם בישראל היה שמו מוכר היטב. גרהם היה מהקולות הפרו־ישראליים הבולטים ביותר בוושינגטון ותמך באופן עקבי בממשלות ישראל בכלל ובבנימין נתניהו בפרט. הוא קרא להחרפת הסנקציות על איראן, תמך במדיניות תקיפה נגד משטר האייתוללות, דרש להגדיל את הסיוע הביטחוני לישראל והגן שוב ושוב על פעולותיה בזירה הבינלאומית. במשך שנים נתפס כאחד מידידיה האמינים ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני.

לצד ההערכה הרבה לה זכה בקרב מחנהו, גרהם ספג גם ביקורת קשה מצד יריביו ואף מצד חלק מהרפובליקנים. מבקריו טענו כי בשנותיו האחרונות ויתר כמעט לחלוטין על עצמאותו הפוליטית והפך למי שמיישר קו עם טראמפ כמעט בכל סוגיה. הם ראו בו סמל לנאמנות אישית שהאפילה לעיתים על שיקול הדעת העצמאי.

אחד האירועים שעורר תשומת לב רבה בתקופה האחרונה היה מעורבותו בפרשת הכדורגל שעוררה סערה בארצות הברית. גרהם פנה לטראמפ בבקשה להתערב מול נשיא פיפ”א בניסיון להביא לביטול הרחקתו של שחקן אמריקני מרכזי מהמונדיאל. ההתערבות נשאה פרי והכרטיס האדום בוטל, אולם על כר הדשא לא השתנה דבר: נבחרת ארצות הברית הובסה על ידי בלגיה והודחה בבושת פנים מהטורניר, מה שהפך את הפרשה כולה למביכה במיוחד מבחינת תומכיו.

במשך יותר מעשרים שנה בסנאט היה גרהם אחד המחוקקים הבולטים בתחומי הביטחון, הצבא והמשפט. לפני הקריירה הפוליטית שירת כתובע וכפרקליט צבאי בחיל האוויר האמריקני והגיע לדרגת קולונל במילואים. ניסיונו הביטחוני הפך אותו לדמות בעלת השפעה רבה בדיונים על מלחמות, טרור, מודיעין ויחסי החוץ של ארצות הברית.

מותו מותיר חלל משמעותי במפלגה הרפובליקנית, במיוחד בקרב המחנה המזוהה עם טראמפ. הוא היה מהבודדים ששמרו על קשר אישי קרוב עם הנשיא לאורך שנים, גם בתקופות הסוערות ביותר, ונחשב לאחד ממגשרי הכוח החשובים ביותר בין הבית הלבן לבין הסנאט.

בימים הקרובים צפויים מנהיגים אמריקנים מכל קצות הקשת הפוליטית לחלוק לו כבוד אחרון. מעבר למחלוקות שעורר, גם יריביו הודו כי היה אחד הפוליטיקאים המשפיעים ביותר בדורו וכי הותיר חותם עמוק על מדיניות החוץ והביטחון של ארצות הברית.

Inyan Merkazi – www.news-israel.net – ״עניין מרכזי

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!